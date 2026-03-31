RB Bragantino x Flamengo – Palpites, análise e odds (02/04)
Confira os palpites para o duelo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro
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O RB Bragantino recebe o Flamengo no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O duelo nesta quinta-feira (2), coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos completamente distintos na temporada.
O Massa Bruta atravessa uma crise de resultados e não vence há seis jogos consecutivos, ocupando a 14ª colocação com apenas oito pontos. Do outro lado, o Flamengo vem de uma sequência de seis partidas de invencibilidade e busca retomar o G4, onde está com 14 pontos e um jogo a menos que os rivais diretos. A diferença de momento entre os dois times promete impactar diretamente o que se vê dentro de campo nesta quinta-feira.
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Análise da partida
O Bragantino começou bem o Brasileirão, somando seis pontos nas duas primeiras rodadas. Desde então, porém, a equipe de Vagner Mancini entrou em queda livre. São seis jogos sem vitória, com quatro derrotas e dois empates nesse período, o que derrubou o time para a parte debaixo da tabela.
Como mandante, o desempenho do Massa Bruta no Cícero de Souza Marques não tem sido ruim o suficiente para justificar pânico. Mas a fragilidade defensiva, com 10 gols sofridos em oito jogos e saldo de gols de menos quatro, mostra uma equipe que cede oportunidades demais e converte pouco as chances que cria.
Para o RB Bragantino, a missão é clara: reagir para não se aproximar da zona de rebaixamento, que por enquanto está a apenas dois pontos de distância. Um abril com nove jogos programados exigirá consistência de um elenco que vem sofrendo com lesões e falta de confiança.
O Flamengo, por sua vez, vive o melhor momento sob o comando do português Leonardo Jardim. O treinador chegou ao Rubro-Negro no início de março e acumula três vitórias e dois empates, sem conhecer a derrota. A equipe carioca marcou 13 gols e sofreu apenas cinco em sete partidas, ostentando o segundo melhor saldo de gols da competição.
Como visitante no Brasileirão 2026, o Flamengo fez sete pontos em quatro jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Números sólidos para quem joga longe do Maracanã. A busca pelo G4 é o grande objetivo imediato, já que a equipe também se prepara para a estreia na fase de grupos da Libertadores ainda em abril.
Outros palpites para RB Bragantino x Flamengo
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Confrontos diretos
Em todas as competições, Flamengo e RB Bragantino já se enfrentaram 23 vezes. O retrospecto geral favorece o Rubro-Negro, com nove vitórias, contra sete empates e sete triunfos do Massa Bruta.
O último duelo entre as equipes terminou com goleada do Flamengo por 3 a 0, no dia 22 de novembro de 2025, pela 35ª rodada do Brasileirão do ano passado, no Maracanã. Naquela ocasião, o time carioca não tomou conhecimento do adversário.
Curiosamente, o Flamengo tem um histórico complicado como visitante contra o Bragantino. Em seis jogos em Bragança Paulista, acumulou apenas uma vitória, três empates e duas derrotas, com cinco gols marcados e nove sofridos. O único triunfo fora de casa aconteceu justamente no encontro mais recente, quando Léo Pereira e Wesley garantiram o 2 a 1 pelo primeiro turno do Brasileirão 2025.
Notícias de RB Bragantino x Flamengo
RB Bragantino
O técnico Vagner Mancini enfrenta problemas para escalar o RB Bragantino. Fernando, Agustin Sant'Anna, Fabrício, Guzmán Rodríguez e Vanderlan seguem entregues ao departamento médico. Para piorar, o atacante Davi Gomes rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o treino de domingo (29) e precisará de cirurgia, ficando fora por tempo indeterminado.
Escalação provável do RB Bragantino (4-3-3): Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel e Rodriguinho; Lucas Barbosa, Henry Mosquera (Eduardo Sasha) e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Flamengo
Pelo lado do Flamengo, Leonardo Jardim terá os sete jogadores convocados de volta. Carrascal já se reapresentou na terça-feira, e Léo Pereira, Danilo, Varela, De la Cruz, Arrascaeta e Gonzalo Plata se juntam à delegação diretamente em Bragança Paulista. Porém, o desgaste da Data FIFA pode levar o treinador a poupar alguns deles.
Evertton Araújo está suspenso por expulsão contra o Corinthians. Alex Sandro segue lesionado e Saúl continua sua recuperação de cirurgia no tornozelo. Bruno Henrique, recuperado de pubalgia, pode ser novidade entre os relacionados.
Escalação provável do Flamengo (4-3-3): Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar e Jorginho; Carrascal, Lucas Paquetá e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Destaques individuais de RB Bragantino x Flamengo
Os técnicos
Vagner Mancini está no comando do Bragantino desde a temporada passada e renovou contrato para 2026. Experiente no futebol brasileiro, o treinador é conhecido por equipes organizadas e pragmáticas. No entanto, a sequência de seis jogos sem vitória pressiona seu trabalho e exige respostas rápidas antes que a crise se aprofunde.
Leonardo Jardim chegou ao Flamengo em março após a saída de Filipe Luís e trouxe uma filosofia europeia ao Ninho do Urubu. O português, que fez carreira de destaque no Monaco, prioriza disciplina tática, controle de posse e transições rápidas. Em pouco tempo, já imprimiu sua marca: o Flamengo se tornou mais compacto defensivamente e diversificou suas jogadas ofensivas, distribuindo gols entre 11 jogadores diferentes no campeonato.
Análise tática
O Bragantino de Mancini costuma atuar em um 4-3-3 que prioriza a pressão alta e as transições rápidas. A equipe tenta recuperar a bola no campo adversário e explorar os espaços abertos nos contra-ataques. Porém, essa postura tem deixado buracos na defesa, o que explica os 10 gols sofridos.
O Flamengo de Jardim opera em um 4-3-3 mais controlado, com Erick Pulgar e Jorginho dando sustentação ao meio-campo enquanto o meia ofensivo, seja Carrascal ou Paquetá, conecta a equipe ao ataque. Pedro joga como referência, mas também participa da criação. Samuel Lino, pela esquerda, oferece profundidade e comprometimento defensivo.
O confronto tático tende a favorecer o Flamengo. Se o Bragantino subir a linha para pressionar, vai abrir espaços que Pedro, Paquetá e os pontas rubro-negros sabem explorar. Por outro lado, se o Massa Bruta optar por um bloco mais baixo para se proteger, poderá dificultar a construção de jogo do Flamengo, que depende de espaços entre as linhas.
A chave do jogo pode estar nas laterais. Emerson Royal e Ayrton Lucas terão duelos importantes contra Lucas Barbosa e Henry Mosquera, jogadores do Bragantino que gostam de atacar pelas pontas. O time que vencer esses duelos individuais terá vantagem na disputa.
Prognóstico de placar exato para RB Bragantino x Flamengo
- O Flamengo possui a melhor defesa do Brasileirão 2026, ao lado do São Paulo, com apenas cinco gols sofridos em sete jogos.
- O Bragantino marcou somente seis gols em oito rodadas, média de 0,8 por partida, tendo balançando as redes em seis dos oito jogos.
- Em seis confrontos como visitante em Bragança Paulista, o Flamengo tem apenas uma vitória, justamente no último duelo (2 a 1 pelo Brasileirão 2025).
- O Rubro-Negro distribuiu gols entre 11 jogadores diferentes no campeonato, mostrando variedade ofensiva que dificulta a marcação adversária.
Resumo do palpites do Lance para RB Bragantino x Flamengo
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols – Odd 2,65 na Betsson
Palpite alternativo: Resultado: Vitória do Flamengo – Odd 1,92 na Betsson
Palpite alternativo 2: Mais de 1,25 gols asiáticos no 2º tempo – Odd 1,97 na Superbet
Palpite alternativo 3: Menos de 15,5 faltas do RB Bragantino – Odd 1,98 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: RB Bragantino 1 x 2 Flamengo – Odd 8,00 na Betsson
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