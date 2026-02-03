O Lance! apresenta os melhores palpites para Grêmio x Botafogo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 04 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Grêmio x Botafogo (04/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O momento do Botafogo neste início de temporada é mais positivo do que o do Grêmio. Sob o comando do novo treinador, a equipe tem apresentado ótimos inícios de partida, controlando as ações e impondo seu ritmo de jogo, o que tem resultado em saídas frequentes à frente do placar na maioria dos confrontos recentes.

Somado a isso, o retrospecto do duelo também favorece o Fogão, que está há quatro partidas sem derrotas diante do Tricolor, além de apresentar um histórico positivo ao abrir o marcador nesses encontros. Diante desse cenário, o palpite para vermos novamente o Botafogo abrindo o placar surge como uma ótima opção para o confronto.

O Botafogo abriu o placar em cinco dos últimos seis jogos disputados No histórico do confronto, o Fogão marcou o primeiro gol contra o Tricolor Gaúcho em cinco dos últimos seis duelos O clube carioca está a quatro partidas sem derrotas para o clube gaúcho

Outros palpites para Grêmio x Botafogo

Grêmio e Botafogo mantêm um perfil semelhante de partidas mais movimentadas na segunda etapa, com muitos jogos sendo definidos nos minutos finais. Nas últimas dez partidas, o Grêmio marcou 65% de seus gols no segundo tempo, enquanto o Botafogo registrou 81% de seus gols no mesmo período. Diante desses números, o palpite para uma segunda etapa mais produtiva ganha força.

Atuando em casa, diante de sua torcida, e precisando dar uma resposta após três jogos sem vitórias, a tendência é que o Grêmio adote uma postura ofensiva desde o início. Esse cenário deve gerar maior volume de jogo, mais finalizações e, consequentemente, um número elevado de escanteios a seu favor. Não por acaso, em nove dos últimos dez jogos o Tricolor registrou o primeiro escanteio da partida, o que faz com que esse mercado apareça como mais uma opção válida para o confronto.

Na temporada, Carlos Vinícius soma cinco gols em sete partidas com a camisa do Grêmio. Contratado no segundo semestre do ano passado, o atacante assumiu a posição e vem correspondendo bem dentro de campo. Ao todo, já são 17 gols em 21 jogos pelo clube. Diante desse excelente momento, nosso palpite acompanha para mais uma atuação decisiva do camisa 95 neste próximo compromisso.

Análise e Forma dos Times

Grêmio - Momento e escalação

Nesse começo de temporada, sob o comando do novo treinador Luís Castro, o Grêmio teve um bom início, com quatro vitórias nos primeiros cinco jogos. Porém, a derrota para o Internacional no clássico gaúcho e para o Fluminense, na estreia do Campeonato Brasileiro, deixaram a torcida preocupada em rever os mesmos problemas de 2025.

Na última partida, empate contra o Juventude, por 1 a 1, confirmando a primeira colocação do seu grupo para a segunda fase do Campeonato Gaúcho. Agora, após três jogos sem vitória, recebe o Botafogo, em busca da primeira vitória na competição.

Provável escalação do Grêmio: Weverton; Marcos Rocha (João Pedro), Gustavo Martins (Noriega), Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Dodi e Edenílson; Amuzu, Tetê e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Botafogo - Momento e escalação

Assim como o Grêmio, o Botafogo iniciou a temporada de 2026 sob o comando de um novo treinador: o argentino Martín Anselmi. Em seis partidas neste começo de ano, o Fogão soma quatro vitórias e lidera seu grupo no Campeonato Carioca. No entanto, no compromisso mais recente, a equipe foi derrotada no clássico contra o Fluminense por 1 a 0.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve uma estreia de alto nível, goleando o Cruzeiro por 4 a 0. Agora, a equipe vai em busca da segunda vitória consecutiva na competição, com o objetivo de já se manter na liderança.

Provável escalação do Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan e Alex Telles; Álvaro Montoro, Arthur Cabral e Santiago Rodríguez. Técnico: Martin Anselmi.

Confronto direto e estatísticas de Grêmio x Botafogo

O histórico recente entre Grêmio e Botafogo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Grêmio x Botafogo

22/11/2025 - Botafogo 3 x 2 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)

24/09/2025 - Grêmio 1 x 1 Botafogo - (Campeonato Brasileiro)

28/09/2024 - Botafogo 0 x 0 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)

16/06/2024 - Grêmio 1 x 2 Botafogo - (Campeonato Brasileiro)

09/11/2023 - Botafogo 3 x 4 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Grêmio x Botafogo

Em todas as competições foram disputados 71 jogos entre as duas equipes, com 29 vitórias do Grêmio, 20 empates e 22 triunfos do Botafogo O Botafogo vem de quatro partidas consecutivas sem derrota para o Grêmio Em cinco dos últimos seis confrontos entre as equipes a equipe carioca abriu o placar O Grêmio teve o primeiro escanteio a seu favor em nove das últimas dez partidas disputadas Carlos Vinicius soma 17 gols em 21 partidas com a camisa do Grêmio

Comparação de Odds para Grêmio x Botafogo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance! para Grêmio x Botafogo

