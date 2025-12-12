Barcelona x Osasuna – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo da 16ª rodada da La Liga
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os palpites do Lance para Barcelona x Osasuna pela La Liga. O duelo acontece neste sábado, 13 de dezembro, às 14h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela 16ª rodada do campeonato espanhol. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Barcelona x Osasuna (13/12)
Barcelona x Osasuna - Vencer ambos os tempos: Barcelona (2,25 na Betsson)
O Barcelona chega ao duelo em clara vantagem competitiva. A equipe sustenta ritmo ofensivo alto, controla os jogos no Camp Nou e apresenta regularidade na criação de chances, o que facilita assumir o protagonismo desde o primeiro tempo.
A fase recente, com seis vitórias nos últimos sete compromissos, reforça a confiança e a consistência do modelo de jogo, especialmente na circulação rápida e no volume de finalizações. Diante de um adversário vulnerável defensivamente, o cenário é favorável para vencer ambos os tempos.
- Barcelona supera a marca de 2 xG por jogo em casa nesta La Liga
- Osasuna permite média superior a 1,5 xG como visitante
- Barça registra mais de 60% de posse em todos os jogos no Camp Nou pela liga, mantendo domínio territorial constante
Outros palpites para Barcelona x Osasuna
- Marcar a qualquer momento: Lamine Yamal (2,10 na Betsson)
- Menos de 4,5 cartões (1,70 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios (1,68 na Betsson)
Os três palpites se apoiam no cenário de domínio técnico do Barcelona no Camp Nou e no perfil recente de jogos das duas equipes. Lamine Yamal, mesmo jovem, mantém impacto direto no ataque com oito gols e nove assistências em 17 partidas. Já o palpite de menos de 4,5 cartões acompanha a tendência disciplinar dos confrontos recentes, normalmente com controle do Barça e ritmo menos faltoso.
Por fim, a expectativa de menos de 10,5 escanteios combina o estilo de posse longa do Barcelona, que reduz a necessidade de lances forçados pela linha de fundo, com o comportamento do Osasuna, que costuma ter volume ofensivo limitado fora de casa. É um conjunto de mercados coerentes com o desenho provável de um jogo controlado pelos catalães, com poucas interrupções e produção moderada de bolas paradas.
Análise e Forma dos Times
Barcelona - Momento e escalação
O Barcelona vive sua fase mais consistente na temporada e lidera La Liga com autoridade. A equipe recupera peças importantes com o departamento médico praticamente vazio, o que amplia as opções de rotação e mantém o nível competitivo alto. Nesse contexto, o time perdeu apenas um dos últimos nove jogos, sustentando padrão de atuação mais estável, com domínio territorial e maior capacidade de controlar ritmos de partida.
A sequência recente reforça essa evolução. No meio de semana, pela Champions League, o Barça venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, com dois gols de Koundé, mostrando força mesmo em jogos de maior exigência. Antes disso, pela liga, construiu uma goleada por 5 a 3 sobre o Betis fora de casa.
Provável escalação do Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Cubarsí, Eric García e Baldé; Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Raphinha e Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.
Osasuna - Momento e escalação
O Osasuna entra na rodada pressionado pela tabela, ainda muito próximo da zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos e ocupando a 15ª colocação. A margem é curta, três pontos acima do Girona, primeiro clube dentro do Z3, e mantém a equipe em alerta permanente. A irregularidade ao longo da temporada explica a posição delicada, especialmente pela dificuldade de sustentar desempenho fora de casa e pela oscilação no setor defensivo.
Provável escalação do Osasuna: Herrera, Arguibide, Boyomo, Catena e Bretones; Moncayola, Torró, Muñoz, Oroz e Ruben García; Budimir. Técnico: Alessio Lisci.
Confronto direto e estatísticas de Barcelona x Osasuna
O histórico recente entre Barcelona e Osasuna é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Barcelona x Osasuna
- 27/03/2025 – Barcelona 3 x 0 Osasuna (Campeonato Espanhol)
- 28/09/2024 – Osasuna 4 x 2 Barcelona (Campeonato Espanhol)
- 31/01/2024 – Barcelona 1 x 0 Osasuna (Campeonato Espanhol)
- 11/01/2024 – Barcelona 2 x 0 Osasuna (Supercopa da Espanha)
- 03/09/2023 – Osasuna 1 x 2 Barcelona (Campeonato Espanhol)
Estatísticas e curiosidades de Barcelona x Osasuna
- O Barcelona não perde para o Osasuna no Camp Nou há cinco anos
- O Osasuna sofreu gol em 16 jogos consecutivos diante dos catalães
- O Barcelona abriu o placar em cinco dos últimos seis confrontos diretos
- Cinco dos últimos seis duelos tiveram menos de 4,5 cartões
- Todos os últimos seis encontros registraram mais de 10,5 escanteios
Comparação de Odds para Barcelona x Osasuna
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
|Casa
|Mais de 3,5 gols
|Menos de 3,5 gols
Bet365
1,64
2,21
Resumo dos palpites do Lance para Barcelona x Osasuna
- Vencer ambos os tempos: Barcelona (2,25 na Betsson)
- Marcar a qualquer momento: Lamine Yamal (2,10 na Betsson)
- Menos de 4,5 cartões (1,70 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios (1,68 na Betsson)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias