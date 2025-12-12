Barcelona x Osasuna – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Barcelona x Osasuna pela La Liga. O duelo acontece neste sábado, 13 de dezembro, às 14h30 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela 16ª rodada do campeonato espanhol. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Barcelona x Osasuna (13/12)

Barcelona x Osasuna - Vencer ambos os tempos: Barcelona (2,25 na Betsson)

O Barcelona chega ao duelo em clara vantagem competitiva. A equipe sustenta ritmo ofensivo alto, controla os jogos no Camp Nou e apresenta regularidade na criação de chances, o que facilita assumir o protagonismo desde o primeiro tempo.

A fase recente, com seis vitórias nos últimos sete compromissos, reforça a confiança e a consistência do modelo de jogo, especialmente na circulação rápida e no volume de finalizações. Diante de um adversário vulnerável defensivamente, o cenário é favorável para vencer ambos os tempos.

Barcelona supera a marca de 2 xG por jogo em casa nesta La Liga

por jogo em casa nesta La Liga Osasuna permite média superior a 1,5 xG como visitante

como visitante Barça registra mais de 60% de posse em todos os jogos no Camp Nou pela liga, mantendo domínio territorial constante

Outros palpites para Barcelona x Osasuna

Os três palpites se apoiam no cenário de domínio técnico do Barcelona no Camp Nou e no perfil recente de jogos das duas equipes. Lamine Yamal, mesmo jovem, mantém impacto direto no ataque com oito gols e nove assistências em 17 partidas. Já o palpite de menos de 4,5 cartões acompanha a tendência disciplinar dos confrontos recentes, normalmente com controle do Barça e ritmo menos faltoso.

Por fim, a expectativa de menos de 10,5 escanteios combina o estilo de posse longa do Barcelona, que reduz a necessidade de lances forçados pela linha de fundo, com o comportamento do Osasuna, que costuma ter volume ofensivo limitado fora de casa. É um conjunto de mercados coerentes com o desenho provável de um jogo controlado pelos catalães, com poucas interrupções e produção moderada de bolas paradas.

Análise e Forma dos Times

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona vive sua fase mais consistente na temporada e lidera La Liga com autoridade. A equipe recupera peças importantes com o departamento médico praticamente vazio, o que amplia as opções de rotação e mantém o nível competitivo alto. Nesse contexto, o time perdeu apenas um dos últimos nove jogos, sustentando padrão de atuação mais estável, com domínio territorial e maior capacidade de controlar ritmos de partida.

A sequência recente reforça essa evolução. No meio de semana, pela Champions League, o Barça venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, com dois gols de Koundé, mostrando força mesmo em jogos de maior exigência. Antes disso, pela liga, construiu uma goleada por 5 a 3 sobre o Betis fora de casa.

Provável escalação do Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Cubarsí, Eric García e Baldé; Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Raphinha e Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.

Osasuna - Momento e escalação

O Osasuna entra na rodada pressionado pela tabela, ainda muito próximo da zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos e ocupando a 15ª colocação. A margem é curta, três pontos acima do Girona, primeiro clube dentro do Z3, e mantém a equipe em alerta permanente. A irregularidade ao longo da temporada explica a posição delicada, especialmente pela dificuldade de sustentar desempenho fora de casa e pela oscilação no setor defensivo.

Provável escalação do Osasuna: Herrera, Arguibide, Boyomo, Catena e Bretones; Moncayola, Torró, Muñoz, Oroz e Ruben García; Budimir. Técnico: Alessio Lisci.

Confronto direto e estatísticas de Barcelona x Osasuna

O histórico recente entre Barcelona e Osasuna é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Barcelona x Osasuna

27/03/2025 – Barcelona 3 x 0 Osasuna (Campeonato Espanhol) 28/09/2024 – Osasuna 4 x 2 Barcelona (Campeonato Espanhol) 31/01/2024 – Barcelona 1 x 0 Osasuna (Campeonato Espanhol) 11/01/2024 – Barcelona 2 x 0 Osasuna (Supercopa da Espanha) 03/09/2023 – Osasuna 1 x 2 Barcelona (Campeonato Espanhol)

Estatísticas e curiosidades de Barcelona x Osasuna

O Barcelona não perde para o Osasuna no Camp Nou há cinco anos O Osasuna sofreu gol em 16 jogos consecutivos diante dos catalães O Barcelona abriu o placar em cinco dos últimos seis confrontos diretos Cinco dos últimos seis duelos tiveram menos de 4,5 cartões Todos os últimos seis encontros registraram mais de 10,5 escanteios

Comparação de Odds para Barcelona x Osasuna

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Resumo dos palpites do Lance para Barcelona x Osasuna

