Chelsea x Everton: Palpites, análise e odds

Confira aqui no Lance! os palpites e análises para Chelsea x Everton, que acontece neste sábado (13). A partida válida pela 16ª rodada da Premier League 2025/26 acontece em Stamford Bridge. O início do jogo será às 12h (horário de Brasília). Os times estão separados por um ponto na tabela, e uma vitória pode colocar o vencedor dentro do G4. Assim, confira também as prováveis escalações das equipes para a partida.

Palpite do Lance! para Chelsea x Everton (13/12/2025)

O Chelsea vai apostar na força de Stamford Bridge para tentar superar a sequência de quatro jogos sem vencer. Nas partidas em casa, o time saiu vitorioso no primeiro tempo em sete dos últimos nove jogos. Esse retrospecto contempla todas as competições disputadas pelos Blues. Somente na Premier League, são seis triunfos no período em 15 rodadas disputadas.

Um dos desafios para o duelo que a equipe tenta superar é a irregularidade nas suas atuações. Conhecido por ser um time vertical, encontrou dificuldades nos últimos três jogos para ser efetivo. Contudo, encara um Everton que perdeu o primeiro tempo em metade das últimas seis partidas disputadas longe do seu torcedor.

O Chelsea foi o primeiro time a marcar em oito das últimas nove partidas O Everton perdeu quatro vezes em primeiros tempos nesta Premier League Os Blues marcaram 45% das vezes nos últimos dez jogos em primeiros tempos (oito de 18 gols)

Uma tendência do encontro é terminar acima de 2,5 gols marcados. O Chelsea busca ser propositivo quando atua ao lado do seu torcedor. Assim, marcou três ou mais gols em três dos últimos cinco jogos como mandante. No geral, cinco das oito atuações recentes terminaram com mais de 2,5 bolas nas redes. Essa estatística se repetiu em quatro dos dez últimos duelos dos Toffees. Com médias altas de gols altas, o encontro promete entregar três ou mais gols.

O Everton deve apostar em uma postura mais física diante do Chelsea fora de casa. A equipe tem média de 43,9% de posse de bola na competição, com 162 faltas cometidas no geral. Nos últimos dois jogos, recebeu mais de 2,5 advertências. O time tem tendência de receber mais cartões neste encontro. João Pedro voltou a marcar na partida contra a Atalanta. Nos últimos dez jogos, o atacante brasileiro balançou as redes três vezes. Peça de referência do time, apostamos em uma participação do centroavante no encontro.

Análise e Forma dos Times

Chelsea - Momento e escalação

O duelo deste sábado para o Chelsea evitar uma possível crise por conta dos últimos resultados. Com dois empates e duas derrotas, o time tenta acabar com o jejum de quatro partidas sem vencer. Os Blues sofreram um revés de virada na última terça-feira pela Champions League. Em Bérgamo, saiu na frente do placar, mas viu a Atalanta virar e vencer por 2 a 1. Os Blues fecharam a sexta rodada na 13ª posição, com dez pontos.

Atualmente, a equipe azul está na quinta posição do Campeonato Inglês, com 25 pontos somados. Maresca ainda não conta com o meia Moisés Caicedo diante do Toffees. O volante vai cumprir o terceiro jogo de suspensão pela expulsão no clássico contra o Arsenal. Uma dúvida para o duelo é o zagueiro Wesley Fofana. Ele deixou o campo em Bérgamo após uma pancada no olho, sendo reavaliado antes desta partida. Por fim, Cole Palmer deve ser titular no meio, após ser poupado na competição continental.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; Enzo Fernández e Reece James; Pedro Neto, Cole Palmer e Alejandro Garnacho; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Everton - Momento e escalação

O Everton vive seu melhor momento nesta Premier League nos últimos jogos. A equipe venceu quatro das cinco rodadas recentes disputadas. Os 12 pontos ganhos no recorte colocaram os Toffees na sétima posição, com 24 totais. Assim, a equipe de David Moyes começa a enxergar uma briga por vaga em competições europeias mais próxima.

Um titular da equipe do Everton voltam a ficar disponíveis na partida diante do Chelsea. Idrissa Gueye cumpriu três jogos de gancho, após ser expulso na vitória sobre o Manchester United. Ele deve reassumir sua posição no meio de campo. Já Tim Iroegbunam esteve suspenso pelo quinto amarelo e também volta a ser relacionado na partida.

Provável escalação do Everton: Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane e Vitali Mykolenko; James Garner e Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall e Jack Grealish; Beto. Técnico: David Moyes.

Confronto direto e estatísticas de Chelsea e Everton

O histórico recente entre Chelsea e Everton é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Chelsea e Everton

26/04/2025 - Chelsea 1 x 0 Everton - (Premier League)

22/12/2024 - Everton 0 x 0 Chelsea - (Premier League)

15/04/2024 - Chelsea 6 x 0 Everton - (Premier League)

10/12/2023 - Everton 2 x 0 Chelsea - (Premier League)

18/03/2023 - Chelsea 2 x 2 Everton - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Chelsea e Everton

O Chelsea está há três jogos sem perder para o Everton Cinco dos sete jogos diretos recentes terminaram com mais de 10,5 escanteios Os Blues marcaram mais de 1,5 gols em metade dos últimos seis jogos contra os Toffees em Stamford Bridge Os Toffees venceram três dos últimos dez confrontos diretos Ambos os times venceram sete partidas nesta Premier League

Comparação de Odds para Chelsea x Everton

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Resultado: Vitória do Chelsea Empate Resultado: Vitória do Everton Betsson 1,68 4,00 5,15 Betano 1,70 3,90 4,90 Bet365 1,66 3,80 5,25

Resumo dos palpites do Lance! para Chelsea x Everton

Primeiro tempo: Vitória do Chelsea (2,25 na Betsson) Mais de 2,5 gols (1,86 na Betsson) Everton recebe mais cartões (1,75 na Betano) João Pedro para marcar ou dar assistência (1,83 na BR4Bet)

