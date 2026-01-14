Racing Santander x Barcelona – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Racing Santander x Barcelona pela Copa do Rei
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os melhores palpites e uma análise detalhada para Racing Santander x Barcelona pela Copa do Rei. O duelo das oitavas de final acontece no El Sardinero nesta quinta-feira (15/01), às 17h (horário de Brasília). Será o reencontro entre as equipes após quase 14 anos, já que o último duelo direto foi em março de 2012.
Palpite do Lance! para Racing Santander x Barcelona (15/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O contexto inicial do encontro entre as equipes favorece uma expectativa para um domínio dos visitantes no encontro. O Barcelona vive uma excelente fase na temporada, ajustando seu sistema defensivo para controlar seus adversários. E esse domínio passa pela intensidade no primeiro tempo. São 14 gols marcados na etapa no últimos dez jogos.
Nesse mesmo recorte, os Culés sofreram seis tentos na parte dos 45 minutos iniciais. Essa estatística reforça o quanto esse período é marcado por partidas de muitos gols. O Racing marcou dez vezes na etapa nos dez duelos recentes. Dois dos cinco últimos terminaram com derrotas da na etapa com mais de 1,5 bolas nas redes.
- O Barcelona venceu o primeiro tempo em dez das 19 partidas feitos em La Liga
- O Racing sofreu 17 tentos no período na La Liga2
- Os Culés abriram o placar nos últimos seis confrontos diretos
Outros palpites para Racing Santander x Barcelona
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A temporada do Barça é marcada por jogos com altos placares. A média de gols marcados - no recorte recente - é de 2,9 por partida. Assim, nove dos 15 duelos recentes terminaram com mais de 3,5 tentos combinados. O mercado foi visto em cinco dos 11 compromissos do Racing. A equipe da casa tem um sistema defensivo frágil, vazado nas últimas sete partidas.
Esse combo favorece um duelos com muitos gols totais, principalmente porque se trata de um duelo com nível intenso menor. Os Blaugranas apostam no excelente momento, tendo vencido os últimos dez compromissos. Em oito deles, a diferença do placar foi de dois ou mais gols. As boas atuações recentes dos Culés favorecem um bom triunfo no encontro.
Cinco dos seis últimos jogos das equipes terminaram com mais de 10,5 escanteios. Esses estilos mais propenso a essa bola parada deve ser favorecido ao Barcelona. Nas últimas dez partidas, os Culés tiveram média de 7,1 cobranças, com sete jogos tendo mais tiros de canto que os adversários. Como deve pressionar no ataque, a equipe tende a ter alto número no jogo.
Análise e Forma dos Times
Racing Santander - Momento e escalação
O Racing Santander tem uma caminhada mais longa dentro desta Copa do Rei até as oitavas de final. O clube da segunda divisão passou por três fases anteriores, todas com vitórias. Já deixou pelo caminho o SD Logroñes (4 a 0), Ponferradina e Villarreal (ambos por 2 a 1). Antes de encarar o Barça, o time perdeu por 3 a 2 para o Real Zaragoza, sendo o terceiro jogo seguido sem triunfo.
Para o duelo contra os Culés, a boa notícia é que o atacante Juan Carlos voltou aos treinamentos, após período de lesão. Asier Villalibre e Clement Michelin, por outro lado, serão desfalques por estarem lesionados.
Provável escalação do Racing Santander: Jokin Ezkieta; Alvaro Mantilla, Javier Castro, Facundo González e Salinas; Maguete Gueye e Gustavo Puerta; Marco Sangalli, Peio Canales e Iñigo Vicente; Andrés Martín. Técnico: Rubén Sellés.
Barcelona - Momento e escalação
O Barça chega para o confronto eliminatório motivado pela conquista do primeiro título da temporada. No último domingo (11), a equipe venceu por 3 a 2 o Real Madrid na final da Supercopa. O brasileiro Raphinha foi o grande destaque do jogo, balançando as redes duas vezes. A equipe chega para as oitavas da competição eliminatória após eliminar o Guadalajara na terceira fase.
Hansi Flick deve fazer pequenas alterações no time titular, já que é comum escalar reservas na Copa do Rei. O treinador terá uma baixa certa na partida. De Jong foi expulso diante dos Merengues e cumpre suspensão na partida.
Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín e Alex Baldé; Marc Bernal e Marc Casadó; Lamine Yamal (Roony Bardghji), Fermín López e Raphinha; Robert Lewandowski (Marcus Rashford). Técnico: Hans Flick.
Confronto direto e estatísticas de Racing Santander e Barcelona
O histórico recente entre Racing Santander e Barcelona é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Racing Santander e Barcelona
- 11/03/2012 - Racing Santander 0 x 2 Barcelona - (La Liga)
- 15/10/2011 - Barcelona 3 x 0 Racing Santander - (La Liga)
- 22/01/2011 - Barcelona 3 x 0 Racing Santander - (La Liga)
- 29/08/2010 - Racing Santander 0 x 3 Barcelona - (La Liga)
- 20/02/2010 - Barcelona 4 x 0 Racing Santander - (La Liga)
Estatísticas e curiosidades de Racing Santander x Barcelona
- O Barcelona não perdeu as últimas 17 partidas diretas contra o Racing Santander
- Seis dos últimos sete terminaram com mais de 2,5 gols
- O Barça venceu o primeiro tempo nos últimos seis confrontos diretos
- As últimas sete partidas do Racing Santander na temporada tiveram ambos os times marcam
- Os Culés são os atuais campeões da competição, isolados como o maior do torneio com 32 títulos
Comparação de Odds para Racing Santander x Barcelona
ncontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
|Casa
|Mais de 3,5 gols
|Menos de 3,5 gols
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Racing Santander x Barcelona
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias