Qarabag x Eintracht Frankfurt – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Qarabag x Eintracht Frankfurt pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 14h45 (horário de Brasília). A bola rola no Tofig Bahramov Republican Stadium, Bacu, capital do Azerbaijão, em jogo válido pela sétima rodada da Liga dos Campeões. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Qarabag x Eintracht Frankfurt (21/01/2026)

O Qarabag cresce de produção no Tofig Bahramov e costuma transformar o fator casa em vantagem competitiva na Champions League, especialmente contra adversários que não impõem domínio territorial constante. A equipe azeri tem boa organização defensiva, jogo direto bem executado e aproveita com eficiência os momentos de pressão inicial, algo recorrente em jogos europeus em Bacu.

Além disso, o Eintracht Frankfurt apresenta queda de rendimento como visitante em competições continentais, com dificuldades para controlar o ritmo fora da Alemanha. Em um duelo de sétima rodada, com peso emocional e necessidade de pontuar, o cenário favorece o Qarabag, que tende a assumir postura mais agressiva diante do seu torcedor.

Qarabag venceu quatro dos últimos cinco jogos como mandante O Eintracht Frankfurt não venceu nenhuma das três partidas fora de casa na Champions League O Qarabag marcou gols em nove dos últimos dez jogos atuando em Bacu

Outros palpites para Qarabag x Eintracht Frankfurt

Os números indicam um cenário favorável para jogo aberto e com alta probabilidade de gols. O mercado de mais de 2,5 gols se sustenta pela regularidade ofensiva das duas equipes: o Qarabag ultrapassou essa linha em todos os últimos sete jogos, enquanto o Eintracht Frankfurt repetiu o padrão em cinco das últimas sete partidas, reforçando um ritmo intenso e defesas expostas.

Já os mercados de Qarabag marcar o primeiro gol e ambas as equipes marcam se complementam. O time azeri costuma iniciar melhor seus jogos, abrindo o placar em cinco das últimas sete partidas, enquanto o Frankfurt tem histórico recente de sofrer gols. Ao mesmo tempo, o padrão ofensivo dos alemães mantém o confronto vivo até o fim, o que explica a alta incidência de jogos com gols para os dois lados.

Análise e Forma dos Times

Qarabag - Momento e escalação

O Qarabag chega para este confronto respaldado por uma campanha competitiva na Liga dos Campeões, com sete pontos em seis jogos e vitórias de peso que sustentam sua briga por classificação.

O time de Gurban Gurbanov mostrou maturidade continental ao vencer o Copenhagen em casa e surpreender o Benfica fora, além de segurar um empate contra o Chelsea. No último compromisso pelo torneio, a equipe manteve o padrão de protagonismo com bola, mesmo alternando bons momentos com quedas defensivas ao longo da partida.

Provável escalação do Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran. Técnico: Gurban Gurbanov.

Eintracht Frankfurt - Momento e escalação

O Eintracht Frankfurt desembarca em Bacu em um momento de clara instabilidade institucional e esportiva. A demissão de Dino Toppmöller, confirmada após uma sequência negativa de resultados, escancara os problemas defensivos que marcaram o início de 2026, com apenas dois pontos somados no período

O desempenho irregular comprometeu tanto a Bundesliga quanto a campanha europeia, aumentando a pressão por respostas imediatas. Para este duelo, o comando interino de Dennis Schmitt e Alexander Meier tenta reorganizar a equipe em curto prazo, com foco principal em ajustar o sistema defensivo e reduzir erros individuais recorrentes.

Provável escalação do Eintracht Frankfurt: Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Dahoud; Doan, Uzun, Chaibi; Knauff. Técnico: Dennis Schmitt.

Confronto direto e estatísticas de Qarabag x Eintracht Frankfurt

O histórico recente entre Qarabag e Eintracht Frankfurt fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Qarabag x Eintracht Frankfurt

2013-08-29 – Eintracht Frankfurt 2 x 1 Qarabag (Europa League)

2013-08-22 – Qarabag 0 x 2 Eintracht Frankfurt (Europa League)

Estatísticas e curiosidades de Qarabag x Eintracht Frankfurt

Qarabag venceu uma das últimas cinco curtidas Eintracht Frankfurt sofreu quatro jogos seguidos sem vitória Eintracht Frankfurt: sofreu gol em quatro dos últimos cinco jogos Qarabag teve mais de 2,5 gols em sete dos sete partidas Eintracht Frankfurt registrou mais de 2,5 gols em cinco de sete partidas

Comparação de Odds para Qarabag x Eintracht Frankfurt

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,46 2,68 Betano 1,47 2,50 Bet365 1,40 2,42

Resumo dos palpites do Lance! para Qarabag x Eintracht Frankfurt

Resultado: Qarabag vence (3,00 na Betsson) Mais de 2,5 gols: 1,70 (1,55na Betsson) Marcar primeiro gol: Qarabag (2,14 na Superbet) Ambas as equipes marcam: sim (1,52 na Betano)

