Qarabag x Eintracht Frankfurt – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Qarabag x Eintracht Frankfurt pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 14h45 (horário de Brasília). A bola rola no Tofig Bahramov Republican Stadium, Bacu, capital do Azerbaijão, em jogo válido pela sétima rodada da Liga dos Campeões. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Qarabag x Eintracht Frankfurt (21/01/2026)
O Qarabag cresce de produção no Tofig Bahramov e costuma transformar o fator casa em vantagem competitiva na Champions League, especialmente contra adversários que não impõem domínio territorial constante. A equipe azeri tem boa organização defensiva, jogo direto bem executado e aproveita com eficiência os momentos de pressão inicial, algo recorrente em jogos europeus em Bacu.
Além disso, o Eintracht Frankfurt apresenta queda de rendimento como visitante em competições continentais, com dificuldades para controlar o ritmo fora da Alemanha. Em um duelo de sétima rodada, com peso emocional e necessidade de pontuar, o cenário favorece o Qarabag, que tende a assumir postura mais agressiva diante do seu torcedor.
- Qarabag venceu quatro dos últimos cinco jogos como mandante
- O Eintracht Frankfurt não venceu nenhuma das três partidas fora de casa na Champions League
- O Qarabag marcou gols em nove dos últimos dez jogos atuando em Bacu
Outros palpites para Qarabag x Eintracht Frankfurt
Os números indicam um cenário favorável para jogo aberto e com alta probabilidade de gols. O mercado de mais de 2,5 gols se sustenta pela regularidade ofensiva das duas equipes: o Qarabag ultrapassou essa linha em todos os últimos sete jogos, enquanto o Eintracht Frankfurt repetiu o padrão em cinco das últimas sete partidas, reforçando um ritmo intenso e defesas expostas.
Já os mercados de Qarabag marcar o primeiro gol e ambas as equipes marcam se complementam. O time azeri costuma iniciar melhor seus jogos, abrindo o placar em cinco das últimas sete partidas, enquanto o Frankfurt tem histórico recente de sofrer gols. Ao mesmo tempo, o padrão ofensivo dos alemães mantém o confronto vivo até o fim, o que explica a alta incidência de jogos com gols para os dois lados.
Análise e Forma dos Times
Qarabag - Momento e escalação
O Qarabag chega para este confronto respaldado por uma campanha competitiva na Liga dos Campeões, com sete pontos em seis jogos e vitórias de peso que sustentam sua briga por classificação.
O time de Gurban Gurbanov mostrou maturidade continental ao vencer o Copenhagen em casa e surpreender o Benfica fora, além de segurar um empate contra o Chelsea. No último compromisso pelo torneio, a equipe manteve o padrão de protagonismo com bola, mesmo alternando bons momentos com quedas defensivas ao longo da partida.
Provável escalação do Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran. Técnico: Gurban Gurbanov.
Eintracht Frankfurt - Momento e escalação
O Eintracht Frankfurt desembarca em Bacu em um momento de clara instabilidade institucional e esportiva. A demissão de Dino Toppmöller, confirmada após uma sequência negativa de resultados, escancara os problemas defensivos que marcaram o início de 2026, com apenas dois pontos somados no período
O desempenho irregular comprometeu tanto a Bundesliga quanto a campanha europeia, aumentando a pressão por respostas imediatas. Para este duelo, o comando interino de Dennis Schmitt e Alexander Meier tenta reorganizar a equipe em curto prazo, com foco principal em ajustar o sistema defensivo e reduzir erros individuais recorrentes.
Provável escalação do Eintracht Frankfurt: Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Dahoud; Doan, Uzun, Chaibi; Knauff. Técnico: Dennis Schmitt.
Confronto direto e estatísticas de Qarabag x Eintracht Frankfurt
O histórico recente entre Qarabag e Eintracht Frankfurt fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Qarabag x Eintracht Frankfurt
- 2013-08-29 – Eintracht Frankfurt 2 x 1 Qarabag (Europa League)
- 2013-08-22 – Qarabag 0 x 2 Eintracht Frankfurt (Europa League)
Estatísticas e curiosidades de Qarabag x Eintracht Frankfurt
- Qarabag venceu uma das últimas cinco curtidas
- Eintracht Frankfurt sofreu quatro jogos seguidos sem vitória
- Eintracht Frankfurt: sofreu gol em quatro dos últimos cinco jogos
- Qarabag teve mais de 2,5 gols em sete dos sete partidas
- Eintracht Frankfurt registrou mais de 2,5 gols em cinco de sete partidas
Comparação de Odds para Qarabag x Eintracht Frankfurt
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
|Casa
|Ambas as equipes marcam
|Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Qarabag x Eintracht Frankfurt
