Qarabag x Ajax – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Qarabag x Ajax pela Champions League
O Lance! traz para você os principais palpites e análises para Qarabag x Ajax pela Champions League. O encontro no Tofig Bahramov Republican Stadium será nesta quarta-feira (10), às 14h45 (horário de Brasília). A partida será válida pela sexta rodada da competição continental. Veja também nesse artigo quais as prováveis escalações e os melhores mercados para o encontro.
Palpite do Lance! para Qarabag x Ajax (10/12/2025) - Resultado: Vitória do Qarabag (1,92 na Betsson)
O time do Qarabag chega ao duelo com favoritismo, visto a campanha dos holandeses em partidas continentais nesta temporada. Com cinco derrotas na Champions, o Ajax vem apresentando um desempenho de pouca competividade. Foram 16 gols sofridos até o momento, com apenas um gol feito. Por outro lado, o time do Azerbaijão surpreendeu na primeira metade do torneio.
Em casa na Champions, o Qarabag teve uma vitória sobre o Copenhagen e empatou em 2 a 2 com o Chelsea. Importante pontuar que o Ajax perdeu seis dos últimos dez compromissos feitos na temporada. Esses desempenhos nos fazem apostar na vitória dos mandantes no encontro.
- O Qarabag venceu sete dos 12 jogos como mandante na temporada
- O Ajax perdeu metade dos últimos seis compromissos como visitante
Outros palpites para Qarabag x Ajax
- Menos de 9,5 escanteios (1,68 na Betsson)
- Mais de 1,5 gols do Qarabag (1,75 na Betano)
- Mais de 2,5 gols (1,61 na Bet365)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Os clubes vêm com uma sequência de partidas com baixo número de escanteios cobrados no total. Quatro dos últimos cinco jogos do Qarabag tiveram menos de 10,5 cobranças. Já o Ajax teve a mesma estatística em seis dos oito recentes. A média de tiros de canto dos mandantes no torneio é de 3,2. Logo, nossa indicação é para poucas chances na bola parada nos 90 minutos. O ataque do Quarabag é favorito a marcar diante de uma defesa instável.
O Ajax sofreu mais de 1,5 tentos em nove dos últimos 12 compromissos. Além disso, em jogos no Azerbaijão, o Qarabag balançou as redes duas vezes na Champions. Por fim, isso deve gerar 90 minutos com pelo menos três bolas nas redes. A equipe da casa tem média de 0,89 gols sofridos por partida, o que sugere um encontro movimentado.
Análise e Forma dos Times
Qarabag - Momento e escalação
O Qarabag sofreu a segunda derrota nesta Liga dos Campeões na última rodada. O time do Azerbaijão perdeu por 2 a 0 para o Napoli, fora de casa. Esse resultado derrubou para a 19ª posição, a um ponto de deixar a zona de classificação. Agora, a equipe busca recuperar os caminhos de volta no torneio para se estabelecer no grupo de classificados à próxima fase.
O time lidera o campeonato nacional com dois pontos de diferença para o Sabah, atual vice-colocado. Gurban Gurbanov terá apenas uma baixa para montar o time titular nesta quarta-feira. Pedro Bicalho sofreu uma lesão no empate contra o Chelsea e segue como baixa na partida.
Provável escalação do Qarabag: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Kevin Medina e Cafarquliyev; Pedro Bicalho e Marko Jankovic; Emmanuel Addai, Leandro Andrade e Abdellah Zoubir; Camilo Duran. Técnico: Gurban Gurbanov.
Ajax - Momento e escalação
O Ajax pode ser eliminado de qualquer chances de classificação aos playoffs nesta rodada. A equipe holandesa tem o pior desempenho da competição até esse momento. São cinco derrotas em cinco rodadas, sendo o lanterna da fase de liga. O time foi derrotado pelo Benfica na última rodada, fora de casa, mantendo sua pontuação zerada.
Após esse revés, o Ajax conquistou duas vitórias seguidas pelo Campeonato Holandês. Esses resultados colocaram o time na quarta posição do campeonato local. Fred Grim terá que lida com uma série de desfalques no seu segundo jogo de Champions à frente do time. A mais nova baixa foi o centroavante Wout Weghorst, que se lesionou na vitória sobre o Fortuna. Além dele, Kenneth Taylor, Josip Sutalo, McConnell e Steven Berghuis estão no departamento médico.
Provável escalação do Ajax: Vitezslav Jaros; Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas e Lucas Rosa; Davy Klaassen e Kenneth Taylor; Oliver Edvardsen, Oscar Gloukh e Mika Godts; Kasper Dolberg. Técnico: Fred Grim.
Confronto direto e estatísticas de Qarabag e Ajax
O histórico recente entre Qarabag e Ajax é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Qarabag e Ajax
- 24/10/2024 - Qarabag 0 x 3 Ajax - (Liga Europa)
Estatísticas e curiosidades de Qarabag e Ajax
- O único confronto direto entre os times teve mais de 2,5 gols
- O Qarabag tem média de 1,7 gols marcados nas últimas dez partidas
- O Ajax sofreu o primeiro gol em cinco das últimas seis atuações
- A equipe da casa teve nove tentos sofridos na competição
- Os holandeses têm média de 50,4% de posse de bola nesta Champions League
Comparação de Odds para Qarabag x Ajax
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de cartões.
|Casa
|Mais de 4,5 cartões
|Menos de 4,5 cartões
Betsson
Betano
1,75
2,02
Bet365
1,83
1,83
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Qarabag x Ajax
