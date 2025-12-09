Qarabag x Ajax – Palpites, análise e odds

O Lance! traz para você os principais palpites e análises para Qarabag x Ajax pela Champions League. O encontro no Tofig Bahramov Republican Stadium será nesta quarta-feira (10), às 14h45 (horário de Brasília). A partida será válida pela sexta rodada da competição continental. Veja também nesse artigo quais as prováveis escalações e os melhores mercados para o encontro.

Palpite do Lance! para Qarabag x Ajax (10/12/2025) - Resultado: Vitória do Qarabag (1,92 na Betsson)

O time do Qarabag chega ao duelo com favoritismo, visto a campanha dos holandeses em partidas continentais nesta temporada. Com cinco derrotas na Champions, o Ajax vem apresentando um desempenho de pouca competividade. Foram 16 gols sofridos até o momento, com apenas um gol feito. Por outro lado, o time do Azerbaijão surpreendeu na primeira metade do torneio.

Em casa na Champions, o Qarabag teve uma vitória sobre o Copenhagen e empatou em 2 a 2 com o Chelsea. Importante pontuar que o Ajax perdeu seis dos últimos dez compromissos feitos na temporada. Esses desempenhos nos fazem apostar na vitória dos mandantes no encontro.

O Qarabag venceu sete dos 12 jogos como mandante na temporada

dos jogos como mandante na temporada O Ajax perdeu metade dos últimos seis compromissos como visitante

Outros palpites para Qarabag x Ajax

Menos de 9,5 escanteios (1,68 na Betsson) Mais de 1,5 gols do Qarabag (1,75 na Betano) Mais de 2,5 gols (1,61 na Bet365)

Os clubes vêm com uma sequência de partidas com baixo número de escanteios cobrados no total. Quatro dos últimos cinco jogos do Qarabag tiveram menos de 10,5 cobranças. Já o Ajax teve a mesma estatística em seis dos oito recentes. A média de tiros de canto dos mandantes no torneio é de 3,2. Logo, nossa indicação é para poucas chances na bola parada nos 90 minutos. O ataque do Quarabag é favorito a marcar diante de uma defesa instável.

O Ajax sofreu mais de 1,5 tentos em nove dos últimos 12 compromissos. Além disso, em jogos no Azerbaijão, o Qarabag balançou as redes duas vezes na Champions. Por fim, isso deve gerar 90 minutos com pelo menos três bolas nas redes. A equipe da casa tem média de 0,89 gols sofridos por partida, o que sugere um encontro movimentado.

Análise e Forma dos Times

Qarabag - Momento e escalação

O Qarabag sofreu a segunda derrota nesta Liga dos Campeões na última rodada. O time do Azerbaijão perdeu por 2 a 0 para o Napoli, fora de casa. Esse resultado derrubou para a 19ª posição, a um ponto de deixar a zona de classificação. Agora, a equipe busca recuperar os caminhos de volta no torneio para se estabelecer no grupo de classificados à próxima fase.

O time lidera o campeonato nacional com dois pontos de diferença para o Sabah, atual vice-colocado. Gurban Gurbanov terá apenas uma baixa para montar o time titular nesta quarta-feira. Pedro Bicalho sofreu uma lesão no empate contra o Chelsea e segue como baixa na partida.

Provável escalação do Qarabag: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Kevin Medina e Cafarquliyev; Pedro Bicalho e Marko Jankovic; Emmanuel Addai, Leandro Andrade e Abdellah Zoubir; Camilo Duran. Técnico: Gurban Gurbanov.

Ajax - Momento e escalação

O Ajax pode ser eliminado de qualquer chances de classificação aos playoffs nesta rodada. A equipe holandesa tem o pior desempenho da competição até esse momento. São cinco derrotas em cinco rodadas, sendo o lanterna da fase de liga. O time foi derrotado pelo Benfica na última rodada, fora de casa, mantendo sua pontuação zerada.

Após esse revés, o Ajax conquistou duas vitórias seguidas pelo Campeonato Holandês. Esses resultados colocaram o time na quarta posição do campeonato local. Fred Grim terá que lida com uma série de desfalques no seu segundo jogo de Champions à frente do time. A mais nova baixa foi o centroavante Wout Weghorst, que se lesionou na vitória sobre o Fortuna. Além dele, Kenneth Taylor, Josip Sutalo, McConnell e Steven Berghuis estão no departamento médico.

Provável escalação do Ajax: Vitezslav Jaros; Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas e Lucas Rosa; Davy Klaassen e Kenneth Taylor; Oliver Edvardsen, Oscar Gloukh e Mika Godts; Kasper Dolberg. Técnico: Fred Grim.

Confronto direto e estatísticas de Qarabag e Ajax

O histórico recente entre Qarabag e Ajax é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Qarabag e Ajax

24/10/2024 - Qarabag 0 x 3 Ajax - (Liga Europa)

Estatísticas e curiosidades de Qarabag e Ajax

O único confronto direto entre os times teve mais de 2,5 gols O Qarabag tem média de 1,7 gols marcados nas últimas dez partidas O Ajax sofreu o primeiro gol em cinco das últimas seis atuações A equipe da casa teve nove tentos sofridos na competição Os holandeses têm média de 50,4% de posse de bola nesta Champions League

Comparação de Odds para Qarabag x Ajax

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de cartões.

Casa Mais de 4,5 cartões Menos de 4,5 cartões Betsson 1,75 1,92 Betano 1,75 2,02 Bet365 1,83 1,83

Resumo dos palpites do Lance! para Qarabag x Ajax

Resultado: Vitória do Qarabag (1,92 na Betsson)
Menos de 9,5 escanteios (1,68 na Betsson)
Mais de 1,5 gols do Qarabag (1,75 na Betano)
Mais de 2,5 gols (1,61 na Bet365)

