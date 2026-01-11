PSG x Paris FC – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para PSG x Paris FC pela 1/16 avos da Copa da França. O duelo acontece nesta segunda-feira, 12 de janeiro, às 17h10 (horário de Brasília). A bola rola no Parque dos Príncipes, em Paris, na França. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para PSG x Paris FC (12/01)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O PSG entra em campo com amplo favoritismo técnico e contextual diante do Paris FC, sobretudo pelo abismo de elenco, intensidade e capacidade de controle territorial. Jogando no Parque dos Príncipes, a tendência é de um time dominante desde os primeiros minutos, impondo ritmo alto, posse prolongada e pressão pós-perda — cenário que costuma se refletir em vantagem já na etapa inicial.

Além disso, a Copa da França costuma ser tratada pelo PSG como oportunidade para resolver cedo a partida e administrar a carga no segundo tempo. Mesmo com possíveis rotações pontuais, o nível dos titulares e reservas segue superior ao do adversário, o que sustenta o prognóstico de vencer ambos os tempos, especialmente diante de uma equipe que tende a baixar linhas e sofrer volume constante.

O PSG vem de cinco vitórias consecutivas , mantendo regularidade de desempenho

, mantendo regularidade de desempenho A equipe está há sete jogos sem derrota , indicando consistência competitiva

, indicando consistência competitiva O Paris Saint-Germain venceu o primeiro tempo em cinco dos últimos cinco jogos

Outros palpites para PSG x Paris FC

Os palpites se apoiam em tendências recentes claras das duas equipes. O PSG vem de cinco vitórias consecutivas e está há sete jogos sem derrota, além de ter vencido o primeiro tempo em todas as cinco últimas partidas, o que sustenta o cenário de domínio ao longo dos dois tempos. No mercado de gols, o time teve ambas as equipes marcam em quatro dos últimos cinco jogos, mostrando produção ofensiva alta, mas com concessões defensivas.

Nos mercados complementares, o padrão também é consistente: o menos de 4,5 cartões ocorreu em cinco de sete jogos do PSG e em seis de seis partidas do Paris FC, enquanto o menos de 10,5 escanteios apareceu em cinco de seis partidas do PSG e quatro das cinco do Paris FC. Dados que reforçam a leitura de um jogo controlado, com pouca truculência e volume moderado pelos lados.

Análise e Forma dos Times

PSG - Momento e escalação

O Paris Saint-Germain chega para este duelo da Copa da França respaldado por um histórico extremamente dominante na competição. Atual campeão e maior vencedor do torneio, o time de Luis Enrique acumula 13 vitórias consecutivas na Copa da França e não perde como mandante desde 2022.

A confiança também vem do último compromisso: triunfo sobre o Olympique de Marselha na Supercopa da França, resultado que ampliou para seis jogos a sequência de invencibilidade em todas as competições.

Provável escalação do PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha e Fabián Ruiz; Doue, Gonçalo Ramos e Bradley Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Paris FC - Momento e escalação

O Paris FC chega para este confronto em um momento delicado da temporada. Após um início promissor, a equipe entrou em clara curva de queda e hoje está apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, convivendo com forte pressão competitiva no campeonato nacional.

São seis jogos consecutivos sem vitória, com perda de pontos recorrente e duas derrotas seguidas, cenário que expõe dificuldades para sustentar desempenho e intensidade ao longo das partidas. Mesmo a classificação na Copa da França não elimina os sinais de alerta.

Provável escalação do Paris FC: Kevin Trapp; Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otávio e Ollila; Gory, Maxime López, Vincent Marchetti e Jonathan Ikoné; Willem Geubbels. Técnico: Stéphane Gilli.

Confronto direto e estatísticas de PSG x Paris FC

O histórico recente entre PSG e Paris FC fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre PSG x Paris FC

04/01/2026 – PSG 2 x 1 Paris FC (Ligue 1)

17/12/1978 – Paris FC 1 x 1 PSG (Ligue 1)

18/08/1978 – PSG 2 x 2 Paris FC (Ligue 1)

Estatísticas e curiosidades de PSG x Paris FC

O PSG chega com cinco vitórias consecutivas A equipe parisiense está há sete jogos sem derrota, indicando regularidade e controle competitivo mesmo com rotações. Em quatro dos últimos cinco jogos, as partidas do PSG terminaram com mais de 2,5 gols O mercado de ambas as equipes marcam foi confirmado em quatro dos cinco jogos recentes O Paris Saint-Germain abriu o placar e venceu o primeiro tempo em todas as cinco últimas partidas

Comparação de Odds para PSG x Paris FC

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,52 2,42 Betano 1,56 2,40 Br4 1,55 2,45

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para PSG x Paris FC

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.