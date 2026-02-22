Everton x Manchester United – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance! para Everton x Manchester United pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece nesta segunda-feira (23/02), no Estádio Hill Dickinson, a partir das 17h (horário de Brasília).

Palpite do Lance para Everton x Manchester United (23/02/2026)

O principal palpite aponta para um confronto disciplinado, com arbitragem atuando apenas quando necessário e poucas advertências ao longo da partida. As duas equipes costumam praticar um jogo mais limpo, com defensores que se posicionam bem e evitam faltas duras. A expectativa é de, no máximo, três cartões somados, cenário que se mostra plausível diante do histórico recente.

A média disciplinar dos times na temporada reforça esse cenário mais controlado.

A média combinada de cartões das equipes é de apenas 3,43 por jogo na temporada

por jogo na temporada O Everton recebe em média apenas 1,4 cartões por partida

cartões por partida O Manchester United também apresenta baixo índice disciplinar, com média de 1,2 cartões amarelos por jogo

Outros palpites para Everton x Manchester United

É esperado um segundo tempo movimentado, algo que já se mostra previsível com base no histórico recente das equipes. O Everton marca mais gols na reta final, entre os minutos 76-90, e isso ocorreu em 50% dos seus últimos 12 gols. Além disso, o Manchester United também apresenta maior produtividade na segunda etapa, tendo marcado no segundo tempo em 12 das últimas 17 vezes em que balançou as redes. Esses números reforçam a expectativa de uma etapa final mais intensa, com a maioria dos gols acontecendo após o intervalo.

A projeção também indica um jogo com no máximo nove escanteios. As equipes não exploram tanto os pontas e priorizam construções mais centralizadas. Três dos últimos cinco jogos do Everton terminaram com menos de 9,5 escanteios. Além disso, as duas equipes somam média de apenas 8,46 tiros de canto por partida na temporada atual.

O ambos marcam surge como cenário provável, considerando o nível técnico das equipes e o desempenho ofensivo recente. O Everton marcou e sofreu gols em sete dos últimos oito jogos. Já o Manchester United registrou ambos marcam em sete dos seus últimos nove compromissos.

Análise e Forma dos Times

Everton - Momento e escalação

O Everton ocupa a oitava posição da Premier League com 37 pontos. A equipe atravessa um momento relativamente equilibrado e, apesar da derrota por 2 x 1 para o AFC Bournemouth na última rodada, vinha de uma sequência de quatro jogos sem perder.

Para o confronto, o técnico David Moyes terá desfalques importantes. Jake O'Brien está suspenso após receber cartão vermelho na partida anterior. Já Jack Grealish segue fora depois de fraturar o pé.

Provável escalação do Everton: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Garner, Gana Gueye e Dewsbury-Hall; Ndiaye, Barry e Tyrique George. Técnico: David Moyes

Manchester United - Momento e escalação

O Manchester United ocupa a quarta posição da Premier League com 44 pontos e, em caso de vitória, pode encostar no Aston Villa, atual terceiro colocado, ficando a apenas dois pontos de distância. A equipe vive bom momento e não perde há cinco partidas, sendo o compromisso mais recente um empate em 1 x 1 diante do West Ham United.

Para o confronto, não há novos desfalques confirmados. Apenas Patrick Dorgu e Mason Mount seguem no departamento médico.

Provável escalação do Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Diallo, Matheus Cunha e Mbeumo. Técnico: Michael Carrick

Confronto direto e estatísticas de Everton x Manchester United

O histórico recente entre Everton e Manchester United é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Everton e Manchester United

24/11/2025 — Manchester United 0 x 1 Everton (Campeonato Inglês)

03/08/2025 — Manchester United 2 x 2 Everton (Premier League Summer Series)

22/02/2025 — Everton 2 x 2 Manchester United (Campeonato Inglês)

01/12/2024 — Manchester United 4 x 0 Everton (Campeonato Inglês)

09/03/2024 — Manchester United 2 x 0 Everton (Campeonato Inglês)

Estatísticas e curiosidades de Everton e Manchester United

O Manchester United comete poucas faltas, com média de apenas nove por jogo O Manchester United marca mais gols na segunda parte, especialmente entre os minutos 76-90, e isso aconteceu em seis das últimas 17 vezes que balançou as redes O Everton sofre mais gols no segundo tempo, principalmente entre os minutos 61-75 Quatro dos últimos cinco compromissos do Manchester United terminaram com no máximo nove escanteios O Everton marca poucos escanteios, com média de apenas 3,6 por partida As duas equipes finalizam bastante dentro da área, com média de 8,8 chutes para o Everton e 10,2 para o Manchester United

Comparação de Odds para Everton x Manchester United

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Everton vence o 1º tempo Manchester United vence o 1º tempo Betsson 3,95 2,48 Superbet 3,90 2,50 Bet365 4,00 2,40

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Everton x Manchester United

Menos de 3,5 Cartões (2,08 na Betsson) Tempo com mais gols: 2ª parte (2,05 na Superbet) Menos de 9,5 Escanteios (1,85 na Betsson) Ambos marcam (1,66 na Bet365)

