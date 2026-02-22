Confira os palpites do Lance! para Internazionale x Bodo Glimt pelo jogo de volta dos playoffs de oitavas de final da Champions League. O duelo acontece nesta terça-feira (24/02), no Estádio Giuseppe Meazza, o San Siro, a partir das 17h (horário de Brasília).

Palpite do Lance para Internazionale x Bodo Glimt (24/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O principal palpite recai sobre a possibilidade de o Bodo/Glimt marcar pelo menos três escanteios. A equipe apresenta uma das menores médias de tiros de canto da competição, reflexo de um estilo de jogo mais centralizado, com menos uso das pontas e menor volume de cruzamentos.

Ainda assim, os números mais recentes indicam uma leve evolução nesse quesito. Em partidas decisivas, especialmente quando a classificação está em jogo, o time tende a aumentar a intensidade ofensiva, o que naturalmente eleva a quantidade de escanteios conquistados.

No jogo de ida, o Bodo/Glimt alcançou a marca de três escanteios

escanteios Três dos últimos cinco jogos do Bodo terminaram com a equipe marcando mais de 2,5 tiros de canto

dos últimos jogos do Bodo terminaram com a equipe marcando mais de tiros de canto O Bodo/Glimt registra média de 3,4 escanteios por jogo nas últimas cinco partidas

Outros palpites para Internazionale x Bodo Glimt

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O segundo melhor palpite aponta para um placar com pelo menos quatro gols, considerando a importância do confronto e a necessidade de o Inter de Milão buscar a diferença construída na última partida. A equipe italiana ultrapassou a marca de 3,5 gols combinados em três de seus últimos quatro compromissos, o que reforça a tendência de um jogo aberto. Do outro lado, o Bodo/Glimt possui ataque eficiente, com média de 3,2 gols por jogo, enquanto o Inter registra 2,5 por partida, números que sustentam a projeção de um confronto com alta produção ofensiva.

Também se espera uma partida mais controlada no aspecto disciplinar, com no máximo três cartões. As duas equipes somam média de apenas 2,57 advertências na temporada atual. O Bodo/Glimt comete poucas faltas graves e apresenta média de 0,5 cartões por jogo. Além disso, dois dos últimos quatro jogos do Inter terminaram com menos de 3,5 cartões.

Por fim, o ambos marcam surge como cenário bastante plausível diante do nível técnico das equipes. Três dos últimos cinco jogos do Inter de Milão terminaram com gols para ambos os lados, enquanto todos os últimos quatro compromissos do Bodo/Glimt registraram o mesmo desfecho. Vale destacar ainda que as duas equipes atacam com intensidade, com média de 62 ataques perigosos por jogo para o Inter e 68 para o Bodo/Glimt, o que amplia as chances de gols para os dois lados.

Análise e Forma dos Times

Internazionale - Momento e escalação

O Inter de Milão vem de uma sequência positiva pelo Campeonato Italiano, com vitórias sobre o Lecce por 2 x 0, Juventus por 3 x 2, Sassuolo por 5 x 0 e Torino por 2 x 1. Apesar do bom momento nas competições nacionais, a equipe apresentou falhas defensivas no jogo de ida da Liga dos Campeões e acabou derrotada pelo Bodo/Glimt por 3 x 1.

Agora, atuando em casa, o time italiano precisa reagir e marcar pelo menos dois gols para levar a decisão a uma possível disputa por pênaltis. Para o confronto, a equipe não poderá contar com Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu, ambos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Internazionale: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Sucic e Dimarco; Pio Esposito e Thuram. Técnico: Cristian Chivu

Bodo/Glimt - Momento e escalação

O Bodo/Glimt vive excelente momento e surpreendeu ao vencer o Inter de Milão por 3 x 1 no jogo de ida. Antes disso, também superou o Atlético de Madrid por 2 x 1 e o Manchester City por 3 x 1, além de ter aplicado goleadas em competições locais com diferenças superiores a quatro gols. O padrão ofensivo da equipe deixa claro que não se trata de um time retraído: mesmo fora de casa, pode optar tanto por administrar a vantagem quanto por manter a postura agressiva, buscando marcar novamente para assegurar a classificação.

Para completar o cenário positivo, o Bodo/Glimt chega com elenco completo, sem desfalques informados até o momento.

Provável escalação do Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan; Evjen, Berg e Brunstad Fet; Blomberg, Hogh e Hauge. Técnico: Kjetil Knutsen

Confronto direto e estatísticas de Internazionale x Bodo Glimt

O histórico recente entre Internazionale e Bodo Glimt é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Internazionale e Bodo Glimt

18/02/2026 — Bodo Glimt 3 x 1 Internazionale (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Internazionale e Bodo Glimt

Sete dos últimos oito jogos do Bodo/Glimt terminaram com mais de 3,5 gols Nos últimos dez jogos, o Bodo/Glimt marcou dois ou mais gols em todas as partidas O Inter de Milão comete poucas faltas, com média de 10,6 por jogo O Bodo/Glimt também apresenta disciplina tática, registrando apenas 7,4 faltas por partida Quatro dos últimos cinco compromissos do Bodo terminaram com no máximo três cartões O jogo de ida entre as equipes terminou com ambos os times balançando a rede O Inter alcançou o ambos marcam em 50% de suas partidas na temporada atual

Comparação de Odds para Internazionale x Bodo Glimt

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Inter vence o 1º tempo Bodo/Glimt vence o 1º tempo Betsson 1,60 6,10 Superbet 1,56 7,40 Bet365 1,57 8,00

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Internazionale x Bodo Glimt

Bodo/Glimt: Mais de 2,5 Escanteios (1,85 na Betsson) Mais de 3,5 Gols (1,78 na Betsson) Menos de 3,5 Cartões (1,73 na Superbet) Ambos marcam (1,66 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.