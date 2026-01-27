Confira os palpites para PSG x Newcastle, que acontece nesta quarta-feira (28/01), no Parc des Princes. O duelo na França será válido pela última rodada da fase de liga na Champions League 2025/26. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília). As equipes estão no G8 e fazem um confronto direto por uma vaga nas oitavas de final.

Palpite do Lance! para PSG x Newcastle (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O nosso melhor palpite para o encontro é para dois ou mais gols marcados no primeiro tempo. Um dos pontos na análise são as características dos dois times. Como buscam pressionar alto, os espaços deve se abrir para chances mais claras para os ataques. Nesta Champions League, os três jogos do PSG no Parc des Princes terminaram com mais de 1,5 tentos nos 45 minutos iniciais.

Além disso, nas últimas dez partidas, a equipe balançou as redes 47% das vezes na etapa inicial. O Newcastle terminou três dos oito jogos recentes com mais de 1,5 tentos na etapa. A necessidade de uma vitória deve forçar um time saindo mais ao ataque. Logo, com jogadores de muita qualidade técnica, a capacidade de bolas nas redes para os 45 minutos iniciais aumenta.

O PSG marcou oito de 20 vezes na Champions League na faixa dos 45 minutos iniciais Sete dos últimos 16 gols do Newcastle também foram nas primeiras etapas O time francês tem média de 21,1 chutes por jogo na Liga dos Campeões, sendo o líder no quesito na competição

Outros palpites para PSG x Newcastle

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Os Parisienses venceram no seu estádio cinco dos últimos seis compromissos feitos. Todas essas vitórias vieram com o placar elástico, com dois ou mais gols marcados. E a média de tentos feitos na temporada ajuda a explicar esse fato (2,30 marcados por partida). Sete das últimas oito atuações do Newcastle tiveram mais de 1,5 bolas nas redes. A superioridade coletiva do franceses deve contribuir para um combo com triunfo dentro de casa.

Uma vitória no confronto deve passar muito pela agressividade logo nos primeiros minutos. O PSG - desde a última temporada - aposta na alta intensidade e nas movimentações ofensivas como arma para ser um time agressivo. Assim, abriu o placar em sete dos últimos nove compromissos. Em seis, o primeiro gol veio no tempo inicial.

Por fim, a aposta é nos dois lados marcarem neste encontro. Esse mercado se repetiu em cinco dos 11 jogos recentes dos Magpies. A equipe marcou 1,6 vezes no período nesse recorte. Na competição, o PSG viu cinco de sete partidas terem esse mercado, com o time sendo o segundo melhor ataque do torneio.

Análise e Forma dos Times

PSG - Momento e escalação

Mesmo com a derrota para o Sporting na última rodada, o PSG segue dentro da zona de classificação direta às oitavas de final. A equipe abre a partida decisiva na sexta posição com os mesmos 13 pontos do Newcastle. O confronto direto dentro de casa é fundamental para uma classificação entre os oito primeiros, evitando assim mais dois jogos no seu calendário. E Luis Enrique pode contar com retornos de jogadores para esta decisão.

Isso porque Hakimi vinha sendo poupado após o vice-campeonato da Copa Africana de Nações. O marroquino vai participar dos dois treinos antes do encontro e pode ser relacionado na partida. Na outra lateral, Nuno Mendes sofreu uma pancada na vitória sobre o Auxerre e deve ceder a vaga para Lucas Hernández. Fabian Ruiz e João Neves, ambos lesionados, terão suas condições físicas reavaliadas antes do encontro.

Provável escalação do PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, William Pacho e Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha e Ibrahim Mbaye; Dessiré Doue, Kvaratskhelia (Bradley Barcola) e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Newcastle- Momento e escalação

O Newcastle passou a depender apenas de si por uma classificação entre os oito primeiros após a vitória sobre o PSV. A equipe inglesa venceu por 3 a 0 os holandeses em casa e passou a ser o sétimo colocado da fase de liga. Antes de encarar os parisienses, o Magpies perderam por 2 a 0 para o Aston Villa em duelo da Premier League.

A notícia ruim do confronto foi que Joelinton deixou o campo com dores na virilha. O meia deve iniciar um tratamento intensivo para está em campo na França. Outro brasileiro que é dúvida será Bruno Guimarães. O capitão teve problema na panturrilha na partida contra o PSV, sendo poupado no final de semana. Caso não atue, Lewis Miley deve ser o titular.

Provável escalação do Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman e Lewis Hall; Joelinton (Ramsey), Lewis Miley (Bruno Guimarães) e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Anthony Gordon e Yoane Wissa (Woltemade). Técnico: Eddie Howe.

Confronto direto e estatísticas de PSG e Newcastle

O histórico recente entre PSG e Newcastle é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre PSG e Newcastle

28/11/2023 - PSG 1 x 1 Newcastle - (Champions League)

04/10/2023 - Newcastle 4 x 1 PSG - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de PSG x Newcastle

Será o terceiro confronto direto na história dos clubes, com vantagem inglesa até o momento Os dois primeiros encontros tiveram os dois lados balançando as redes O PSG tem média de 1,4 gols sofridos por jogo na Liga dos Campeões, com dez tentos sofridos no total O Newcastle perdeu metade dos últimos oito jogos como visitante na temporada No momento, oito equipes estão empatadas com 13 pontos na fase de liga

Comparação de Odds para PSG x Newcastle

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,62 2,25 Betano 1,60 2,25 Bet365 1,61 2,20

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para PSG x Newcastle

Mais de 1,5 gols no 1º tempo (2,25 na Betsson) PSG vence e mais de 1,5 gols na partida (1,73 na Betsson) PSG abre o placar do 1º tempo (1,83 na Betano) Ambas as equipes marcam (1,61 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.