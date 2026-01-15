Confira os palpites e a análise detalhada para PSG x Lille, que acontece nesta sexta-feira (16/01). O encontro no Parc des Princes será válido pela abertura da 18ª rodada da Ligue 1. A bola rola na capital francesa às 17h (horário de Brasília). O Paris virou o ano na vice-liderança da tabela e tenta ultrapassar o Lens. Já o Lille está na quarta posição, buscando diminuir a diferença em pontos do próprio PSG.

Palpite do Lance! para PSG x Lille (16/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O PSG é o melhor ataque da Ligue 1 na atual temporada, com 37 gols em 17 rodadas. Esse número segue um padrão da equipe nos últimos anos, sempre apostando em um estilo de protagonismo ofensivo. Assim, em seis das 11 partidas recentes, a equipe balançou as redes mais de 2,5 vezes.

O Lille é um adversário que costuma brigar nos últimos anos na parte de cima da tabela. Contudo, é natural que encontre algumas dificuldades diante do estilo dominante dos Parisienses. A equipe sofreu 14 de 22 gols na liga em jogos que atuou como visitante. Atuando em casa - e buscando vencer após a eliminação na Copa da França - o PSG lida com um bom cenário para marcar três vezes no encontro.

O PSG marcou em média 2,2 gols por jogo nas últimas dez atuações O Lille foi vazado em quatro dos cinco duelos recentes, sendo três acima de 1,5 tentos A equipe da casa marcou 19 vezes como mandante na liga

Outros palpites para PSG x Lille

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Outra aposta interessante é no Lille marcar ao menos uma vez no segundo tempo. Esse vem sendo um padrão do time na liga. 24 dos 33 gols feitos foram em tempos finais, sendo 13 como visitante. Com alterações, os 45 minutos após o intervalo devem ser com mais espaços para o ataque visitante explorar em velocidade. Assim, aumentam as chances de um gol.

Os últimos confrontos diretos foram com os dois ataques sendo produtivos. Na atual temporada, o PSG sofreu gol em cinco dos seis duelos recentes. Em quatro, o placar terminou com ambos marcam. A defesa dos Les Dogues foi vazada em quatro dos cinco compromissos recentes, com dois tendo esse mercado.

O PSG, principalmente em jogos da Ligue 1, tem uma postura de muito controle do ritmo em campo, ditando as partidas com média de 65% de posse. Esse volume de passes isola os parisienses como o time com mais finalizações na liga - 299 em 17 rodadas, com média de 17,59 por jogo. Em seis das últimas oito atuações, saiu de campo com mais de 16,5 chutes realizados, algo que deve ser repetido neste duelo.

Análise e Forma dos Times

PSG - Momento e escalação

A equipe de Luis Enrique foi surpreendida no último domingo no clássico local pela Copa da França. Em casa, perdeu por 1 a 0 para o Paris FC e foi eliminado da competição. O treinador lamentou o resultado mesmo com a atuação do time. O foco volta para o campeonato nacional, onde é o atual vice-líder com 39 pontos.

Por coincidência, a última vitória na Ligue 1 foi contra o próprio Paris FC, quando venceu por 2 a 1 em casa no primeiro jogo do ano. Os Parisienses devem ir com força máxima à disposição diante do Lille. Entre as baixas, Hakimi e Ibrahim Mbaye seguem na CAN com suas respectivas seleções. Já Lucas Hernández deve voltar a ser relacionado, após ficar de fora do último jogo.

Provável escalação do PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, William Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Dessiré Doue, Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Lille - Momento e escalação

O Lille tenta se recuperar de uma sequência de duas derrotas seguidas neste início de 2026. Os reverses vieram diante do Rennes, pela Ligue 1, e do Lyon, pela Copa da França. O resultado no Campeonato Francês travou uma ascensão no torneio, já que os Los Dogues vinham de quatro vitórias seguidas. Assim, está na quarta posição com 32 pontos conquistados.

Bruno Genesio lida no momento com uma série de desfalques, já que seu departamento médico está cheio. Andrés Gomes, Benjamim André e Ousmane Touré estão lesionados e são baixas certas. Quem segue no comando de ataque é Olivier Giroud, que tem quatro gols na liga.

Provável escalação do Lille: Berke Özer; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Nabil Bentaleb e Romain Perraud; Ngal'ayel Mukau e Nabil Bentaleb; Marius Broholm, Hakon Haraldsson e Matías Fernández; Olivier Giroud. Técnico: Bruno Genesio.

Confronto direto e estatísticas de PSG e Lille

O histórico recente entre PSG e Lille é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre PSG e Lille

05/10/2025 - Lille 1 x 1 PSG - (Ligue 1)

01/03/2025 - PSG 4 x 1 Lille - (Ligue 1)

01/09/2024 - Lille 1 x 3 PSG - (Ligue 1)

10/02/2024 - PSG 3 x 1 Lille - (Ligue 1)

17/12/2023 - Lille 1 x 1 PSG - (Ligue 1)

Estatísticas e curiosidades de PSG x Lille

Os últimos nove confrontos diretos entre PSG e Lille terminaram com ambos marcam O PSG marcou mais de 2,5 vezes em quatro dos últimos seis confrontos em casa contra os Les Dogues O Lille tem média de 1,08 gols marcados nos jogos contra os parisienses A equipe de Luis Enrique venceu o primeiro tempo em cinco dos seis jogos recentes O Lille marcou 16 gols nos últimos dez jogos na atual temporada

Comparação de Odds para PSG x Lille

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Vitória do PSG Empate Vitória do Lille Betsson 1,41 4,85 6,70 Betano 1,45 4,75 6,80 Bet365 1,44 5,00 6,25

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para PSG x Lille

Mais de 2,5 gols do PSG (2,25 na Betsson) Mais de 0,5 gol do Lille no 2º tempo (2,15 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,67 na Betano) Mais de 16,5 chutes do PSG (1,90 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.