O Lance! apresenta os melhores palpites para Corinthians x Coritiba, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 11 de março, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Corinthians x Coritiba (11/03/2026)

Tanto Corinthians quanto Coritiba vem de um retrospecto de partidas onde o maior volume de gols está concentrado na segunda etapa. Com inícios de jogos mais contidos e estudados, as equipes conseguem promover os ajustes necessários, para então buscar o resultado no segundo tempo. Diante disso, e da promessa de ser um jogo mais truncado, o palpite para que tenhamos mais gols após o intervalo aparece como uma ótima opção para o duelo.

O Corinthians registra 75% dos seus gols marcados das últimas dez partidas no segundo tempo O Coritiba teve 61% dos gols marcados e 75% dos gols sofridos dos últimos dez jogos apenas na segunda etapa

Outros palpites para Corinthians x Coritiba

O Corinthians registra média de 4,4 escanteios por partida nos últimos dez jogos, enquanto o Coritiba mantém média de 3,8 tiros de canto no mesmo período. Como ambas as equipes apresentam um perfil ofensivo mais contido e, além disso, em seis dos últimos sete jogos do Timão tivemos menos de 9,5 escanteios, o palpite para que o número de tiros de canto fique novamente abaixo da linha ganha força.

Neste início de temporada, Hugo Souza segue como um dos grandes destaques da equipe paulista. Sua segurança defendendo a meta do Timão, inclusive, o coloca como um forte candidato a ir à Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Até aqui na competição, o goleiro registra média de 3,5 defesas por partida, com apenas três gols sofridos em quatro jogos. Diante disso, nosso palpite acompanha a expectativa de mais uma atuação decisiva do goleiro corintiano.

Por fim, as equipes registram médias de 1,2 e 1,3 gols marcados por partida nos últimos dez jogos, respectivamente. Além disso, o Timão vem de três partidas seguidas sofrendo gols, enquanto o Coxa foi vazado nos últimos quatro jogos. Como o histórico do confronto mostra partidas com chances para os dois lados — sendo que em cinco dos últimos sete duelos entre os clubes tivemos ambas as equipes marcando — o palpite para que esse cenário se repita mais uma vez nesta partida aparece como uma opção muito válida.

Análise e Forma dos Times

Corinthians - Momento e escalação

O Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde ocupa a terceira colocação após quatro rodadas. O Timão soma duas vitórias, um empate e uma derrota na competição. Já no seu compromisso mais recente, foi derrotado pelo Novorizontino na semifinal do Campeonato Paulista. Agora, recebe o Coritiba após 11 dias de descanso e preparação.

Para a partida, Dorival Júnior segue sem contar com o atacante Yuri Alberto, ainda em recuperação de lesão. O mesmo acontece com Kaio César e Matheus Pereira, sendo que o último está em fase final de recuperação e próximo de retornar. Já o reforço marroquino Zakaria Labyad segue em preparação física para fazer sua estreia pela equipe.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon, Rodrigo Garro e André; Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

Coritiba - Momento e escalação

Já o Coritiba chega neste momento na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória em quatro jogos. A equipe paranaense liga o sinal de alerta, vindo de quatro partidas consecutivas sem vitórias. No seu último compromisso, foi derrotada pelo São Paulo em pleno Couto Pereira. Agora, após 15 dias de preparação, visita o Corinthians com o objetivo de voltar ao caminho das vitórias.

Para a partida, Fernando Seabra terá o desfalque de Josué, que cumprirá a segunda partida de suspensão determinada pelo STJD após a expulsão na primeira rodada da competição. Além disso, Pedro Morisco segue fora por conta de uma lesão no ombro. A boa notícia é o retorno do volante Sebastian Gómez à equipe titular.

Provável escalação do Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont (Tinga), Maicon, Jacy Maranhão e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Wallisson, Sebastian Gómez, Vini Paulista (Joaquín Lavega) e Lucas Ronier; Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Confronto direto e estatísticas de Corinthians x Coritiba

O histórico recente entre Corinthians e Coritiba é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Corinthians x Coritiba

06/12/2023 - Coritiba 0 x 2 Corinthians - (Campeonato Brasileiro)

13/08/2023 - Corinthians 3 x 1 Coritiba - (Campeonato Brasileiro)

09/11/2022 - Coritiba 2 x 2 Corinthians - (Campeonato Brasileiro)

20/07/2022 - Corinthians 3 x 1 Coritiba - (Campeonato Brasileiro)

25/11/2020 - Coritiba 0 x 1 Corinthians - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Corinthians x Coritiba

As equipes já se enfrentaram em 51 oportunidades, sendo 27 vitórias do Corinthians, 11 empates e 13 triunfos do Coritiba O Corinthians está a 18 jogos seguidos sem derrota para o Coritiba O Coxa sofreu gols nos últimos sete duelos contra o Timão Nesse início de temporada, o Corinthians registra sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 15 jogos disputados Em 14 jogos até o momento na temporada, o Coritiba registra cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas

Comparação de Odds para Corinthians x Coritiba

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação para a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance para Corinthians x Coritiba

