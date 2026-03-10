Confira os principais palpites para Bayer Leverkusen x Arsenal, que acontece nesta quarta-feira (11/03). O encontro será disputado na BayArena a partir das 14h45 (horário de Brasília). Serão os primeiros 90 minutos do duelo válido pelas oitavas de final da Champions League. O classificado da chave encara Bodo/Glimt ou Sporting na próxima fase.

Palpite do Lance para Bayer Leverkusen x Arsenal (11/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Arsenal é visto como o principal favorito à vencer na BayArena no primeiro compromisso das oitavas da Liga dos Campeões. O futebol com muita efetividade, mesmo com um estilo mais direto, vem se mostrando capaz de levar os Gunners a título. São 11 jogos de invencibilidade na atual sequência, sendo nove vitórias. E quatro delas foram acima de 1,5 gols de diferença.

O Leverkusen vive uma fase onde lida bastante com a parte física em seus jogos. Apesar das poucas derrotas, o confronto tende a ser bem truncado, já que enfrentará um time com alto volume de posse. Diante do favoritismo dos visitantes, o handicap asiático se torna boa opção. Caso os Gunners vençam apenas por um gol de diferença, o valor apostado é devolvido.

O Bayer Leverkusen sofreu 1,4 gols por jogo até o momento na Champions League Os Gunners venceram dez dos últimos 13 jogos como visitante na temporada Sete das oito vitórias do Arsenal na Liga dos Campeões tiveram mais de 1,5 gols de diferença

Outros palpites para Bayer Leverkusen x Arsenal

A maior parte dos confrontos do Arsenal na competição foram sem ambos marcam. A equipe não foi vazada em cinco partidas no torneio. O Leverkusen teve dez jogos totais - por conta dos playoffs - e o mercado proposto bateu em seis delas. Nossa análise é de um encontro mais controlado, principalmente por parte dos ingleses.

É repetitivo falar que o Arsenal vive uma temporada de destaque a partir das jogadas de escanteios. A média de cobranças na competição é de 5,5 por jogo. Um recorte interessante é dos últimos dez jogos, onde em oito foi o primeiro a cobrar três vezes. Na Alemanha, a análise é para uma postura de muita imposição logo ao apito inicial. Os Gunners tiveram mais tiros de canto na etapa em cinco dos últimos sete jogos.

O ala esquerdo Alejandro Grimaldo é o principal destaque do Leverkusen quando recortamos os desarmes feitos por partida. O espanhol teve três ou mais roubadas em seis dos últimos 11 jogos do Leverkusen. Na Champions, ele lidera a estatística do elenco, com média de 3,4 por partida. O Arsenal deve forçar um jogo muito a partir dos seus pontas. Grimaldo deve ficar responsável por marcar Bukayo Saka, tendo vários duelos individuais para desarmar.

Análise e Forma dos Times

Bayer Leverkusen - Momento e escalação

O Bayer Leverkusen tropeçou em mais uma rodada da Bundesliga no último final de semana. Fora de casa, ficou no empate em 3 a 3 com o Freiburg. O resultado derrubou a equipe para sexta posição, três pontos a menos da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Após o jogo, Grimaldo reforçou que o elenco buscará a vaga na competição, porém que todos já sentem o cansaço da temporada.

A classificação dos alemães para as oitavas veio após eliminar o Olympiacos nos playoffs. O 2 a 0 no agregado colocou nesta fase após nove anos. Para o confronto em casa, Kasper Hujlmand não tem a presença de Patrick Schik confirmada. O atacante sofreu uma lesão muscular, e será reavaliado nesta terça-feira. Caso liberado, pode ou iniciar como titular ou ficar no banco.

Provável escalação do Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Robert Andrich, Edmond Tapsoba e Jarell Quansah; Ernest Poku, Aleix García, Ezequiel Fernández e Alejandro Grimaldo; Martin Terrier, Ibrahim Maza e Christian Kofane (Patrik Schick). Técnico: Kasper Hjulmand.

Arsenal - Momento e escalação

Melhor campanha geral da primeira fase, com 100% em oito rodadas, o Arsenal chega motivado para buscar vantagem no confronto. E muito passa pelos últimos resultados da equipe. Sã quatro vitórias seguidas na temporada, sendo duas nos clássicos contra Chelsea e Tottenham. No último sábado (7), a equipe venceu o Mansfield pela FA Cup pelo placar de 2 a 1.

Mikel Arteta vem dosando o elenco entre as competições, já que está na briga por quatro títulos. Mesmo poupando parte dos titulares na copa, o treinador teve duas baixas por lesões. Calafiori e Trossard deixaram o campo com problemas e são baixas no duelo. Hincapié ou Lewis-Skelly substitui o lateral, enquanto Martinelli deve iniciar no ataque. Lesionados, Martin Odergaard e Ben White também devem ficar fora do confronto.

Provável escalação do Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié (Lewis-Skelly); Declan Rice e Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Eberechi Eze e Gabriel Martinelli; Viktor Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Bayer Leverkusen x Arsenal

O histórico recente entre Bayer Leverkusen e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Bayer Leverkusen e Arsenal

07/08/2024 - Arsenal 4 x 1 Bayer Leverkusen - (Amistoso Internacional)

26/02/2002 - Arsenal 4 x 1 Bayer Leverkusen - (Champions League)

18/02/2002 - Bayer Leverkusen 1 x 1 Arsenal - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Bayer Leverkusen x Arsenal

Será o quarto confronto entre os dois times na história, com duas vitórias do Arsenal e um empate Os Gunners foram os primeiros a marcarem nos últimos dez compromissos Ambas as equipes têm cinco jogos feitos nesta edição de Champions sem sofrer gol Grimaldo é o nono jogador desta edição da competição em número de desarmes feitos O Arsenal é o 11º em números de escanteios cobrados na competição

Comparação de Odds para Bayer Leverkusen x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,88 1,88 Superbet 1,90 1,83 Betano 1,93 1,82

Resumo dos palpites do Lance para Bayer Leverkusen x Arsenal

Handicap asiático -1 Arsenal ( 2,00 na Betsson)

na Betsson) Ambas as equipes marcam: não ( 1,88 na Betsson)

na Betsson) Arsenal cobra mais escanteios no 1º tempo ( 1,73 na Superbet)

na Superbet) Três ou mais desarmes de Alejandro Grimaldo (1,91 na Betano)

