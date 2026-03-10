Bayer Leverkusen x Arsenal – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para o confronto das oitavas de final da Champions League
Confira os principais palpites para Bayer Leverkusen x Arsenal, que acontece nesta quarta-feira (11/03). O encontro será disputado na BayArena a partir das 14h45 (horário de Brasília). Serão os primeiros 90 minutos do duelo válido pelas oitavas de final da Champions League. O classificado da chave encara Bodo/Glimt ou Sporting na próxima fase.
Palpite do Lance para Bayer Leverkusen x Arsenal (11/03/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Arsenal é visto como o principal favorito à vencer na BayArena no primeiro compromisso das oitavas da Liga dos Campeões. O futebol com muita efetividade, mesmo com um estilo mais direto, vem se mostrando capaz de levar os Gunners a título. São 11 jogos de invencibilidade na atual sequência, sendo nove vitórias. E quatro delas foram acima de 1,5 gols de diferença.
O Leverkusen vive uma fase onde lida bastante com a parte física em seus jogos. Apesar das poucas derrotas, o confronto tende a ser bem truncado, já que enfrentará um time com alto volume de posse. Diante do favoritismo dos visitantes, o handicap asiático se torna boa opção. Caso os Gunners vençam apenas por um gol de diferença, o valor apostado é devolvido.
- O Bayer Leverkusen sofreu 1,4 gols por jogo até o momento na Champions League
- Os Gunners venceram dez dos últimos 13 jogos como visitante na temporada
- Sete das oito vitórias do Arsenal na Liga dos Campeões tiveram mais de 1,5 gols de diferença
Outros palpites para Bayer Leverkusen x Arsenal
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A maior parte dos confrontos do Arsenal na competição foram sem ambos marcam. A equipe não foi vazada em cinco partidas no torneio. O Leverkusen teve dez jogos totais - por conta dos playoffs - e o mercado proposto bateu em seis delas. Nossa análise é de um encontro mais controlado, principalmente por parte dos ingleses.
É repetitivo falar que o Arsenal vive uma temporada de destaque a partir das jogadas de escanteios. A média de cobranças na competição é de 5,5 por jogo. Um recorte interessante é dos últimos dez jogos, onde em oito foi o primeiro a cobrar três vezes. Na Alemanha, a análise é para uma postura de muita imposição logo ao apito inicial. Os Gunners tiveram mais tiros de canto na etapa em cinco dos últimos sete jogos.
O ala esquerdo Alejandro Grimaldo é o principal destaque do Leverkusen quando recortamos os desarmes feitos por partida. O espanhol teve três ou mais roubadas em seis dos últimos 11 jogos do Leverkusen. Na Champions, ele lidera a estatística do elenco, com média de 3,4 por partida. O Arsenal deve forçar um jogo muito a partir dos seus pontas. Grimaldo deve ficar responsável por marcar Bukayo Saka, tendo vários duelos individuais para desarmar.
Análise e Forma dos Times
Bayer Leverkusen - Momento e escalação
O Bayer Leverkusen tropeçou em mais uma rodada da Bundesliga no último final de semana. Fora de casa, ficou no empate em 3 a 3 com o Freiburg. O resultado derrubou a equipe para sexta posição, três pontos a menos da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Após o jogo, Grimaldo reforçou que o elenco buscará a vaga na competição, porém que todos já sentem o cansaço da temporada.
A classificação dos alemães para as oitavas veio após eliminar o Olympiacos nos playoffs. O 2 a 0 no agregado colocou nesta fase após nove anos. Para o confronto em casa, Kasper Hujlmand não tem a presença de Patrick Schik confirmada. O atacante sofreu uma lesão muscular, e será reavaliado nesta terça-feira. Caso liberado, pode ou iniciar como titular ou ficar no banco.
Provável escalação do Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Robert Andrich, Edmond Tapsoba e Jarell Quansah; Ernest Poku, Aleix García, Ezequiel Fernández e Alejandro Grimaldo; Martin Terrier, Ibrahim Maza e Christian Kofane (Patrik Schick). Técnico: Kasper Hjulmand.
Arsenal - Momento e escalação
Melhor campanha geral da primeira fase, com 100% em oito rodadas, o Arsenal chega motivado para buscar vantagem no confronto. E muito passa pelos últimos resultados da equipe. Sã quatro vitórias seguidas na temporada, sendo duas nos clássicos contra Chelsea e Tottenham. No último sábado (7), a equipe venceu o Mansfield pela FA Cup pelo placar de 2 a 1.
Mikel Arteta vem dosando o elenco entre as competições, já que está na briga por quatro títulos. Mesmo poupando parte dos titulares na copa, o treinador teve duas baixas por lesões. Calafiori e Trossard deixaram o campo com problemas e são baixas no duelo. Hincapié ou Lewis-Skelly substitui o lateral, enquanto Martinelli deve iniciar no ataque. Lesionados, Martin Odergaard e Ben White também devem ficar fora do confronto.
Provável escalação do Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié (Lewis-Skelly); Declan Rice e Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Eberechi Eze e Gabriel Martinelli; Viktor Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.
Confronto direto e estatísticas de Bayer Leverkusen x Arsenal
O histórico recente entre Bayer Leverkusen e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Bayer Leverkusen e Arsenal
- 07/08/2024 - Arsenal 4 x 1 Bayer Leverkusen - (Amistoso Internacional)
- 26/02/2002 - Arsenal 4 x 1 Bayer Leverkusen - (Champions League)
- 18/02/2002 - Bayer Leverkusen 1 x 1 Arsenal - (Champions League)
Estatísticas e curiosidades de Bayer Leverkusen x Arsenal
- Será o quarto confronto entre os dois times na história, com duas vitórias do Arsenal e um empate
- Os Gunners foram os primeiros a marcarem nos últimos dez compromissos
- Ambas as equipes têm cinco jogos feitos nesta edição de Champions sem sofrer gol
- Grimaldo é o nono jogador desta edição da competição em número de desarmes feitos
- O Arsenal é o 11º em números de escanteios cobrados na competição
Comparação de Odds para Bayer Leverkusen x Arsenal
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes na partida:
|Casa
|Ambas as equipes marcam
|Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Superbet
Betano
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance para Bayer Leverkusen x Arsenal
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
