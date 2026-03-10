O Lance! apresenta os melhores palpites para Bodo/Glimt x Sporting, pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 11 de março, às 17h00 (horário de Brasília), no Aspmyra Stadion, em Bodo, na Noruega, com transmissão ao vivo na HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Bodo/Glimt x Sporting (11/03/2026)

Jens Petter Hauge é o grande destaque da organizada equipe do Bodo/Glimt. O camisa 10 faz uma excelente Champions League, sendo peça fundamental no sucesso da equipe norueguesa. Como um dos principais pilares ofensivos, grande parte das jogadas de ataque passa por seus pés, concentrando as esperanças de classificação para a próxima fase da competição.

Além disso, ele é o sexto artilheiro desta edição da Champions. Diante disso, nosso palpite acompanha a expectativa de mais uma atuação decisiva do jogador.

Nas últimas cinco partidas, Hauge marcou três gols e deu uma assistência É o artilheiro da equipe na Champions League com seis gols marcados em dez partidas disputadas Na competição, Hauge finaliza média de 1,6 vezes por partida, com 0,9 chutes no alvo e 38% de conversão em gols

Outros palpites para Bodo/Glimt x Sporting

Ambas as equipes vêm apresentando ataques muito produtivos nas últimas partidas, reforçando a expectativa de um confronto aberto e com muitos gols. O Bodo/Glimt registra excelente média de 2,9 gols marcados por partida nos últimos dez jogos, enquanto o Sporting também apresenta bons números, com média de 2,0 gols no mesmo período. Além disso, todos os últimos dez jogos da equipe norueguesa terminaram com mais de 2,5 gols, o que reforça o nosso palpite.

Somado ao poder ofensivo do Bodo/Glimt, muitos dos resultados positivos da equipe passam pelo perfil organizado e pelo controle das ações em suas partidas, o que resultou em abrir o placar em quatro dos últimos cinco jogos. Jogando em casa, a tendência é que busquem o resultado desde o início, reforçando nosso palpite para que a equipe norueguesa inaugure o marcador neste duelo.

Por fim, analisando ainda o perfil ofensivo das equipes, o Bodo/Glimt registra média de 3,9 escanteios por partida, enquanto o Sporting apresenta média de 8,2 escanteios por jogo. Além da média superior, os portugueses tiveram mais escanteios que seus adversários em nove dos últimos dez jogos, o que mantém o palpite para o Sporting ter mais escanteios neste primeiro confronto como uma ótima opção.

Análise e Forma dos Times

Bodo/Glimt - Momento e escalação

O Bodo/Glimt chega muito embalado para as oitavas de final da Champions League, após eliminar a poderosa Internazionale nos playoffs com duas vitórias. A equipe também vive um excelente momento, com sete vitórias consecutivas e nove partidas seguidas sem derrotas. Além disso, na competição, vem de quatro triunfos consecutivos, sendo dois contra o time italiano, além de vitórias sobre Manchester City e Atlético de Madrid na fase de liga.

No seu último compromisso, venceu o Molde por 2 a 1 pela Copa da Noruega. Agora, recebe o Sporting com o objetivo de conquistar um resultado positivo em seus domínios e levar vantagem para o jogo de volta em Portugal.

Provável escalação do Bodo/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen e Fredrik Bjorkan; Sondre Fet, Patrick Berg e Hakon Evjen; Ole Blomberg, Jens Petter Hauge e Kasper Hogh. Técnico: Kjetil Knutsen.

Sporting - Momento e escalação

Já o Sporting finalizou a fase de liga da Champions League na sétima colocação, com 16 pontos, somando cinco vitórias, um empate e duas derrotas, classificando-se diretamente para as oitavas de final. A equipe portuguesa também vive excelente fase, com 12 partidas sem derrotas, sendo dez vitórias no período. No seu compromisso mais recente, empatou em 2 a 2 com o Braga pelo Campeonato Português.

Agora, visita a fria Noruega e encara o gramado artificial do Aspmyra Stadion com o objetivo de conquistar um resultado positivo fora de casa, encaminhando a vaga para ser decidida em Lisboa.

Provável escalação do Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande e Giorgos Vagiannidis; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão e Luiz Guilherme; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Confronto direto e estatísticas de Bodo/Glimt x Sporting

O histórico recente entre Bodo/Glimt e Sporting é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Bodo/Glimt x Sporting

Este será o primeiro encontro oficial entre as equipes Nessa edição da Champions League o Bodo/Glimt registra 19 gols marcados e 17 gols sofridos nas dez partidas disputadas Já o Sporting vem com 17 gols marcados e 11 sofridos em oito partidas até o momento Jens Petter Hauge é o sexto artilheiro dessa Champions, com seis gols marcados Os portugueses do Sporting tiveram mais escanteios em nove dos últimos dez jogos

Comparação de Odds para Bodo/Glimt x Sporting

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação para a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance para Bodo/Glimt x Sporting

