Portuguesa-RJ x Botafogo – Palpites, análise e odds

Confira os melhores palpites e uma análise detalhada para Portuguesa-RJ x Botafogo pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O duelo acontece nesta quinta-feira (15/01), às 19h (horário de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

Palpite do Lance! para Portuguesa-RJ x Botafogo (15/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Botafogo é uma equipe que atua com frequência na elite do futebol brasileiro, disputando a Série A, enquanto a Portuguesa-RJ precisou lutar para se manter na Série D em 2026. Essa diferença técnica e estrutural tende a se refletir em campo, com o time visitante assumindo a iniciativa da partida. O histórico recente do Fogão mostra um padrão de pressão ofensiva desde os primeiros minutos, buscando brechas para abrir o placar e administrar a vantagem ao longo do jogo. Diante desse cenário, o prognóstico principal aponta para o Botafogo marcando o primeiro gol da partida.

O Glorioso inaugurou o placar em três dos últimos quatro jogos O Alvinegro Carioca costuma ameaçar o gol adversário, com média de 14,6 finalizações por partida O desempenho individual dos goleiros da Lusa é baixo, com média de 6,27 defesas por jogo

Outros palpites para Portuguesa-RJ x Botafogo

A partida se desenha para um cenário favorável ao ambos marcam, já que as duas equipes atravessam momentos semelhantes. De um lado, a Portuguesa estreou com um empate diante do atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Flamengo, mostrando competitividade. Do outro, o Estrela Solitária inicia o campeonato utilizando vários jogadores da base, o que tende a gerar espaços defensivos e facilitar a criação de chances para o adversário. Esse cenário é reforçado pelo fato de que o mercado de ambos marcam esteve presente em todos os últimos cinco compromissos do Botafogo.

A expectativa também é de um baixo número de escanteios, uma vez que as equipes costumam concentrar suas ações ofensivas pelo centro do campo, evitando jogadas pelas laterais e cruzamentos constantes. Esse padrão se reflete nos números recentes: três dos últimos cinco jogos do Botafogo terminaram com menos de 9,5 escanteios, assim como dois dos últimos três jogos da Portuguesa, que também não ultrapassaram essa marca.

Por fim, os prognósticos indicam um placar controlado, sem grande volume de gols. A tendência é de um jogo com até dois gols no total, cenário que vem se repetindo com frequência. Todos os últimos sete jogos da Portuguesa terminaram com menos de 2,5 gols, reforçando a expectativa de um confronto equilibrado e de baixa produção ofensiva.

Análise e Forma dos Times

Portuguesa-RJ - Momento e escalação

O Rubro-Verde estreia no Campeonato Carioca diante do Fogão e promete entrar em campo com força total, repetindo a postura adotada na partida inaugural contra o Flamengo, quando empatou por 1 x 1. O gol foi marcado pelo meia Rhuan, que também fazia sua estreia pela equipe após ser contratado já em 2026.

Para o confronto contra o Botafogo, a equipe deverá entrar novamente completa e manter a mesma formação utilizada na rodada anterior, apostando na continuidade e no entrosamento do elenco.

Provável escalação do Portuguesa-RJ: Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo, Bruno Mota e Guilherme Silveira; Rhuan e Léo Muchacho. Técnico: Alex Nascif.

Botafogo - Momento e escalação

O Botafogo faz sua estreia no Campeonato Carioca após um ano relativamente conturbado. Na última partida disputada, válida pelo Brasileirão, a equipe venceu o Fortaleza por 4 x 2, demonstrando potencial ofensivo e capacidade de encontrar brechas com facilidade, o que indica boas chances de começar o jogo abrindo o placar.

Para o início do estadual, o elenco contará com muitos jovens, mesmo após a contratação de Martín Anselmi, cuja apresentação oficial foi adiada. Assim, os primeiros compromissos do Cariocão estarão sob o comando do técnico do sub-20, Rodrigo Bellão.

Provável escalação do Botafogo: Neto; Alexander Barboza, Marçal e Newton; Vitinho, Danilo, Allan e Alex Telles; Montoro, Joaquín Correa a Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão

Confronto direto e estatísticas de Portuguesa-RJ e Botafogo

O histórico recente entre Portuguesa-RJ e Botafogo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Portuguesa-RJ e Botafogo

14/01/2025 – Botafogo 2 x 0 Portuguesa-RJ – Campeonato Carioca

30/01/2024 – Botafogo 1 x 1 Portuguesa-RJ – Campeonato Carioca

27/03/2023 – Botafogo 3 x 1 Portuguesa-RJ – Campeonato Carioca

18/03/2023 – Portuguesa-RJ 0 x 0 Botafogo – Campeonato Carioca

08/03/2023 – Botafogo 0 x 1 Portuguesa-RJ – Campeonato Carioca

Estatísticas e curiosidades de Portuguesa-RJ x Botafogo

Na estreia Portuguesa pelo Campeonato Carioca, a partida terminou com um gol para cada lado O mercado de ambos marcam esteve presente em dois dos últimos três confrontos diretos entre as equipes Nas últimas cinco partidas, as equipes somaram uma média combinada de 7,45 escanteios por jogo Quando se enfrentaram, quatro dos últimos cinco confrontos terminaram com no máximo dois gols A Portuguesa apresenta uma média baixa de apenas 1,2 gols marcados nas últimas cinco partidas

Comparação de Odds para Portuguesa-RJ x Botafogo

ncontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Resumo dos palpites do Lance! para Portuguesa-RJ x Botafogo

Botafogo faz o 1º gol (1,97 na Superbet) Ambos marcam (1,88 na Betsson) Menos de 10 Escanteios (1,72 na Bet365) Menos de 2,5 Gols (1,66 na Bet365)

