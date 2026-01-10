Portsmouth x Arsenal – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Portsmouth x Arsenal, pela rodada três da Copa da Inglaterra. O confronto acontece neste domingo, 11 de janeiro, às 11h00 (horário de Brasília), no Fratton Park, em Portsmouth, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Portsmouth x Arsenal (11/01/2026)

A vitória do Arsenal é o cenário mais lógico para este confronto. É fato que, em jogos de copa, tudo pode acontecer, e muitos torcedores vibram quando um time de menor expressão desbanca uma potência, mas tudo indica que não será o caso aqui. A temporada que os Gunners fazem até o momento é brilhante, e todo o contexto aponta para uma vitória da equipe londrina.

Na temporada, o Arsenal registra 23 vitórias em 30 partidas, vindo de oito jogos sem derrotas Os Gunners venceram o Portsmouth nos seus últimos cinco confrontos, além de somar 16 partidas consecutivas sem derrotas para o adversário Nas últimas nove partidas do Arsenal, tivemos mais de 2,5 gols em seis oportunidades

Outros palpites para Portsmouth x Arsenal

Gabriel Martinelli já está no Arsenal há sete temporadas e sempre vem demonstrando muita identificação com o clube, além de grande entrega dentro de campo. Nesse período, foram 57 gols com a camisa dos Gunners. Na atual temporada, o brasileiro soma seis gols em 23 partidas, e nosso palpite aponta para mais uma atuação decisiva do jogador.

Os jogos mais recentes do Arsenal têm mantido um perfil de poucos escanteios e cartões recebidos. Isso se deve muito ao estilo de posse de bola e movimentação da equipe, além de contar com uma das melhores defesas da Europa. Em oito das últimas nove partidas, tivemos menos de 10,5 escanteios, e em nove dos últimos dez jogos o número de cartões ficou abaixo de 3,5 — números que reforçam o nosso palpite.

Análise e Forma dos Times

Portsmouth - Momento e escalação

A equipe do Portsmouth vive um momento delicado na temporada. Tendo conquistado apenas seis vitórias em 25 partidas, o sinal de alerta está ligado. Na Championship, ocupa a 21ª colocação, próxima da zona de rebaixamento. Porém, nas últimas cinco partidas, a equipe conseguiu duas vitórias importantes, aumentando as esperanças de uma retomada.

Agora, vira sua atenção para a Copa da Inglaterra, competição que já conquistou por duas vezes, em 117 participações. Para a partida, Connor Ogilvie e Thomas Waddingham estão fora, no departamento médico.

Provável escalação do Portsmouth: Nicolas Schmid; Regan Poole, Conor Shaughnessy, Ibane Bowat e Terry Devlin; Luke Le Roux, Andre Dozzell, Zak Swanson e John Swift; Makenzie Kirk e Adrian Segecic. Técnico: John Mousinho.

Arsenal - Momento e escalação

A temporada do Arsenal até aqui é espetacular. Líder da Premier League e da Champions League até o momento, a equipe vinha de sete vitórias consecutivas até empatar na última quinta-feira contra o Liverpool por 0 a 0. Mesmo assim, mantém uma vantagem confortável de seis pontos na liderança.

Agora, o foco é na Copa da Inglaterra, competição que a equipe já venceu 14 vezes em 127 participações. Para a partida, Arteta segue sem contar com Riccardo Calafiori e Christian Mosquera, ambos lesionados.

Provável escalação do Arsenal: David Raya; Ben White, Jurrien Timber, William Saliba e Myles Lewis-Skelly; Christian Nørgaard, Mikel Merino e Eberechi Eze; Noni Madueke, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Portsmouth x Arsenal

O histórico recente entre Portsmouth e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Portsmouth x Arsenal

02/03/2020 - Portsmouth 0 x 2 Arsenal - Copa da Inglaterra

30/12/2009 - Portsmouth 1 x 4 Arsenal - Premier League

22/08/2009 - Arsenal 4 x 1 Portsmouth - Premier League

02/05/2009 - Portsmouth 0 x 3 Arsenal - Premier League

28/12/2008 - Arsenal 1 x 0 Portsmouth - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Portsmouth x Arsenal

Em todas as competições foram disputados 71 jogos entre as duas equipes, com 33 vitórias do Arsenal, 24 empates e 14 triunfos do Portsmouth Os Gunners registram 62 gols marcados e 16 gols sofridos, em 30 partidas na temporada O Arsenal vem de 16 partidas consecutivas sem derrota para o Portsmouth O Portsmouth registra seis vitórias, sete empates e 12 derrotas na temporada até o momento Gabriel Martinelli registra sete gols em 25 partidas na temporada, somando clube e seleção

Comparação de Odds para Portsmouth x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Portsmouth Arsenal Betsson 8,00 1,07 Betano 6,70 1,11 Br4bet 6,00 1,08

Resumo dos palpites do Lance! para Portsmouth x Arsenal

