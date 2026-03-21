Paris FC x Le Havre – Palpites, análise e odds (22/03)

O Paris FC recebe o Le Havre AC neste domingo, 22 de março, pela 27ª rodada da Ligue 1. O time da casa ocupa a 13ª posição com 28 pontos, enquanto o Le Havre aparece logo atrás, em 14º com 27 unidades. Embora não seja o confronto mais badalado do fim de semana, a partida é crucial para duas equipes que lutam contra o rebaixamento.

Promovido nesta temporada e respaldado por seus novos investidores (família Arnault e Red Bull), o clube parisiense busca garantir o quanto antes sua permanência na elite. Do outro lado, o Le Havre, habituado a brigar na parte de baixo da tabela, quer se distanciar da zona vermelha, ainda relativamente próxima. Desde a chegada de Antoine Kombouaré no fim de fevereiro, o Paris FC está invicto em três partidas. Já os normandos somaram apenas um ponto nos últimos quatro jogos.

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Análise da partida

O Paris FC apresenta um rosto bem mais sólido desde a troca de treinador. Nomeado em 23 de fevereiro no lugar de Stéphane Gilli, Antoine Kombouaré impôs rapidamente sua marca: uma vitória sobre o Nice (1 x 0), seguida de dois empates, contra Lyon (1 x 1) e Strasbourg (0 x 0). Saldo: cinco pontos conquistados e, acima de tudo, uma defesa que voltou a ser hermética, sem sofrer gols em jogadas de bola rolando.

No balanço geral da temporada, o PFC contabiliza seis vitórias, dez empates e dez derrotas, com 29 gols marcados e 41 sofridos. A eficiência ofensiva segue limitada, mas a solidez defensiva reconquistada pode fazer a diferença nessa luta pela permanência.

Em casa, porém, o retrospecto é mais frágil: apenas três vitórias nesta temporada no Stade Jean-Bouin. O recente triunfo diante do Nice encerrou um longo jejum que vinha desde outubro.

O Le Havre atravessa uma fase bem mais delicada. O clube normando acumula quatro jogos sem marcar, com apenas um ponto somado. Uma sequência que evidencia suas dificuldades ofensivas crônicas: somente 20 gols marcados em 26 rodadas, um dos piores ataques do campeonato.

O desempenho fora de casa é ainda mais preocupante: nenhuma vitória nos últimos dez jogos como visitante, com média de 0,25 ponto e 0,25 gol por partida. Apesar disso, o HAC mantém oito pontos de vantagem sobre o primeiro time na zona de repescagem e dez sobre a zona de rebaixamento direto, o que lhe oferece ainda uma pequena margem de segurança.

Outros palpites para Paris FC x Le Havre

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Confrontos diretos

Os dois clubes se conhecem bem, tendo se enfrentado com frequência na Ligue 2 nas últimas temporadas. Os confrontos recentes são marcados por um equilíbrio notável, com quatro empates nos seis últimos duelos.

O jogo de ida, disputado em 2 de agosto de 2025 no Stade Océane, terminou em 1 x 1, fiel à tendência. De modo geral, os embates entre Paris FC e Le Havre são pouco produtivos em gols, o que combina com o perfil defensivo de ambas as equipes nesta temporada.

Notícias de Paris FC x Le Havre

Paris FC: elenco desfalcado, mas com pilares de pé

O elenco do Paris FC chega enfraquecido para este confronto. Hamari Traoré (menisco) e Sofiane Alakouch seguem indisponíveis, enquanto Pierre-Yves Hamel, Tuomas Ollila e Rémy Riou continuam em fase de recuperação. Machucado no fim de semana passado, Ilan Kebbal também será desfalque — uma grande perda para o time parisiense. A ausência do camisa dez será um golpe duro para a criação ofensiva.

Apesar dos desfalques, alguns pilares estão correspondendo. Kevin Trapp emenda boas atuações no gol e não sofreu gols de bola rolando desde a chegada de Antoine Kombouaré. A dupla de zaga Mbow–Coppola vem crescendo, a exemplo de Diego Coppola, destaque na partida contra o Strasbourg.

No meio-campo, Marshall Munetsi se firma como peça-chave, sendo o único autor de gol desde a posse de Kombouaré. No ataque, a situação permanece indefinida: Ciro Immobile, principal contratação da janela de inverno, ainda não balançou as redes em seis partidas. O treinador pode novamente optar por Jean-Philippe Krasso, como nos últimos jogos. A escolha do centroavante será determinante.

Escalação provável do Paris FC (4-3-3): Trapp; Camara, Coppola, Mbow, Sangui; Matondo, Lees-Melou, Munetsi; Ikoné, Krasso, Simon. Técnico: Antoine Kombouaré.

Le Havre: defesa desfalcada

Do lado do Le Havre, a defesa também está desfalcada. Stéphane Zagadou e Yanis Zouaoui estão suspensos, obrigando Didier Digard a reorganizar o setor defensivo. Gautier Lloris também é ausência (lesão nos ísquiotibiais).

No aspecto ofensivo, o HAC vive um momento complicado, com quatro jogos consecutivos sem marcar. Mbwana Samatta, artilheiro da equipe com seis gols, e Issa Soumaré terão de carregar o ataque. Sofiane Boufal ainda é capaz de desequilibrar, mas sua irregularidade limita o impacto.

No gol, Mory Diaw oferece segurança, e a defesa do Le Havre segue globalmente confiável, com apenas 32 gols sofridos em 26 rodadas — um dos melhores registros entre as equipes da parte de baixo da tabela.

Escalação provável do Le Havre (4-1-3-2): Diaw; Négo, Sanganté, Pembélé, Koffi; Seko; Gourna-Douath, Boufal, Ndiaye; Samatta, Soumaré. Técnico: Didier Digard.

Destaques individuais de Paris FC x Le Havre

Jogador destaque · Paris FC Marshall Munetsi 3 Gols na Ligue 1 2025/26 Box-to-box Função no time Elevado Impacto defensivo Sim Contratação de inverno Jogador destaque · Le Havre Mbwana Samatta 6 Gols na Ligue 1 2025/26 26 Jogos disputados 2 Gols fora de casa J22 Última vez que marcou

Os técnicos

Antoine Kombouaré, 62 anos, é uma figura conhecida do futebol francês. Ex-jogador do PSG e especialista em operações de salvamento — especialmente no FC Nantes, que ele livrou do rebaixamento em duas ocasiões —, assumiu o Paris FC com a receita de sempre: pragmatismo, rigor defensivo e discurso direto. Seu saldo inicial (cinco pontos em três jogos) é animador. Sua decisão ousada de colocar Ciro Immobile no banco em favor de Krasso gerou debate, mas os resultados lhe dão razão até o momento.

Didier Digard, 39 anos, segue em processo de aprendizado à frente do Le Havre AC. O ex-meio-campista formado no clube garantiu a permanência na última rodada da temporada passada. Neste ano, o objetivo é mais ambicioso, mas a dinâmica recente freia as esperanças. Após um início de 2026 sólido, a atual sequência de quatro jogos sem marcar pesa bastante. Digard, aliás, multiplicou os ajustes táticos, utilizando nada menos que oito sistemas diferentes — prova de uma busca constante por equilíbrio.

Análise tática

Sob o comando de Kombouaré, o Paris FC atua no 4-3-3 com um bloco compacto e disciplinado. Lees-Melou desempenha o papel de primeiro volante diante da defesa, enquanto Munetsi e Matondo oferecem volume um degrau acima. Pelas pontas, Simon e Ikoné abrem o campo e buscam criar superioridade numérica.

O principal ponto fraco continua sendo a eficiência ofensiva. Com apenas um gol marcado desde a troca de treinador — assinado por Munetsi — e um Immobile que segue em branco, a falta de capricho na hora de finalizar é evidente. Krasso contribui com trabalho sem bola e jogo de costas, mas sem efetividade real diante do gol. Contra uma defesa havrense sólida, abrir o placar pode ser decisivo.

O Le Havre deve se organizar em 4-1-3-2 ou 4-3-3, com Boufal como regente e a dupla Samatta–Soumaré na frente. As ausências de Zagadou e Zouaoui, entretanto, obrigam Digard a improvisar na defesa, possivelmente com Pembélé no miolo.

O plano de jogo normando segue clássico: bloco baixo, disciplina defensiva e transições rápidas. Mas essa estratégia perde eficiência quando o ataque fica mudo, como vem acontecendo há quatro rodadas.

Os dados indicam uma partida fechada. O Paris FC não sofreu gols de bola rolando desde a chegada de Kombouaré, enquanto o Le Havre apresenta uma média defensiva sólida (1,23 gol sofrido por jogo). Em contrapartida, os dois ataques estão entre os menos produtivos do campeonato.

O cenário mais provável: um jogo travado, longo tempo indefinido, que pode ser decidido por um gol no fim.

Prognóstico de placar exato para Paris FC x Le Havre

🎯 Previsão de Placar Paris FC 1 x 0 Le Havre O Paris FC de Kombouaré não toma gols e acaba encontrando a brecha. O Le Havre simplesmente não marca. Um jogo à imagem dessas duas equipes: equilibrado, pouco espetacular, decidido em um detalhe. O PFC não sofreu gols de bola rolando em nenhuma das três partidas sob o comando de Kombouaré.

O Le Havre não marca há quatro jogos consecutivos e soma apenas 20 gols em 26 rodadas.

O HAC não venceu nenhum de seus últimos dez jogos fora de casa, com média de 0,25 ponto por partida como visitante.

Quatro dos seis últimos confrontos diretos terminaram empatados, e o jogo de ida acabou em 1 x 1 — o perfil aponta para poucos gols. Previsão final: O fator casa, a solidez reconquistada sob Kombouaré e a seca ofensiva do Le Havre apontam para um triunfo apertado do Paris FC. O HAC vai lutar, como sempre faz sob o comando de Digard, mas falta aquele toque de ousadia para buscar um resultado fora de casa. Placar previsto: 1 x 0 para o Paris FC.

Resumo dos palpites para Paris FC x Le Havre