Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para PAOK x Real Betis pela sétima rodada da Liga Europa. O confronto acontece nesta quinta-feira (22/01), a partir das 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Toumba.

Palpite do Lance! para PAOK x Real Betis (22/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O PAOK entra em campo com boas chances de conquistar a vitória. Mesmo ocupando posição inferior na tabela, a equipe venceu vários jogos recentes e enfrenta um Real Betis que atravessa um momento irregular, com dificuldades para transformar desempenho em resultados. O fator casa também pesa a favor dos gregos, já que o PAOK costuma apresentar rendimento consistente diante de sua torcida, onde impõe intensidade e pressão ao adversário.

O PAOK venceu cinco dos últimos seis confrontos

Jogando em casa, o PAOK venceu nove dos últimos 11 jogos

O PAOK venceu 60% de suas partidas na temporada 2025/26

Outros palpites para PAOK x Real Betis

A partida se encaminha para um cenário de alta soma de gols, com forte possibilidade de ambos marcarem. Três dos últimos cinco jogos do Real Betis terminaram com mais de 2,5 gols e também com gols dos dois lados. Além disso, as duas equipes finalizam bastante: o PAOK registra média de 14,96 chutes por jogo, enquanto o Betis chega a 14,86, números que indicam equilíbrio ofensivo e aumentam as chances de um placar mais elástico.

Também é esperado que o PAOK saia na frente do marcador, algo que aconteceu em cinco dos últimos seis compromissos recentes da equipe. Do outro lado, o Betis sofreu o primeiro gol em três dos últimos quatro jogos, demonstrando instabilidade nos minutos iniciais. Por fim, o confronto tende a apresentar boa quantidade de escanteios: nas últimas cinco partidas, as duas equipes somam média de 10,6 escanteios por jogo.

Análise e Forma dos Times

PAOK - Momento e escalação

O PAOK ocupa a 18ª posição da Liga Europa, com apenas nove pontos. Apesar de não ter obtido bons resultados recentes na competição continental, a equipe atravessa excelente fase no Campeonato Grego, onde venceu o OFI por 3 x 0, o Olympiakos Piraeus por 2 x 0 e o Panaitolikos por 3 x 0. O time está invicto há cinco partidas, o que reforça a confiança para o confronto diante do Betis e o coloca em condição real de brigar pela vitória.

Para a partida, o PAOK não contará com o goleiro titular Jiri Pavlenka, fora por lesão. Também seguem no departamento médico o ponta Kiril Despodov e o meia Luka Ivanušec.

Provável escalação do PAOK: Antonis Tsiftsis; Abdul Rahman, Giannis Michailidis, Tomasz Kedziora e Jonjoe Kenny; Souahilo Meite e Magomed Ozdoev; Taison, Giannis Konstantelias e Giorgos Giakoumakis; Fedor Chalov. Técnico: Razvan Lucescu

Real Betis - Momento e escalação

O Betis vive um bom momento na Liga Europa, ocupando a quarta posição com 14 pontos, à frente de equipes como Braga, Porto, Roma e Bologna. A equipe não perde há três partidas, período em que venceu o Villarreal por 2 x 0, superou o Elche por 2 x 1 e empatou com o Real Oviedo, mantendo regularidade nos resultados recentes.

O técnico Manuel Pellegrini ainda tem dúvidas quanto à participação de jogadores importantes. O centroavante Cucho Hernández sofreu uma lesão muscular, o ponta brasileiro Antony sente dores na virilha e o lateral Héctor Bellerín apresentou desconforto físico na partida anterior. Estão fora de forma confirmada Cédric Bakambu, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, e Rodrigo Riquelme, que segue no departamento médico com previsão de retorno apenas em fevereiro.

Provável escalação do Real Betis: Álvaro Vallés; Valentín Gómez, Natan, Marc Bartra e Aitor Ruibal; Marc Roca, Giovani Lo Celso e Sergi Altimira; Pablo Fornals, Chimy Ávila e Abde Ezzalzouli. Técnico: Manuel Pellegrini

Confronto direto e estatísticas de PAOK e Real Betis

As duas equipes nunca se enfrentaram anteriormente e fazem, nesta partida, o primeiro confronto da história entre elas pela Liga Europa.

Estatísticas e curiosidades de PAOK e Real Betis

O Real Betis teve ambos marcam em 57% de suas partidas na temporada atual O mercado de mais de 2,5 gols se confirmou em 60% dos jogos do PAOK nesta temporada Na Liga Europa, o PAOK registra média de 2,17 gols por partida, enquanto o Betis tem 1,83, o que aumenta a probabilidade de o visitante sofrer o primeiro gol Quatro dos últimos cinco jogos do PAOK terminaram com mais de 9,5 escanteios As duas equipes somam média de 10,4 escanteios por partida

Comparação de Odds para PAOK x Real Betis

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa PAOK vence Empate Real Betis vence Betsson 2,62 3,70 2,52 Betano 2,52 3,50 2,50 Bet365 2,62 3,60 2,55

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para PAOK x Real Betis

PAOK vence (2,62 na Betsson) Ambos marcam e mais de 2,5 gols (1,98 na Betsson) PAOK marca primeiro (1,95 na Bet365) Mais de 9,5 Escanteios (1,93 na Betano)

