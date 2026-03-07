Confira no Lance! os palpites e uma análise detalhada para Milan x Internazionale neste domingo (8). O Derby della Madonnina acontece no San Siro pela 28ª rodada da Serie A. O início do confronto está previsto para as 16h45 (horário de Brasília). Será o embate entre líder e vice-líder do campeonato, com uma diferença de dez pontos nesse momento.

Palpite do Lance para Milan x Internazionale (08/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A nossa principal aposta no clássico é do resultado terminar empatado ao final dos 90 minutos. Será o confronto direto pelo Scudetto nesta temporada. Assim, o Milan terá que se expor mais, já que uma derrota tende a tirar o time da disputa. Os Rossoneri tiveram nove empates em 27 partidas na competição, sendo quatro quando atuou como mandante.

A Inter, por outro lado, tem apenas um empate total na liga. Contudo, esse duelo promete cobrar uma maior disposição defensiva dos atuais líderes. A última igualdade na temporada foi 0 a 0 contra o Como pela Copa da Itália. Dessa maneira, nossa análise vê um Derby della Madonnina mais equilibrado sem um vitorioso.

30% dos 114 clássicos disputados com mando do Milan terminaram com igualdade no placar

disputados com mando do Milan terminaram com igualdade no placar O Milan empatou quatro dos últimos dez jogos feitos na temporada

jogos feitos na temporada A Inter tem média de 2,4 tentos marcados nos compromissos nesta Serie A

Outros palpites para Milan x Internazionale

O clássico italiano promete alta intensidade, visto que o resultado final pode encaminhar o título da competição. O Milan teve o mercado de ambos marcam em metade dos últimos seis jogos como mandante. O desempenho da Inter como visitante ajuda a reforçar o palpite, já que marcou nas nove partidas recentes fora de casa no torneio. Importante pontuar que a defesa foi vazada nos oito últimos confrontos contra o Milan.

O ataque Rossoneri tem uma forte tendência a balançar as redes na etapa final. Dos últimos 15 gols feitos, a equipe balançou as redes 11 vezes nesse período Isso representa 73% dos totais. A Internazionale sofreu 11 de 21 gols na competição foram nessa minutagem. Logo, o cenário favorece para uma aposta nesse mercado.

Cinco dos últimos sete jogos do Milan terminaram com pelo menos um gol marcados após o minuto 71. Já a Inter tem 17 de 64 totais feitos no último terço de minutagem do segundo tempo. Ambas as equipes conseguem garantir muitos pontos nesse recorte de tempo. Os clássicos muitas vezes são truncados, com muita disposição defensiva. Assim, na pressão final do duelo, indicamos uma chance para bola na rede.

Análise e Forma dos Times

Milan - Momento e escalação

O Milan terá uma chance direta de se manter na briga pelo Scudetto nesta temporada. Dez pontos atrás da Inter, os Rossoneri buscam a 17ª vitória nesta edição da Serie A. O time venceu por 2 a 0 a Cremonese na última rodada, com Pavlovic e Rafael Leão marcando os gols do triunfo. Esse resultado deixou o time confortável para garantir vaga na próxima Champions League, já que são nove pontos de vantagem para o Como.

A principal referência e esperança no jogo é Rafael Leão. O atacante português tem nove gols marcados na liga, tendo balançando as redes em duas das últimas três rodadas. Allegri deve fazer apenas uma alteração entre os titulares, com Estupiñán assumindo o lugar de Bartesaghi. O lateral deixou o campo no último jogo com dores, e será reavaliado antes da partida. Loftus-Cheek, Gabbia e Giménez estão no DM e são baixas certas.

Provável escalação do Milan: Mike Maignan; Tomori, De Winter e Pavlovic; Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modric, Andrien Rabiot e Pervis Estupiñán; Rafael Leão e Christian Pulisic. Técnico: Massimiliano Allegri

Internazionale - Momento e escalação

A Internazionale já virou a chave com foco para o clássico após não sair do 0 a 0 com o Como no primeiro jogo da semifinal da Copa da Itália. O resultado não deu vantagem para nenhum dos lados para a volta, marcada para semana de 22 de abriu. Após ser eliminado pelo Bodo/Glimt na Champions, o time segue isolado na ponta da tabela da Serie A.

São oito vitórias seguidas na competição, sendo a última por 2 a 0 contra o Genoa na última rodada. Os Nerazzuri podem encaminhar mais um título, abrindo 13 pontos em caso de vitória. A única baixa prevista é Lautaro Martínez. O atacante está com problema na panturrilha e seguem em recuperação. Será a primeira vez desde 2019 que o argentino fica fora do Derby della Maddonnina.

Provável escalação da Internazionale: Sommer; Akanji, Bisseck e Bastoni; Luis Henrique, Nicolò Barella, Zielinski, Calhanoglu e Federico Dimarco; Marcus Thuram e Pio Esposito. Técnico: Cristian Chivu

Confronto direto e estatísticas de Milan x Internazionale

O histórico recente entre Milan e Internazionale fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Milan e Internazionale

23/11/2025 – Internazionale 0 x 1 Milan – (Serie A)

23/04/2025 – Internazionale 0 x 3 Milan – (Copa da Itália)

02/04/2025 – Milan 1 x 1 Internazionale – (Copa da Itália)

02/02/2025 – Milan 1 x 1 Internazionale – (Serie A)

06/01/2025 – Internazionale 2 x 3 Milan – (Supercopa da Itália)



Estatísticas e curiosidades de Milan x Internazionale

A Inter tem média de 1,36 gols marcados contra 1,29 do Milan nos 229 clássicos da história O Milan está há seis jogos sem perder do seu maior rival. A maior sequência aconteceu entre 1974 e 1979 quando ficou 13 partidas sem derrotas Seis dos últimos oito encontros entre os times terminaram com ambos os lados marcando Os Rossoneri abriram o placar em cinco das últimas sete partidas A Inter ficou 15 dos 27 jogos na competição sem sofrer pelo menos um gol

Comparação de Odds para Milan x Internazionale

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de cartões na partida:

Casa Mais de 3,5 cartões Menos de 3,5 cartões Betsson 1,68 2,02 Superbet 1,75 1,95 Betano 1,80 1,95

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Milan x Internazionale

Resultado da partida: Empate (3,15 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,72 na Betsson) Milan marca no 2º tempo (1,90 na Superbet) Gol marcado após os 71 minutos (1,85 na Betano)

