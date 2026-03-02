Confira os principais palpites e a análise completa para Como x Internazionale pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Itália. O confronto acontece nesta terça-feira (3), no Arechi Stadium, a partir das 17h (horário de Brasília).

Palpite do Lance para Como x Internazionale (03/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Inter de Milão entra como favorito para vencer o primeiro jogo, mesmo atuando fora de casa. A equipe tem apresentado um nível de desempenho superior ao Como nas últimas partidas e, por isso, aparece como a escolha mais sólida para o triunfo, sustentada por consistência coletiva, capacidade ofensiva e controle de jogo. Além disso, o histórico do confronto reforça essa leitura, já que, quando enfrentou o Como recentemente, o Inter venceu com certa facilidade, e o cenário atual indica condições para repetir esse padrão.

Outro ponto relevante é a força do Inter como visitante, com sequência positiva em compromissos recentes longe de Milão, o que aumenta a confiança do mercado nesse prognóstico. O momento também é favorável, com alto aproveitamento de pontos, o que reforça uma tendência de resultado positivo mesmo fora de casa.

Em confrontos diretos, o Inter venceu do Como todos os últimos quatro jogos

jogos Jogando fora de casa, a equipe de Milão triunfou em sete dos últimos oito

dos últimos A fase do Inter Milan é boa, e venceu oito jogos, empatou zero e perdeu dois, com aproveitando de 80% dos pontos disputados

Outros palpites para Como x Internazionale

O segundo melhor palpite recai sobre a probabilidade de o Inter de Milão marcar o primeiro gol. O Inter abriu o placar em todos os últimos quatro jogos. Também vale destacar que o Inter abriu o placar em 76% de seus jogos recentes, enquanto o Como registra 52% nesse mesmo prognóstico.

Também se espera pelo menos três gols, dado o nível técnico das equipes e o padrão ofensivo apresentado na temporada. A média de gols marcados das duas equipes na temporada atual é de 4,05 por partida. O ataque do Inter é forte e marca, em média, 2,6 gols por jogo. Vale mencionar que o Inter cria muitas tentativas de finalização, com média de 12,8 por partida.

No mercado de escanteios, o Inter de Milão costuma produzir alto volume e, em conjunto com o Como, a expectativa é de pelo menos nove. Todos os três últimos jogos do Inter de Milão terminaram com mais de 8,5 escanteios. A média de escanteios das duas equipes somadas na temporada atual é de 10,52 por partida. O Como sofre, em média, três escanteios por jogo.

Análise e Forma dos Times

Como - Momento e escalação

O Como não perde há três jogos, sendo o último resultado uma vitória por 3 x 1 contra o Lecce e, antes disso, um 2 x 0 contra a Juventus. No entanto, quando enfrentou o Inter de Milão, saiu derrotado em todas as partidas, o que indica dificuldade recorrente para competir no mesmo nível e sustentar desempenho contra esse adversário.

Para o jogo, o time terá desfalques importantes: Marc-Oliver Kempf, Martin Baturina, Alvaro Morata e Jayden Addai.

Provável escalação do Como: Jean Butez; Alberto Moreno, Diego Carlos, Jacobo Ramón e Ignace Van Der Brempt; Máximo Perrone e Maxence Caqueret; Jesús Rodríguez, Lucas Da Cunha e Mergim Vojvoda; Anastasios Douvikas. Técnico: Cesc Fabregas

Internazionale - Momento e escalação

O Inter de Milão não vem de uma boa sequência e, mesmo vencendo o último jogo por 2 x 0 sobre o Genoa, foi derrotado duas vezes pelo Bodo Glimt, o que expõe instabilidade recente. Entre essas partidas, também venceu o Lecce por 2 x 0, mantendo um recorte de resultados alternados e desempenho que ainda busca maior consistência, especialmente em jogos de maior exigência competitiva.

O técnico Cristian Chivu ainda tem dúvidas sobre a participação de Ange-Yoan Bonny por conta de um desconforto físico. Lautaro Martínez, artilheiro da equipe e centroavante, está fora da partida devido a uma lesão na panturrilha.

Provável escalação do Internazionale: Yann Sommer; Carlos Augusto, Stefan de Vrij e Manuel Akanji; Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan, Piotr Zielinski, Nicolo Barella e Luis Enrique; Pio Espósito e Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu

Confronto direto e estatísticas de Como x Internazionale

O histórico recente entre Como e Internazionale fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Como e Internazionale

06/12/2025 — Inter de Milão 4 x 0 Como (Campeonato Italiano)

23/05/2025 — Como 0 x 2 Inter de Milão (Campeonato Italiano)

23/12/2024 — Inter de Milão 2 x 0 Como (Campeonato Italiano)

24/07/2012 — Como 2 x 3 Inter de Milão (Amistoso)

Estatísticas e curiosidades de Como e Internazionale

O Inter tem alto volume de ataques e faz isso duas vezes por minuto Três de cinco jogos recentes do Inter terminaram com mais de 2,5 gols O ataque do Inter é consistente e, em oito jogos, marcou dois ou mais gols O Como cria muitas tentativas de gol, em média 10,8 por jogo O Inter de Milão marca muitos escanteios, com média de 6,7 por jogo nos últimos dez

Comparação de Odds para Como x Internazionale

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambos marcam na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,65 2,12 Bet365 1,70 2,05 Superbet 1,67 2,12

Resumo dos palpites do Lance para Como x Internazionale

Inter vence (2,42 na Betsson) Inter marca o 1º gol (1,95 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,90 na Bet365) Mais de 8,5 Escanteios (1,78 na Superbet)

