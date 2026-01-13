Palmeiras x Santos – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Palmeiras x Santos pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontece nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h30 (horário de Brasília). A bola rola no Allianz Parque. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Palmeiras x Santos (14/01)

Mesmo com elenco tecnicamente superior, o Palmeiras chega ao clássico sem viver seu melhor momento coletivo, o que equilibra o confronto e abre espaço para o prognóstico de empate. A equipe ainda busca maior fluidez ofensiva e regularidade de desempenho, especialmente neste início de Campeonato Paulista, apesar de vir de três vitórias. Em jogos de maior peso, essas oscilações tendem a aparecer com mais clareza, sobretudo contra adversários organizados.

O Santos, por sua vez, atravessa uma fase mais estável em termos de desempenho, sustentada por uma sequência positiva de resultados. Com quatro vitórias consecutivas e sete jogos de invencibilidade, o time demonstra confiança e competitividade, fatores que compensam a diferença técnica entre os elencos. Nesse contexto, o equilíbrio entre o momento santista e a qualidade individual palmeirense reforça a leitura de um clássico controlado e com chances reais de divisão de pontos.

Outros palpites para Palmeiras x Santos

Os palpites indicam um clássico intenso e com boa chance de gols para os dois lados. O mercado de ambas as equipes marcam se sustenta pelo comportamento recente do Santos, envolvido em partidas mais abertas e com alta produção ofensiva, enquanto o Palmeiras, mesmo em fase irregular, costuma ser competitivo em casa e encontrar caminhos para marcar.

Além disso, o cenário aponta para um jogo mais físico e disputado, justificando o over de cartões, padrão recorrente em clássicos e reforçado pelos números do Palmeiras. Já o palpite de Santos marcar primeiro dialoga com a postura agressiva da equipe nos minutos iniciais, tendência que pode explorar o momento ainda instável do rival no começo das partidas.

Análise e Forma dos Times

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras inicia o Campeonato Paulista na quarta colocação, com três pontos conquistados na estreia após a vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa, no Canindé. Mesmo sem uma atuação de grande brilho, o resultado garantiu um começo positivo e manteve o objetivo de preservar o 100% de aproveitamento. O time de Abel Ferreira ainda busca maior encaixe coletivo, sobretudo na construção ofensiva, algo natural neste início de competição.

Apesar do elenco tecnicamente superior, o Verdão não vive seu melhor momento em termos de desempenho. Entre os pontos fortes estão a organização defensiva, a força física e a competitividade em jogos grandes. Por outro lado, a equipe apresenta dificuldades na criatividade ofensiva e menor fluidez na circulação da bola. Não há, até o momento, desfalques relevantes que alterem a estrutura base, o que permite ao Palmeiras repetir a espinha dorsal diante de um adversário exigente.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Khellven); Marlon Freitas, Larson, Mauricio; Allan, Flaco López (Ramón Sosa), Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Santos - Momento e escalação

O Santos aparece na terceira colocação, também com três pontos somados na rodada de abertura do Campeonato Paulista. A equipe venceu o Novorizontino por 2 a 1 na estreia, resultado que reforçou a confiança do elenco neste início de competição e confirmou uma postura competitiva, mesmo fora de seus domínios.

Para o clássico, o time da Vila Belmiro aposta em Gabigol como principal referência ofensiva, responsável por concentrar grande parte do poder de decisão no terço final. Entre os pontos fortes, destaca-se a intensidade na transição ofensiva e a confiança em alta após a vitória inicial. Em contrapartida, o Santos ainda apresenta fragilidades defensivas, sobretudo na recomposição, aspecto que pode ser testado diante de um adversário com maior volume de posse.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Robinho Jr (Caballero), Lautaro Díaz (Barreal) e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Confronto direto e estatísticas de Palmeiras x Santos

O histórico recente entre Palmeiras e Santos fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Palmeiras x Santos

15/11/2025 – Santos 1 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

06/11/2025 – Palmeiras 2 x 0 Santos (Campeonato Brasileiro)

22/01/2025 – Santos 1 x 2 Palmeiras (Campeonato Paulista)

07/04/2024 – Palmeiras 2 x 0 Santos (Campeonato Paulista)

31/03/2024 – Santos 1 x 0 Palmeiras (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Palmeiras x Santos

O Palmeiras venceu três dos últimos confrontos O Santos chega embalado por quatro vitórias consecutivas A equipe santista está há sete jogos sem derrota Em quatro dos últimos cinco jogos do Santos, a partida superou a marca de 2,5 gols O Palmeiras registra mais de 4,5 cartões em sete dos últimos sete jogos

Comparação de Odds para Palmeiras x Santos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,65 2,18 Betano 1,65 2,20 Br4 1,65 2,15

Resumo dos palpites do Lance para Palmeiras x Santos

