Palmeiras x Grêmio – Palpites, análise e odds (02/04)

O Palmeiras recebe o Grêmio pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2026 nesta quinta-feira, 2 de abril, na Arena Barueri. O Verdão lidera a competição com 19 pontos e vem de uma sequência consistente, marcando gols em todos os oito jogos disputados até aqui. O detalhe que chama atenção é o mando de campo improvisado: o Allianz Parque recebe um festival de música, obrigando o time alviverde a atuar em Barueri.

Do outro lado, o Grêmio ocupa a oitava colocação, com 11 pontos, e chega cercado de problemas. Além de desfalques importantes, o Tricolor carrega um incômodo retrospecto como visitante neste Brasileirão, com três derrotas em quatro jogos fora de Porto Alegre. A pausa da Data Fifa deu tempo para ajustes, mas também trouxe lesões e desgaste de convocados para ambos os lados.

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Análise da partida

O Palmeiras tem a melhor campanha do torneio até o momento. São seis vitórias, um empate e apenas uma derrota, com um saldo de gols positivo de nove. O time de Abel Ferreira abriu o placar em absolutamente todas as partidas, chegando ao intervalo em vantagem em seis delas e convertendo essa dianteira em resultado final também em seis ocasiões.

O ataque alviverde funciona com regularidade, puxado pela dupla Flaco López e Andreas Pereira, responsáveis pela maioria das participações em gols da equipe na temporada. O argentino lidera a artilharia interna com folga, enquanto o meia já soma sete assistências no ano e vive o melhor início de temporada desde que chegou ao clube.

Porém, o Verdão não estará em condições ideais. A Data Fifa castigou o elenco: Piquerez sofreu ruptura ligamentar no tornozelo em amistoso pelo Uruguai e está fora por meses. Gustavo Gómez, Mauricio e Matías Sosa jogaram pelo Paraguai na terça, e sua disponibilidade depende de avaliação física. Flaco López e Giay foram convocados pela Argentina, e Jhon Arias esteve com a Colômbia.

O Grêmio, por sua vez, vive duas temporadas em uma. Na Arena, o rendimento é de G4, com três vitórias em quatro jogos como mandante. Fora de casa, o cenário é desolador, com apenas um ponto somado em quatro partidas como visitante. O próprio Luís Castro admitiu que a equipe apresenta realidades opostas dependendo do mando de campo.

O Tricolor precisa de pontos para se aproximar do G5, zona que garante classificação para a Libertadores, objetivo declarado pelo técnico português. A sequência pós-Data Fifa começa justamente contra o líder, o que coloca peso extra sobre a equipe gaúcha. A Copa Sul-Americana também está no radar, mas o Brasileirão é a prioridade absoluta para o torcedor tricolor neste momento.

Outros palpites para Palmeiras x Grêmio

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Confrontos diretos

Palmeiras e Grêmio protagonizam um dos confrontos interestaduais mais tradicionais do futebol brasileiro. São mais de 100 jogos na história, com vantagem expressiva do Verdão: 48 vitórias contra 22 do Tricolor, além de 38 empates. Pelo Brasileirão, o domínio paulista é ainda maior, com 34 triunfos em 74 confrontos.

Os dois se enfrentaram duas vezes no Brasileirão 2025. No primeiro turno, o Palmeiras venceu por 1 a 0 no Allianz Parque, com gol de Facundo Torres logo aos três minutos. No segundo turno, o Grêmio conseguiu sua vingança em Porto Alegre e venceu por 3 a 2 na Arena, quebrando uma sequência negativa contra o rival.

Como mandante contra o Grêmio, o Palmeiras acumula um aproveitamento de 69% no Brasileirão, com apenas três derrotas em 29 jogos. Nos últimos 20 encontros entre os rivais, o Verdão perdeu somente três vezes, somando 12 vitórias e cinco empates. O placar mais repetido na história do confronto é 1 a 1, ocorrendo em 18 das mais de 70 partidas já disputadas.

Notícias de Palmeiras x Grêmio

Palmeiras: desfalque de peso na lateral

O Palmeiras terá uma longa lista de ausências. A maior baixa é Piquerez, que rompeu o ligamento do tornozelo pela seleção uruguaia e precisará de cirurgia. Paulinho segue em fase final de recuperação e não estará disponível. Abel Ferreira cumprirá suspensão automática após receber dois cartões amarelos contra o São Paulo, e o auxiliar João Martins comandará a equipe à beira do campo.

Os paraguaios Gustavo Gómez, Mauricio e Sosa são dúvida, pois enfrentaram o Marrocos na terça pela Data Fifa. Jhon Arias jogou apenas 45 minutos pela Colômbia e deve ter condições de atuar. Allan e Arias estão pendurados com dois cartões amarelos. Na lateral esquerda, o jovem Arthur, cria da base, deve ganhar a vaga de Piquerez, já que Jefté não convenceu nas oportunidades anteriores.

Escalação provável do Palmeiras (4-2-3-1): Carlos Miguel; Augustin Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Arthur (Jefté); Marlon Freitas e Andreas Pereira; Jhon Arias, Felipe Anderson e Allan (Vitor Roque); Flaco López. Técnico: João Martins (auxiliar).

Grêmio: dúvidas na presença dos convocados

No Grêmio, os problemas são igualmente relevantes. Marlon, titular da lateral esquerda, segue no departamento médico. Villasanti também está lesionado. Caio Paulista, que vinha sendo o substituto, pertence ao Palmeiras e não pode enfrentar seu clube sem o pagamento de uma multa contratual, que a direção gremista não pretende desembolsar. O jovem Pedro Gabriel, de 18 anos, desponta como opção improvisada na posição.

Balbuena e Noriega foram convocados por Paraguai e Peru, respectivamente, e não têm presença garantida. Com tantas ausências no meio, Leonel Pérez e Nardoni devem compor a dupla de volantes. Arthur segue como peça central do meio-campo gremista, e Carlos Vinícius, artilheiro do Brasileirão com seis gols, lidera o ataque ao lado de Amuzu.

Escalação provável do Grêmio (4-3-3): Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Nardoni e Arthur; Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Destaques individuais de Palmeiras x Grêmio

Jogador destaque · Palmeiras Flaco López 9 Gols na temporada 2026 3 Gols no Brasileirão 2026 4 Assistências na temporada 16 Jogos consecutivos pelo Palmeiras Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius 11 Gols na temporada 2026 6 Gols no Brasileirão 2026 0.70 Média de gols por jogo no Grêmio 23 Gols em 33 jogos desde a chegada

Os técnicos

Abel Ferreira não estará no banco de reservas. O técnico português foi suspenso após receber dois cartões amarelos por reclamação contra o árbitro Anderson Daronco na rodada passada, contra o São Paulo. O auxiliar João Martins, que já comandou o Palmeiras em diversas ocasiões, assumirá as decisões à beira do gramado. Ainda assim, o planejamento tático é desenhado durante a semana, e a estrutura do time não deve mudar.

Luís Castro, do lado gremista, está em seu primeiro grande teste fora de casa contra um candidato ao título. O técnico de 64 anos conquistou o Campeonato Gaúcho 2026 de forma convincente, incluindo dois triunfos sobre o Internacional no Gre-Nal. Castro implementou uma mudança tática importante no Grêmio, abandonando a dupla de volantes lado a lado e adotando um sistema com três meio-campistas escalonados, trazendo mais equilíbrio entre ataque e defesa.

Análise Tática

O Palmeiras deve manter seu habitual 4-2-3-1, com Marlon Freitas e Andreas Pereira no coração do meio-campo. A saída de bola pelo centro, com triangulações curtas, é a marca registrada do time. Sem Piquerez, a saída pela esquerda perde qualidade, o que pode fazer o jogo pender mais para o lado direito com Giay e Arias.

O Grêmio de Luís Castro deve atuar num 4-3-3 com Leonel Pérez como primeiro volante, Nardoni ao lado e Arthur como meia avançado. Fora de casa, a tendência é uma postura mais cautelosa, com linhas compactas e transições rápidas. Amuzu e Enamorado pelos lados alimentam Carlos Vinícius, que tem posicionamento certeiro dentro da área.

A principal fragilidade do Grêmio como visitante está na perda de bola no meio-campo, que expõe a zaga. O Palmeiras costuma explorar esse tipo de erro com velocidade nas transições, especialmente com Arias e Allan pelas pontas. Já o Verdão pode sofrer na lateral esquerda improvisada, setor que o Grêmio tentará atacar com Enamorado ou Tetê.

Prognóstico de placar exato para Palmeiras x Grêmio

🎯 Previsão de Placar Palmeiras 2 x 0 Grêmio O líder do Brasileirão recebe um Grêmio que sofre como visitante e chega com desfalques pesados na lateral esquerda e no meio-campo. Mesmo sem Abel Ferreira no banco e atuando na Arena Barueri, o Palmeiras tem elenco para impor seu ritmo e controlar a partida do início ao fim. O Palmeiras abriu o placar em todas as oito partidas do Brasileirão 2026 e chegou ao intervalo em vantagem em seis delas.

O Grêmio sofreu três derrotas em quatro jogos como visitante nesta edição do campeonato, com rendimento comparável ao fundo da tabela fora de casa.

O Palmeiras venceu o primeiro tempo em oito dos últimos nove jogos, tendo marcado 11 de 17 gols na competição nessa etapa.

O Tricolor terá Pedro Gabriel, de 18 anos, improvisado na lateral esquerda, setor que o Palmeiras costuma explorar com Arias e Allan pelas pontas. Previsão final: Palmeiras 2 a 0. O Verdão controla a posse, abre o placar ainda no primeiro tempo e amplia na etapa final, aproveitando os espaços deixados por um Grêmio que precisará se expor em busca do empate.

Resumo do palpites do Lance para Palmeiras x Grêmio