Pafos x Slavia Praga – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Pafos x Slavia Praga pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Alphamega Stadium, em Kolossi, no Chipre, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Pafos x Slavia Praga (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Pafos chega para a última rodada da fase de liga da Champions League pressionado pela necessidade do resultado, mas amparado por um desempenho sólido como mandante. A equipe cipriota tem mostrado consistência defensiva em casa, bom controle territorial e aproveitamento elevado quando joga no Alphamega Stadium, cenário em que costuma impor ritmo desde os primeiros minutos. O fator local pesa especialmente em jogos decisivos, e o contexto de classificação aumenta o nível de concentração e intensidade do time.

Do outro lado, o Slavia Praga entra em campo sem chances de avançar e com desempenho abaixo do esperado ao longo da competição. A equipe tcheca acumulou dificuldades ofensivas na fase de liga, além de problemas de consistência defensiva, sobretudo atuando fora de casa. Com a motivação limitada a uma despedida honrosa e sem vitórias na atual edição do torneio, o Slavia tende a encontrar um ambiente hostil e um adversário mais comprometido competitivamente, o que sustenta o prognóstico favorável aos mandantes.

O Slavia Praga ainda não venceu na atual edição da Champions League

O Pafos venceu sete dos últimos nove jogos como mandante

dos últimos nove jogos como mandante O time cipriota precisa da vitória para alcançar os playoffs

Outros palpites para Pafos x Slavia Praga

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O mercado de mais de 2,5 gols se sustenta no alto índice de partidas movimentadas do Slavia Praga, que ultrapassou essa linha em sete dos últimos oito jogos, além de ter sofrido gols em sete partidas. O Pafos também vem sendo vazado com frequência, três jogos sofrendo gols, o que reforça a expectativa de um confronto com redes balançando para os dois lados.

Já o palpite para o Pafos marcar o primeiro gol está alinhado ao fator mando de campo e à fragilidade defensiva do Slavia fora de casa. Por fim, o mercado de menos de 4,5 cartões aparece como uma linha consistente, já que o Pafos ficou abaixo desse número em quatro dos últimos cinco jogos, enquanto o Slavia manteve o mesmo padrão em todas as cinco partidas, indicando um duelo com menor tendência a excesso disciplinar, mesmo sendo decisivo.

Análise e Forma dos Times

Pafos - Momento e escalação

O Pafos chega à última rodada tratando o confronto como decisivo. Apesar de viver uma campanha histórica na Champions League, o clube ocupa apenas a 32ª colocação, com seis pontos, uma vitória, três empates e três derrotas.

A equipe precisa vencer para seguir com chances matemáticas de alcançar a zona de repescagem para os playoffs. No último compromisso pela competição, a equipe voltou a apresentar dificuldades defensivas, mas manteve competitividade até o fim, e ficou no empate por 2 a 2 com o Monaco.

Provável escalação do Pafos: Gorter; Sema, Luckassen, Pileas; Bruno, Pepe, Quina, Jaja; Orsic, Dragomir, Anderson Silva. Técnico: Juan Carlos Carcedo.

Slavia Praga - Momento e escalação

O Slavia Praga chega à rodada final já virtualmente eliminado, ocupando a 34ª colocação com apenas 3 pontos, fruto de três empates e quatro derrotas. Sem vitórias nesta edição da Champions League, a equipe tcheca entra em campo mais pressionada pelo desempenho abaixo do esperado do que por objetivos competitivos. O clube segue buscando ao menos uma despedida digna para evitar o encerramento da campanha entre os últimos colocados da fase de liga.

Provável escalação do Slavia Praga: Stanek; Vlcek, Zima e Chaloupek; Doudera, Dorley, Provod, Sadilek e Sanyang; Chory e Kusej. Técnico: Jindrich Trpisovsky.

Confronto direto e estatísticas de Pafos x Slavia Praga

O histórico recente entre Pafos e Slavia Praga é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Pafos x Slavia Praga

Pafos chega com sete vitórias nos últimos nove jogos como mandante na temporada O Slavia Praga ainda não venceu na Champions League Os jogos do Slavia têm sido abertos: sete de oito partidas com mais de 2,5 gols A equipe tcheca sofreu gols em sete jogos seguidos O Pafos mantém um padrão disciplinar mais baixo, com menos de 4,5 cartões em quatro dos últimos cinco jogos da temporada

Comparação de Odds para Pafos x Slavia Praga

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,60 2,30 Betano 1,62 2,32 Bet365 1,60 2,30

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Pafos x Slavia Praga

Resultado: Pafos vence (2,25 na Betsson) Mais de 2,5 gols (1,82 na Betsson) Marcar primeiro gol: Pafos (1,81 na Superbet) Menos de 4,5 cartões (1,62 na Betano)

1 .

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.