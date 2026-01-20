Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Olympique de Marselha x Liverpool pela sétima rodada da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira (21/01), a partir das 17h (horário de Brasília), no Velódrome. Esta é a penúltima rodada da fase de liga, e um triunfo pode encaminhar uma classificação à próxima fase.

Palpite do Lance! para Olympique de Marselha x Liverpool (21/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Espera-se uma partida com placar elástico, sobretudo pelo momento ofensivo do Olympique de Marseille. A equipe marcou nove gols em uma partida da Copa da França e seis em outra, ambas sem sofrer gols, evidenciando grande facilidade para explorar brechas defensivas dos adversários. O Liverpool também chega bem e, como uma das principais forças do futebol inglês, não deve encontrar dificuldades para criar oportunidades e balançar as redes mesmo atuando fora de casa.

Quatro dos últimos cinco confrontos do Marselha terminaram com pelo menos quatro gols O Marselha marcou 22 gols nos últimos cinco jogos, registrando média elevada de 4,4 gols por partida As duas equipes somam média de 4,2 gols por jogo na temporada atual

Outros palpites para Olympique de Marselha x Liverpool

O segundo melhor palpite recai sobre Mason Greenwood, ponta-direita do Olympique de Marseille, para marcar ou conceder uma assistência a qualquer momento. O jogador tem sido um dos principais destaques da equipe francesa e vive fase artilheira, com seis gols marcados nos últimos cinco jogos. No panorama geral da temporada atual, Greenwood soma 12 gols em 17 partidas, além de cinco assistências, números que sustentam o prognóstico.

Um placar elevado também reforça a expectativa para o mercado de ambos marcam, cenário comum em jogos de alto nível e caráter decisivo. Esse desfecho ocorreu em três dos últimos quatro compromissos do Liverpool, além de ter se repetido em dois dos últimos três jogos recentes do Marselha.

Por fim, a projeção aponta para uma quantidade relativamente baixa de cartões. As estatísticas recentes indicam partidas mais controladas de ambos os lados, com defesas priorizando posicionamento e desarmes, evitando faltas desnecessárias. Na temporada atual, as duas equipes somam média de apenas quatro cartões por partida.

Análise e Forma dos Times

Olympique de Marselha - Momento e escalação

O Olympique de Marseille chega em ritmo intenso, acumulando resultados expressivos nas partidas recentes, como as vitórias por 5 a 2 sobre o Angers SCO, 9 a 0 contra o Bayeux e 6 a 0 diante do Bourg-en-Bresse. A equipe tem adotado postura ofensiva do início ao fim dos jogos, mas, diante do Liverpool, um dos clubes mais fortes do cenário atual, precisará atuar com maior cautela e equilíbrio defensivo.

Na classificação, o Marselha ocupa a 16ª posição, com nove pontos, e uma vitória pode colocá-lo em uma situação mais confortável e competitiva na tabela. Para o confronto, o time não contará com Aguerd, que está a serviço da seleção do Marrocos, Derek Cornelius, fora por lesão muscular, e Ruben Bianco, que sente dores no joelho. Bilal Nadir, substituído na partida anterior contra o Angers, ainda é tratado como dúvida.

Provável escalação do Olympique de Marselha: Rulli; Murillo, Balerdi, Medina e Emerson; O'Riley Hojbjerg; Weah, Greenwood e Paixão; Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool ocupa a nona posição na Liga dos Campeões, com 12 pontos. A equipe vem de uma boa atuação na vitória por 4 a 1 sobre o Barnsley, mas havia empatado as quatro partidas anteriores, sequência que sugere certa instabilidade defensiva e pode pesar diante de um Marselha em fase ofensiva acentuada.

Para o confronto, Mohamed Salah ainda é dúvida. Apesar de já ter encerrado sua participação com a seleção do Egito na Copa Africana de Nações (CAN), não há confirmação sobre sua utilização. Além disso, Conor Bradley, Giovanni Leoni e Alexander Isak estão fora da partida.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz e Gakpo; Ekitike. Técnico: Arne Slot

Confronto direto e estatísticas de Olympique de Marselha e Liverpool

O histórico recente entre Olympique de Marselha e Liverpool é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Olympique de Marselha e Liverpool

Não há jogos diretos entre as equipes na história

Estatísticas e curiosidades de Olympique de Marselha e Liverpool

O Marselha registra média de 14,63 finalizações por jogo na temporada 2025/26, enquanto o Liverpool soma 15,42 chutes ao gol, números elevados que favorecem um placar mais aberto Mason Greenwood marcou três gols em seis partidas disputadas na Liga dos Campeões Na temporada 2025/26, o Liverpool marcou e sofreu gols em 62% de suas partidas Três dos últimos cinco compromissos do Marselha foram mais tranquilos e não ultrapassaram a marca de 4,5 cartões Quatro dos últimos cinco jogos dos Reds terminaram com menos de 4,5 cartões

Comparação de Odds para Olympique de Marselha x Liverpool

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 3,5 Gols Menos de 3,5 Gols Betsson 2,58 1,50 Betano 2,55 1,52 Bet365 2,50 1,53

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Olympique de Marselha x Liverpool

Mais de 3,5 Gols (2,58 na Betsson) Mason Greenwood marca ou dá assistência (1,95 na Bet365) Ambos marcam (1,55 na Betano) Menos de 4,5 Cartões (1,72 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.