Olympique de Marselha x Liverpool – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Olympique de Marselha x Liverpool pela Champions
Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Olympique de Marselha x Liverpool pela sétima rodada da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira (21/01), a partir das 17h (horário de Brasília), no Velódrome. Esta é a penúltima rodada da fase de liga, e um triunfo pode encaminhar uma classificação à próxima fase.
Palpite do Lance! para Olympique de Marselha x Liverpool (21/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Espera-se uma partida com placar elástico, sobretudo pelo momento ofensivo do Olympique de Marseille. A equipe marcou nove gols em uma partida da Copa da França e seis em outra, ambas sem sofrer gols, evidenciando grande facilidade para explorar brechas defensivas dos adversários. O Liverpool também chega bem e, como uma das principais forças do futebol inglês, não deve encontrar dificuldades para criar oportunidades e balançar as redes mesmo atuando fora de casa.
- Quatro dos últimos cinco confrontos do Marselha terminaram com pelo menos quatro gols
- O Marselha marcou 22 gols nos últimos cinco jogos, registrando média elevada de 4,4 gols por partida
- As duas equipes somam média de 4,2 gols por jogo na temporada atual
Outros palpites para Olympique de Marselha x Liverpool
O segundo melhor palpite recai sobre Mason Greenwood, ponta-direita do Olympique de Marseille, para marcar ou conceder uma assistência a qualquer momento. O jogador tem sido um dos principais destaques da equipe francesa e vive fase artilheira, com seis gols marcados nos últimos cinco jogos. No panorama geral da temporada atual, Greenwood soma 12 gols em 17 partidas, além de cinco assistências, números que sustentam o prognóstico.
Um placar elevado também reforça a expectativa para o mercado de ambos marcam, cenário comum em jogos de alto nível e caráter decisivo. Esse desfecho ocorreu em três dos últimos quatro compromissos do Liverpool, além de ter se repetido em dois dos últimos três jogos recentes do Marselha.
Por fim, a projeção aponta para uma quantidade relativamente baixa de cartões. As estatísticas recentes indicam partidas mais controladas de ambos os lados, com defesas priorizando posicionamento e desarmes, evitando faltas desnecessárias. Na temporada atual, as duas equipes somam média de apenas quatro cartões por partida.
Análise e Forma dos Times
Olympique de Marselha - Momento e escalação
O Olympique de Marseille chega em ritmo intenso, acumulando resultados expressivos nas partidas recentes, como as vitórias por 5 a 2 sobre o Angers SCO, 9 a 0 contra o Bayeux e 6 a 0 diante do Bourg-en-Bresse. A equipe tem adotado postura ofensiva do início ao fim dos jogos, mas, diante do Liverpool, um dos clubes mais fortes do cenário atual, precisará atuar com maior cautela e equilíbrio defensivo.
Na classificação, o Marselha ocupa a 16ª posição, com nove pontos, e uma vitória pode colocá-lo em uma situação mais confortável e competitiva na tabela. Para o confronto, o time não contará com Aguerd, que está a serviço da seleção do Marrocos, Derek Cornelius, fora por lesão muscular, e Ruben Bianco, que sente dores no joelho. Bilal Nadir, substituído na partida anterior contra o Angers, ainda é tratado como dúvida.
Provável escalação do Olympique de Marselha: Rulli; Murillo, Balerdi, Medina e Emerson; O'Riley Hojbjerg; Weah, Greenwood e Paixão; Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi
Liverpool - Momento e escalação
O Liverpool ocupa a nona posição na Liga dos Campeões, com 12 pontos. A equipe vem de uma boa atuação na vitória por 4 a 1 sobre o Barnsley, mas havia empatado as quatro partidas anteriores, sequência que sugere certa instabilidade defensiva e pode pesar diante de um Marselha em fase ofensiva acentuada.
Para o confronto, Mohamed Salah ainda é dúvida. Apesar de já ter encerrado sua participação com a seleção do Egito na Copa Africana de Nações (CAN), não há confirmação sobre sua utilização. Além disso, Conor Bradley, Giovanni Leoni e Alexander Isak estão fora da partida.
Provável escalação do Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz e Gakpo; Ekitike. Técnico: Arne Slot
Confronto direto e estatísticas de Olympique de Marselha e Liverpool
O histórico recente entre Olympique de Marselha e Liverpool é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Olympique de Marselha e Liverpool
- Não há jogos diretos entre as equipes na história
Estatísticas e curiosidades de Olympique de Marselha e Liverpool
- O Marselha registra média de 14,63 finalizações por jogo na temporada 2025/26, enquanto o Liverpool soma 15,42 chutes ao gol, números elevados que favorecem um placar mais aberto
- Mason Greenwood marcou três gols em seis partidas disputadas na Liga dos Campeões
- Na temporada 2025/26, o Liverpool marcou e sofreu gols em 62% de suas partidas
- Três dos últimos cinco compromissos do Marselha foram mais tranquilos e não ultrapassaram a marca de 4,5 cartões
- Quatro dos últimos cinco jogos dos Reds terminaram com menos de 4,5 cartões
Comparação de Odds para Olympique de Marselha x Liverpool
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:
|Casa
|Mais de 3,5 Gols
|Menos de 3,5 Gols
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Olympique de Marselha x Liverpool
