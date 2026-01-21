Confira os palpites, análise detalhada e as melhores odds para Nova Iguaçu x Fluminense nesta quinta-feira (22/01). O duelo no Estádio Luso Brasileiro acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília), e será válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A Laranja Mecânica da Baixada segue invicta no estadual, enquanto o Tricolor vem de sua primeira derrota.

Palpite do Lance! para Nova Iguaçu x Fluminense (22/01/2026)

A nossa primeira indicação é nos 45 minutos iniciais terminarem empatados no Luso Brasileiro. O time alternativo do Fluminense teve uma atuação ruim diante do Boavista. A falta de entrosamento - e de ritmo - ocasionou uma série de erros técnicos na partida. Em dois jogos no estadual, a equipe saiu dos primeiros 45 minutos com a igualdade no placar.

O Nova Iguaçu apresentou um desempenho defensivo seguro enfrentando os reservas do Vasco. A defesa Laranja conseguiu travar o Cruz-Maltino, evitando grandes chances. Novamente, o encontro entre os times sugere um jogo mais truncado na primeira parte, com o empate no placar.

A Laranja Mecânica empatou o primeiro tempo em quatro dos últimos cinco jogos

jogos O Fluminense empatou a etapa em nove dos 15 duelos no estadual do ano passado

Outros palpites para Nova Iguaçu x Fluminense

Um dos palpites no encontro é do baixo número de gols marcados. O ataque Tricolor teve pouca conversão de chances com o elenco alternativo. A falta de uma referência ofensiva baixo o número de tentos marcados. Os dois jogos na competição terminaram com um lado vencedor e menos de 3,5 bolas nas redes. A Laranja Mecânica da Baixada terminou oito dos últimos dez duelos marcando um gol ou passando em branco, prova de uma fase ruim ofensivamente.

A equipe de Carlos Vitor tem a terceira maior média de cartões amarelos recebidos no torneio. São 3,5 por jogo, com os dois duelos feitos sendo o time mais advertido. A média de faltas cometidas no estadual é de 16,5. Logo, nossa análise é por uma postura mais física da equipe mandante, tendo maior número de punições.

O ambos marcam não se repetiu em três dos cinco jogos do Nova Iguaçu na temporada. Esse mesmo mercado foi visto no último duelo do Tricolor. A partida tende a ser mais truncada em alguns momentos, com menos chances para os dois ataques.

Análise e Forma dos Times

Nova Iguaçu - Momento e escalação

O Nova Iguaçu chega para encarar o Fluminense na liderança do seu grupo no estadual. A equipe da Baixada conquistou quatro pontos nas duas primeiras rodadas. No último domingo (18), segurou o empate por 0 a 0 com o Vasco em São Januário. A Laranja Mecânica chegou a ter dez finalizações no jogo, mas parou em Léo Jardim que fez cinco defesas totais.

O time é um dos três invictos após duas rodadas disputadas. O técnico Carlos Vitor não terá novos desfalques para montar a formação nesta quinta-feira. A base do time titular deve entrar em campo para tentar somar pontos neste duelo.

Provável escalação do Nova Iguaçu: Mota; Yan Silva, Davi Alves, Sidney e Wender; Xandinho, Léo Rafael, Jorge Pedra e Lucas Cruz; Rickelme e Vinicius Charopem. Técnico: Carlos Vitor.

Fluminense - Momento e escalação

O Fluminense sofreu o primeiro revés da temporada na última rodada após perder para o Boavista. Com escalação alternativa, foi derrotado por 1 a 0 e perdeu os 100% no estadual. O resultado derrubou o Tricolor para a quarta posição do Grupo A. Seguindo o planejamento inicial, a comissão técnica vem apostando em jogadores com poucos minutos em 2025 e alguns reforços nestes primeiros jogos.

Assim, o duelo contra o Nova Iguaçu deve ser o último do Tricolor com essa escalação alternativa. Esse time vem sendo comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas, já que Zubeldía segue se recuperando de uma cirurgia. Para esta quinta-feira, são duas dúvidas para a formação titular. John Kennedy e Santi Moreno se recuperam de lesões e não têm presenças confirmadas no encontro.

Provável escalação do Fluminense: Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Igor Rabello, Jemmes e Guilherme Arana; Otávio, Wallace Davi e Lezcano; Matheus Reis (Santi Moreno), Riquelme Felipe e Lelê (John Kennedy). Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).

Confronto direto e estatísticas de Nova Iguaçu e Fluminense

O histórico recente entre Nova Iguaçu e Fluminense é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Nova Iguaçu e Fluminense

16/02/2025 - Fluminense 2 x 0 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)

28/01/2024 - Fluminense 3 x 0 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)

17/01/2023 - Fluminense 1 x 0 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)

16/02/2022 - Nova Iguaçu 0 x 1 Fluminense - (Campeonato Carioca)

11/04/2021 - Fluminense 3 x 1 Nova Iguaçu - (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Nova Iguaçu x Fluminense

O Fluminense venceu os últimos quatro confrontos diretos com menos de 3,5 gols totais Todos esses jogos tiveram o mercado de ambos marcam não Seis dos últimos sete duelos feitos pelo Nova Iguaçu terminaram com menos de 2,5 bolas nas redes A equipe Tricolor tem dois gols marcados e dois sofridos nesta edição do estadual A Laranja Mecânica venceu apenas um dos últimos nove confrontos entre os times

Comparação de Odds para Nova Iguaçu x Fluminense

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 2,08 1,68 Betano 2,00 1,72 Bet365 2,00 1,75

Resumo dos palpites do Lance! para Nova Iguaçu x Fluminense

Empate no 1º tempo (2,02 na Betsson) Nova Iguaçu ou Fluminense vence e menos de 3,5 gols (1,63 na Betsson) Nova Iguaçu recebe mais cartões (1,62 na Betano) Ambas as equipes marcam: não (1,75 na Bet365)

