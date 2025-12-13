Nottingham Forest x Tottenham – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites de Nottingham Forest x Tottenham pela Premier League 2025/26. O confronto da 16ª rodada acontece neste domingo (14), no estádio City Ground, na Inglaterra, a partir das 11h (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Nottingham Forest x Tottenham (14/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Nottingham Forest recebe, em casa, o Tottenham, e as duas equipes se encontram bem próximas uma da outra na tabela. Confrontos recentes indicam placares altos, nos quais ambos os times encontram facilidade para achar brechas nas defesas adversárias. Por isso, o prognóstico para a partida é de que tanto o mandante quanto o visitante marquem gols.

Os jogos recentes também apresentaram cenários semelhantes, com placares elásticos, principalmente do lado do Tottenham, que vem disputando partidas com pelo menos três gols. O mesmo padrão tem sido observado nos jogos do Forest.

Quatro das últimas cinco partidas do Tottenham tiveram mais de 2,5 gols Três das últimas cinco partidas do Forest tiveram mais de 2,5 gols O Tottenham marcou 11 gols nas últimas cinco partidas, com média de 2,2 gols por jogo, o que reforça o palpite

Outros palpites para Nottingham Forest x Tottenham

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As duas equipes apresentam histórico de partidas intensas e equilibradas, por isso os palpites aqui envolvidos apontam para alta quantidade tanto de escanteios quanto de cartões. Apenas seis posições separam o Forest, em 16º lugar, do Tottenham, em 10º, e ambos ainda lutam para conquistar os pontos necessários para subir na tabela.

Uma das melhores opções de aposta é no mercado de cartões, com expectativa de mais de 4,5. Três dos últimos cinco jogos do Tottenham seguiram esse padrão, com muitas faltas e até cartões vermelhos, o que sustenta bem o prognóstico. A quantidade de escanteios também tende a ser elevada, levando em consideração que as duas equipes costumam explorar bastante os cruzamentos. Todas as últimas cinco partidas do visitante terminaram com mais de 9,5 cantos, tornando o palpite viável.

Por fim, a tendência é de vitória do Tottenham, devido à superioridade técnica em relação ao Forest. Ainda assim, por cautela, o empate também surge como uma alternativa interessante. O Forest perdeu três de suas últimas cinco partidas e, por isso, entra como o menos favorito ao triunfo.

Análise e Forma dos Times

Nottingham Forest - Momento e escalação

O Nottingham Forest vive um momento de meio de tabela, com pretensões de subir na classificação, mas ainda demonstra dificuldades diante de adversários relativamente superiores. Na última partida válida pelo Campeonato Inglês, perdeu para o Everton por 3 x 0. Antes disso, venceu o Wolverhampton fora de casa por 1 x 0. Já no confronto anterior, não conseguiu superar o Brighton e acabou derrotado por 2 x 0. Para o próximo duelo, a equipe precisará reforçar o setor defensivo a fim de conter o ataque do visitante.

O time também lida com desfalques importantes. O goleiro titular Matz Sels está fora por lesão na virilha. O meia Ryan Yates não atua devido a um problema no tendão, assim como o centroavante Chris Wood, que se recupera de uma lesão no joelho.

Provável escalação do Nottingham Forest: John; Neco Williams, Morato, Nikola Milenkovic e Nicolò Savona; Elliot Anderson e Ibrahim Sangare; Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White e Dan Ndoye; Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche

Tottenham - Momento e escalação

O Tottenham vive um momento relativamente superior, tendo vencido sua última partida na Champions League por 3 x 0 contra o Sparta Praga e, antes disso, derrotado o Brentford em casa por 2 x 0. A equipe tem demonstrado eficiência tanto no ataque quanto na defesa, além de conquistar vitórias com pelo menos dois gols de vantagem.

O técnico Thomas Frank conta com o elenco quase completo, com exceção do lateral-esquerdo Destiny Udogie, que está fora por sobrecarga física, com retorno previsto apenas para 2026.

Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Vem, Cristian Romero e Pedro Porro; Archie Gray, Xavi Simons e Rodrigo Bentancur; Randal Kolo Muani, Richarlison e Mohammed Kudus. Técnico: Thomas Frank

Confronto direto e estatísticas de Nottingham Forest e Tottenham

O histórico recente entre Nottingham Forest e Tottenham é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

21/04/2025 - Tottenham 1 x 2 Nottingham Forest (Premier League 24/25)

26/12/2024 - Nottingham Forest 1 x 0 Tottenham (Premier League 24/25)

07/04/2024 - Tottenham 3 x 1 Nottingham Forest (Premier League 23/24)

15/12/2023 - Nottingham Forest 0 x 2 Tottenham (Premier League 23/24)

11/03/2023 - Tottenham 3 x 1 Nottingham Forest (Premier League 22/23)

Estatísticas e curiosidades de Nottingham Forest e Tottenham

O Tottenham venceu ou empatou três das últimas quatro partidas Três dos últimos cinco jogos do Nottingham Forest tiveram mais de 9,5 escanteios As duas equipes somam média de três gols por partida As duas equipes dão, em média, sete chutes ao gol por jogo Os dois times somam média de 11 escanteios por partida

Comparação de Odds para Nottingham Forest x Tottenham

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 1,99 1,82 Superbet 1,97 1,85 Betano 2,02 1,80

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Nottingham Forest x Tottenham

Mais de 2,5 Gols (1,99 na Betsson) Mais de 4,5 Cartões (1,92 na Betsson) Tottenham ou empate (1,55 na Betsson) Mais de 9,5 Escanteios (1,52 na Betsson)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.