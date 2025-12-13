Crystal Palace x Manchester City – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Crystal Palace x Manchester City pela Premier League
O Lance! apresenta os melhores palpites para Crystal Palace x Manchester City, pela 16ª rodada do Premier League. O confronto acontece neste domingo, 14 de dezembro, às 11h00 (horário de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, Inglaterra, com transmissão ao vivo no Disney+ e ESPN. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Crystal Palace x Manchester City (14/12/2025)
A temporada de Erling Haaland mais uma vez vem sendo espetacular. Após marcar pela primeira vez no Santiago Bernabeú na partida contra o Real Madrid, nosso palpite é para mais uma vez o atacante norueguês balançar as redes nessa partida.
- Haaland marcou até agora 34 gols em 26 partidas, contando clube e seleção
- Artilheiro da Premier League na temporada, com 15 gols em 15 partidas
- No campeonato inglês, vem de 3,8 finalizações convertendo 26% em gols
Outros palpites para Crystal Palace x Manchester City
Para a partida, o palpite de ambas as equipes marcam e mais de 2,5 gols ganha força. O Crystal Palace registra média de 1,3 gol marcado por jogo, enquanto o Manchester City possui média de 2,3 gols por partida. Além disso, o retrospecto do confronto é favorável: em quatro dos últimos cinco encontros, ambas as equipes balançaram as redes e o total de gols ultrapassou a marca de 2,5. O City, por sua vez, teve mais de 2,5 gols em nove de seus últimos dez jogos, reforçando ainda mais o prognóstico.
O histórico de escanteios e cartões do confronto reforça o nosso palpite. Em oito dos últimos dez jogos entre Crystal Palace e Manchester City, a linha de 10,5 escanteios não foi ultrapassada. Além disso, em seis dos últimos oito duelos, tivemos menos de 4,5 cartões amarelos.
As médias das equipes também corroboram essa leitura: o Palace registra 1,7 cartão por partida, enquanto o City recebe 1,8. Somado a isso, o árbitro escalado para o confronto, Darren England, aplica média de 3,67 cartões por jogo, o que indica boas chances de o número total de cartões permanecer abaixo da linha proposta.
Análise e Forma dos Times
Crystal Palace - Momento e escalação
O Crystal Palace vem de um ótimo momento na temporada, com sete vitórias nas últimas dez partidas disputadas somando todas as competições. Com uma equipe muito organizada taticamente, vem surpreendendo e ocupa a quarta colocação na Premier League, com 26 pontos.
Para a partida, Oliver Glasner possui alguns problemas no time titular, com as lesões de Ismaila Sarr e Daniel Muñoz. Além que Jean Philippe Mateta segue como dúvida, porém provavelmente irá a campo.
Provável escalação do Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix e Marc Guehi; Nathaniel Clyne, Adam Wharton, Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Yeremy Pin, Eddie Nketiah e Jean Philippe Mateta. Técnico: Oliver Glasner.
Manchester City - Momento e escalação
O Manchester City chega para a partida buscando aproveitar o bom momento e seguir na cola do líder Arsenal, que tropeçou na última rodada do campeonato. Vindo de oito vitórias nos últimos dez jogos, os Citizens podem assumir a liderança com um triunfo sobre o Crystal Palace e transferir a pressão para os londrinos.
Pep Guardiola segue sem poder contar com Mateo Kovačić, John Stones e Rodri, todos no departamento médico. Mais uma vez, a principal esperança de gols da equipe fica por conta de Erling Haaland.
Provável escalação do Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol e Nico O'Reilly; Phil Foden, Nico González e Bernardo Silva; Rayan Cherki, Jeremy Doku e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Confronto direto e estatísticas de Crystal Palace x Manchester City
O histórico recente entre Crystal Palace e Manchester City é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Crystal Palace x Manchester City
- 17/05/2025 – Crystal Palace 1 x 0 Manchester City (Copa da Inglaterra)
- 12/04/2025 – Manchester City 5 x 2 Crystal Palace (Premier League)
- 07/12/2024 – Crystal Palace 2 x 2 Manchester City (Premier League)
- 06/04/2024 – Crystal Palace 2 x 4 Manchester City (Premier League)
- 16/12/2023 – Manchester City 2 x 2 Crystal Palace (Premier League)
Estatísticas e curiosidades de Crystal Palace x Manchester City
- Oliver Glasner enfrentou Pep Guardiola em quatro ocasiões, registrando uma vitória, um empate e duas derrotas
- Erling Haaland já marcou 145 gols em quatro temporadas com a camisa do Citizens
- O Manchester City vem de nove das últimas dez partidas com mais de 2,5 gols
- O Crystal Palace foi a primeira equipe a marcar em seus últimos seis jogos, e o City vem de cinco partidas seguidas sofrendo gols do Palace
- Na temporada, o Palace marcou 36 gols em 25 jogos, enquanto o City registrou 52 gols em 23 partidas
Comparação de Odds para Crystal Palace x Manchester City
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:
|Casa de Apostas
|Crystal Palace
|Empate
|Manchester City
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Crystal Palace x Manchester City
- Erling Haaland marcar a qualquer momento (1,70 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (1,60 na Betsson)
- Mais de 2,5 gols (1,67 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios + Menos de 4,5 cartões (2,02 na Betsson)
