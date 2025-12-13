Alavés x Real Madrid – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo da 17ª rodada da La Liga
Confira os palpites do Lance para Alavés x Real Madrid pela La Liga. O duelo acontece neste domingo, 14 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Mendizorrotza Stadium, em Vitoria, pela 17ª rodada do campeonato espanhol. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Alavés x Real Madrid (14/12)
Alavés x Real Madrid - Resultado: Empate (3,70)
O cenário aponta para um jogo mais equilibrado do que a diferença técnica entre os elencos costuma sugerir. O Real Madrid chega pressionado após duas derrotas consecutivas, contra Celta de Vigo e Manchester City, com sinais claros de oscilação coletiva, sobretudo na fase defensiva e na gestão dos momentos do jogo. A equipe de Xabi Alonso tem encontrado dificuldades para controlar o ritmo fora de casa, alternando bons períodos de posse com lapsos de concentração que custam pontos.
Em contrapartida, o Alavés chega em alta após duas vitórias consecutivas, resultado que reforça a confiança do elenco e a eficácia do plano de jogo adotado pela comissão técnica. Atuando em casa, a equipe tende a manter um bloco competitivo, intensidade nos duelos e transições rápidas, explorando o momento instável do adversário. Dentro desse contexto, o empate surge como um desfecho coerente, considerando a solidez recente do Alavés e as dificuldades atuais do Real Madrid.
- O Real Madrid sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos
- A equipe merengue venceu apenas uma das últimas quatro partidas na temporada
- O Alavés venceu dois jogos seguidos e manteve o controle defensivo
Outros palpites para Alavés x Real Madrid
O cenário da partida favorece um jogo equilibrado e com gols para os dois lados. O Real Madrid costuma assumir o protagonismo e sair na frente, enquanto o Alavés demonstra capacidade de responder, especialmente atuando em casa e vivendo bom momento recente. Essa combinação sustenta o mercado de ambas as equipes marcam, com tendência de respostas rápidas ao primeiro gol.
Em paralelo, o desenho tático aponta para um confronto mais controlado em volume ofensivo, o que reduz a incidência de escanteios. Com ataques mais verticais e menor exploração dos lados do campo, o mercado de menos de 10,5 escanteios ganha força. Individualmente, Mbappé marcar a qualquer momento aparece como escolha natural: o francês vive fase dominante, é o artilheiro da La Liga e segue como principal referência ofensiva do Real Madrid.
Análise e Forma dos Times
Alavés - Momento e escalação
Após uma sequência de três derrotas, o Alavés conseguiu estancar a má fase com uma vitória importante por 1 a 0 sobre a Real Sociedad, resultado que devolveu confiança ao elenco e recolocou a equipe na 11ª posição da tabela. O triunfo teve peso simbólico, não apenas pelo adversário, mas pela forma como o time se comportou: organizado defensivamente, competitivo nos duelos e eficiente na gestão do resultado.
Provável escalação do Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco e Parada; Ibañez e Blanco; Calebe, Suarez e Rebbach; Boyé. Técnico: Eduardo Coudet.
Real Madrid - Momento e escalação
O Real Madrid atravessa um momento de instabilidade que aumentou a pressão sobre a equipe. Na rodada passada de La Liga, os merengues foram surpreendidos pelo Celta de Vigo e perderam por 2 a 0, resultado que ampliou para quatro pontos a distância em relação ao líder Barcelona. A atuação expôs dificuldades na criação ofensiva e falhas de concentração, especialmente longe do Santiago Bernabéu.
Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Valdepeñas, Asencio, Tchouaméni e Huijsen; Ceballos, Arda Guler e Bellingham; Rodrygo, Vinicius Júnior e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Confronto direto e estatísticas de Alavés x Real Madrid
O histórico recente entre Alavés e Real Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Alavés x Real Madrid
- 13/04/2025 - Alavés 0 x 1 Real Madrid (La Liga)
- 24/09/2024 - Real Madrid 3 x 2 Alavés (La Liga)
- 14/05/2024 - Real Madrid 5 x 0 Alavés (La Liga)
- 21/12/2023 - Alavés 0 x 1 Real Madrid (La Liga)
- 19/02/2022 - Real Madrid 3 x 0 Alavés (La Liga)
Estatísticas e curiosidades de Alavés x Real Madrid
- O Real Madrid venceu sete confrontos diretos recentes contra o Alavés
- O Deportivo Alavés sofreu gol em 11 partidas consecutivas diante do Real Madrid
- Em seis dos últimos oito confrontos entre as equipes, o jogo terminou com mais de 2,5 gols
- O Real Madrid foi o primeiro a marcar em todos os últimos sete confrontos recentes contra o Alavés
- Os últimos sete confrontos diretos entre Alavés e Real Madrid tiveram menos de 10,5 escanteios
Comparação de Odds para Alavés x Real Madrid
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
<strong>Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.</strong>
|Casa
|Mais de 3,5 gols
|Menos de 3,5 gols
Bet365
1,64
2,21
Resumo dos palpites do Lance para Alavés x Real Madrid
- Resultado: Empate (3,40 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam: sim (1,82 na Betsson)
- Menos de 10,5 escanteios (1,55 na Superbet)
- Marcar a qualquer momento: Mbappé (1,67 na Betano)
