Alavés x Real Madrid – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Alavés x Real Madrid pela La Liga. O duelo acontece neste domingo, 14 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Mendizorrotza Stadium, em Vitoria, pela 17ª rodada do campeonato espanhol. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Alavés x Real Madrid (14/12)

Alavés x Real Madrid - Resultado: Empate (3,70)

O cenário aponta para um jogo mais equilibrado do que a diferença técnica entre os elencos costuma sugerir. O Real Madrid chega pressionado após duas derrotas consecutivas, contra Celta de Vigo e Manchester City, com sinais claros de oscilação coletiva, sobretudo na fase defensiva e na gestão dos momentos do jogo. A equipe de Xabi Alonso tem encontrado dificuldades para controlar o ritmo fora de casa, alternando bons períodos de posse com lapsos de concentração que custam pontos.

Em contrapartida, o Alavés chega em alta após duas vitórias consecutivas, resultado que reforça a confiança do elenco e a eficácia do plano de jogo adotado pela comissão técnica. Atuando em casa, a equipe tende a manter um bloco competitivo, intensidade nos duelos e transições rápidas, explorando o momento instável do adversário. Dentro desse contexto, o empate surge como um desfecho coerente, considerando a solidez recente do Alavés e as dificuldades atuais do Real Madrid.

O Real Madrid sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos A equipe merengue venceu apenas uma das últimas quatro partidas na temporada O Alavés venceu dois jogos seguidos e manteve o controle defensivo

Outros palpites para Alavés x Real Madrid

O cenário da partida favorece um jogo equilibrado e com gols para os dois lados. O Real Madrid costuma assumir o protagonismo e sair na frente, enquanto o Alavés demonstra capacidade de responder, especialmente atuando em casa e vivendo bom momento recente. Essa combinação sustenta o mercado de ambas as equipes marcam, com tendência de respostas rápidas ao primeiro gol.

Em paralelo, o desenho tático aponta para um confronto mais controlado em volume ofensivo, o que reduz a incidência de escanteios. Com ataques mais verticais e menor exploração dos lados do campo, o mercado de menos de 10,5 escanteios ganha força. Individualmente, Mbappé marcar a qualquer momento aparece como escolha natural: o francês vive fase dominante, é o artilheiro da La Liga e segue como principal referência ofensiva do Real Madrid.

Análise e Forma dos Times

Alavés - Momento e escalação

Após uma sequência de três derrotas, o Alavés conseguiu estancar a má fase com uma vitória importante por 1 a 0 sobre a Real Sociedad, resultado que devolveu confiança ao elenco e recolocou a equipe na 11ª posição da tabela. O triunfo teve peso simbólico, não apenas pelo adversário, mas pela forma como o time se comportou: organizado defensivamente, competitivo nos duelos e eficiente na gestão do resultado.

Provável escalação do Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco e Parada; Ibañez e Blanco; Calebe, Suarez e Rebbach; Boyé. Técnico: Eduardo Coudet.

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid atravessa um momento de instabilidade que aumentou a pressão sobre a equipe. Na rodada passada de La Liga, os merengues foram surpreendidos pelo Celta de Vigo e perderam por 2 a 0, resultado que ampliou para quatro pontos a distância em relação ao líder Barcelona. A atuação expôs dificuldades na criação ofensiva e falhas de concentração, especialmente longe do Santiago Bernabéu.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Valdepeñas, Asencio, Tchouaméni e Huijsen; Ceballos, Arda Guler e Bellingham; Rodrygo, Vinicius Júnior e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Confronto direto e estatísticas de Alavés x Real Madrid

O histórico recente entre Alavés e Real Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Alavés x Real Madrid

13/04/2025 - Alavés 0 x 1 Real Madrid (La Liga)

24/09/2024 - Real Madrid 3 x 2 Alavés (La Liga)

14/05/2024 - Real Madrid 5 x 0 Alavés (La Liga)

21/12/2023 - Alavés 0 x 1 Real Madrid (La Liga)

19/02/2022 - Real Madrid 3 x 0 Alavés (La Liga)

Estatísticas e curiosidades de Alavés x Real Madrid

O Real Madrid venceu sete confrontos diretos recentes contra o Alavés O Deportivo Alavés sofreu gol em 11 partidas consecutivas diante do Real Madrid Em seis dos últimos oito confrontos entre as equipes, o jogo terminou com mais de 2,5 gols O Real Madrid foi o primeiro a marcar em todos os últimos sete confrontos recentes contra o Alavés Os últimos sete confrontos diretos entre Alavés e Real Madrid tiveram menos de 10,5 escanteios

Comparação de Odds para Alavés x Real Madrid

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

<strong>Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.</strong> Casa Mais de 3,5 gols Menos de 3,5 gols Betsson 1,64 2,21 Betano 1,70 2,15 Br4 1,75 2,20 Superbet 1,62 2,00 Bet365 1,64 2,21

Resumo dos palpites do Lance para Alavés x Real Madrid

