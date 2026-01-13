North x Atlético-MG – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para North x Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Credinor, em Montes Claros, Minas Gerias, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para North x Atlético-MG (14/01/2026)

Mesmo sendo a equipe caçula da competição, o North Esporte vem apresentando um excelente retrospecto recente em partidas de perfil mais defensivo, muito disputadas e com placares baixos na maioria das ocasiões. Alinhado a isso, o Atlético-MG não conseguiu repetir grandes atuações ofensivas no fim da temporada passada e iniciou esta com um empate em 1 a 1. Diante desse cenário, o nosso palpite se mostra uma opção bastante válida para manter o número de gols abaixo da linha proposta.

Nas últimas sete partidas do North Esporte, verificaram menos de 2,5 gols em seis oportunidades Em cinco dos últimos sete jogos do Galo tivemos menos de 2,5 gols Em todas as últimas dez partidas do North Esporte a equipe sofreu no máximo um gol

Outros palpites para North x Atlético-MG

Uma particularidade da equipe do Atlético-MG vem se repetindo com certa frequência, e o nosso palpite acompanha essa tendência. Nos últimos dez jogos, 65% dos gols marcados pelo Galo foram anotados no segundo tempo, evidenciando a força ofensiva da equipe após o intervalo, o que sustenta a nossa indicação para a partida.

Outro ponto de destaque nos jogos do North e do Atlético-MG tem sido o alto volume de escanteios. As equipes registram médias de 5,3 e 6,8 escanteios, respectivamente. Além disso, nas últimas dez partidas do Galo, a média foi de 11 escanteios totais por jogo, indicando uma grande possibilidade de vermos novamente números elevados nesse confronto.

Por fim, nas partidas mais recentes, o North Esporte apresenta média de 1,4 cartão recebido, enquanto o Atlético-MG chega com 3,3 cartões por jogo. Somando isso ao retrospecto do time da casa, que teve menos de 4,5 cartões em nove dos últimos dez compromissos, o nosso palpite se mostra uma excelente opção.

Análise e Forma dos Times

North - Momento e escalação

O North Esporte Clube chega para a sua primeira temporada na elite do futebol mineiro com apenas três anos de existência. A equipe, treinada pelo pentacampeão Kléberson, tem como principais objetivos a permanência na primeira divisão do Campeonato Mineiro, além da classificação para a Copa do Brasil do próximo ano e para a Série D do Campeonato Brasileiro.

Provável escalação do North: Yago Oliveira; Lucas Mota, Léo Gobo, Bruno Bispo e Rennan Siqueira; Camacho, Evanderson, Gustavo Ermel, Clayton e Roger; Tiago Marques. Técnico: Kléberson Pereira.

Atlético-MG - Momento e escalação

O Atlético-MG chega para este início de temporada com o objetivo de conquistar o inédito heptacampeonato do Campeonato Mineiro. No entanto, o empate na estreia diante do Betim, por 1 a 1, frustrou o planejamento de começar com o pé direito. Agora, o Galo visita o North, em Montes Claros, em busca da sua primeira vitória na competição.

A equipe vive a expectativa pelas estreias de Renan Lodi e Alan Minda, além das indefinições em relação ao futuro de Hulk. Jorge Sampaoli, por sua vez, deve manter a utilização de formações alternativas neste início de campeonato, com os jogadores considerados titulares ficando disponíveis apenas a partir da quarta rodada.

Provável escalação do Atlético-MG: Éverson; Natanael, Vitão e Júnior Alonso; Kauã Pascini, Alan Franco, Reinier e Cadu; Mateus Iseppe, Rony e Tomás Cuello. Técnico: Jorge Sampaoli.

Confronto direto e estatísticas de North x Atlético-MG

O histórico recente entre North e Atlético-MG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de North x Atlético-MG

Esta será a primeira partida entre North e Atlético-MG na história O Atlético-MG vem de seis títulos consecutivos do Campeonato Mineiro Em cinco dos últimos sete jogos do Galo tivemos menos de 2,5 gols North e Atlético-MG registram médias de 5,3 e 6,8 escanteios por partida nos últimos dez jogos O North Esporte vem de 11 partidas consecutivas sem derrotas

Comparação de Odds para North x Atlético-MG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance! para North x Atlético-MG

Menos de 2,5 gols (Odds em breve na Betsson) Atlético marcar no segundo tempo (Odds em breve na Betsson) Mais de 10,5 escanteios (Odds em breve na Betano) Menos de 4,5 cartões (Odds em breve na Bet365)

