North x Atlético-MG – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para North x Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro
O Lance! apresenta os melhores palpites para North x Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Credinor, em Montes Claros, Minas Gerias, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para North x Atlético-MG (14/01/2026)
Mesmo sendo a equipe caçula da competição, o North Esporte vem apresentando um excelente retrospecto recente em partidas de perfil mais defensivo, muito disputadas e com placares baixos na maioria das ocasiões. Alinhado a isso, o Atlético-MG não conseguiu repetir grandes atuações ofensivas no fim da temporada passada e iniciou esta com um empate em 1 a 1. Diante desse cenário, o nosso palpite se mostra uma opção bastante válida para manter o número de gols abaixo da linha proposta.
- Nas últimas sete partidas do North Esporte, verificaram menos de 2,5 gols em seis oportunidades
- Em todas as últimas dez partidas do North Esporte a equipe sofreu no máximo um gol
Outros palpites para North x Atlético-MG
Uma particularidade da equipe do Atlético-MG vem se repetindo com certa frequência, e o nosso palpite acompanha essa tendência. Nos últimos dez jogos, 65% dos gols marcados pelo Galo foram anotados no segundo tempo, evidenciando a força ofensiva da equipe após o intervalo, o que sustenta a nossa indicação para a partida.
Outro ponto de destaque nos jogos do North e do Atlético-MG tem sido o alto volume de escanteios. As equipes registram médias de 5,3 e 6,8 escanteios, respectivamente. Além disso, nas últimas dez partidas do Galo, a média foi de 11 escanteios totais por jogo, indicando uma grande possibilidade de vermos novamente números elevados nesse confronto.
Por fim, nas partidas mais recentes, o North Esporte apresenta média de 1,4 cartão recebido, enquanto o Atlético-MG chega com 3,3 cartões por jogo. Somando isso ao retrospecto do time da casa, que teve menos de 4,5 cartões em nove dos últimos dez compromissos, o nosso palpite se mostra uma excelente opção.
Análise e Forma dos Times
North - Momento e escalação
O North Esporte Clube chega para a sua primeira temporada na elite do futebol mineiro com apenas três anos de existência. A equipe, treinada pelo pentacampeão Kléberson, tem como principais objetivos a permanência na primeira divisão do Campeonato Mineiro, além da classificação para a Copa do Brasil do próximo ano e para a Série D do Campeonato Brasileiro.
Provável escalação do North: Yago Oliveira; Lucas Mota, Léo Gobo, Bruno Bispo e Rennan Siqueira; Camacho, Evanderson, Gustavo Ermel, Clayton e Roger; Tiago Marques. Técnico: Kléberson Pereira.
Atlético-MG - Momento e escalação
O Atlético-MG chega para este início de temporada com o objetivo de conquistar o inédito heptacampeonato do Campeonato Mineiro. No entanto, o empate na estreia diante do Betim, por 1 a 1, frustrou o planejamento de começar com o pé direito. Agora, o Galo visita o North, em Montes Claros, em busca da sua primeira vitória na competição.
A equipe vive a expectativa pelas estreias de Renan Lodi e Alan Minda, além das indefinições em relação ao futuro de Hulk. Jorge Sampaoli, por sua vez, deve manter a utilização de formações alternativas neste início de campeonato, com os jogadores considerados titulares ficando disponíveis apenas a partir da quarta rodada.
Provável escalação do Atlético-MG: Éverson; Natanael, Vitão e Júnior Alonso; Kauã Pascini, Alan Franco, Reinier e Cadu; Mateus Iseppe, Rony e Tomás Cuello. Técnico: Jorge Sampaoli.
Confronto direto e estatísticas de North x Atlético-MG
O histórico recente entre North e Atlético-MG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Estatísticas e curiosidades de North x Atlético-MG
- Esta será a primeira partida entre North e Atlético-MG na história
- O Atlético-MG vem de seis títulos consecutivos do Campeonato Mineiro
- Em cinco dos últimos sete jogos do Galo tivemos menos de 2,5 gols
- North e Atlético-MG registram médias de 5,3 e 6,8 escanteios por partida nos últimos dez jogos
- O North Esporte vem de 11 partidas consecutivas sem derrotas
Comparação de Odds para North x Atlético-MG
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:
|Casa de Apostas
|North
|Empate
|Atlético-MG
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para North x Atlético-MG
