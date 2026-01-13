Confira os principais palpites para Nigéria x Marrocos pela semifinal da Copa Africana de Nações. O duelo valendo vaga na grande final acontece nesta quarta-feira (14/01), no Complexe Sportif Moulay Abdellah, em Rabat. A partida tem início marcado para às 17h (horário de Brasília). Os nigerianos chegam com uma campanha perfeita, com 100% de aproveitamento. Já os marroquinos querem avançar à decisão diante do seu torcedor.

Palpite do Lance! para Nigéria x Marrocos (14/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A segunda semifinal da Copa Africana coloca frente a frente o melhor ataque da competição - Nigéria com 14 gols - contra a melhor defesa - Marrocos com um sofrido. Mais do que tentos feitos, os nigerianos conseguem apresentar um excelente desempenho em seus jogos. E muito disso passa pela referência do seu trio ofensivo, conseguindo superar as defesas rivais.

Assim, as Super Águias abriram o placar em todos os cinco jogos desta CAN. Desses gols, cinco foram nos primeiros 45 minutos, o que prova um time intenso desde o inicial. A boa marcação dos marroquinos vai forçar uma atuação segura dos nigerianos. Mesmo assim, apostamos na abertura do placar por parte do ataque liderado por Victor Osihmen.

A Nigéria venceu o primeiro tempo em quatro dos cinco jogos da copa continental Marrocos sofreu gol apenas no empate por 1 a 1 com Mali, ainda na fase de grupos

Outros palpites para Nigéria x Marrocos

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Se o ataque vive fase artilharia, a defesa de Nigéria tem alerta ligado nesta semifinal. A seleção foi vazada em seis dos últimos oito jogos, com oito gols sofridos. Marrocos aposta na efetividade dos seus atacantes e do artilheiro desta CAN. Assim marcou nove gols em cinco partidas, com 1,8 de média por jogo. Logo, o ambos marcam se torna uma boa opção de mercado no encontro.

Com apenas um gol sofrido, Marrocos vem sofrendo poucas finalizações nos jogos do torneio. Contudo, para encarar os nigerianos, uma aposta de segurança em de mais de 9,5 chutes dos Leões do Atlas. Por jogo, são 14,2 chutes totais. Os espaços gerados devem favorecer um jogo de mais transição e finalizações.

A última aposta indicada é no segundo tempo ter pelo menos dois gols. 60% dos últimos tentos marcados pelos nigerianos foram sempre após os intervalos. Nesta CAN, todos os cinco jogos tiveram mais de 1,5 gols no período. O time marroquinos teve cinco das nove vezes que marcou no torneio acontecendo nas etapas finais.

Análises e Forma do Times

Nigéria - Momento e escalação

A Nigéria confirmou o excelente momento na CAN no último sábado (10), ao vencer a Argélia nas quartas de final. Akor Adams e Victor Osimhen marcaram os gols que garantiram a equipe na semifinal. O jogo ficou teve polêmicas da arbitragem. A seleção argeliana reclamou das decisões do árbitro Issa Sy, prometendo entrar com recurso na confederação continental.

Apesar das polêmicas, os nigerianos já estão com a cabeça voltada para o duelo contra os donos da casa. A equipe terá um desfalque de peso neste duelo da semifinal: o volante Wilfred Ndidi. Ele recebeu o segundo amarelo no mata-mata e cumpre suspensão automática. Raphael Onyedika é o principal cotado a assumir sua vaga.

Provável escalação da Nigéria: Stanley Nwabali; Bright Asayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey e Bruno Onyemaechi; Raphael Onyedika, Frank Onyeka e Alex Iwobi; Ademola Lookman, Akor Adams e Victor Osimhen. Técnico: Eric Chelle.

Marrocos - Momento e escalação

O Marrocos aposta na força da torcida para buscar chegar a grande decisão do próximo domingo (18), em casa. E a classificação nas quartas de final contou com uma vitória segura por 2 a 0 contra Camarões. Ismael Saibari e Brahim Díaz marcaram os gols marroquinos no jogo. A seleção pode voltar a uma final de CAN após 22 anos, sendo a última o vice-campeonato em 2004.

O técnico Walid Regragui não terá novos desfalques, podendo repetir o time das quartas de final. A única baixa é Azzedine Ounahi. O meia sofreu uma lesão durante treinamento, e é dúvida para uma volta ainda na competição continental.

Provável escalação do Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina e Noussair Mazraoui; Bilel El Khanouss, Neil El Aynaoui e Ismael Saibari; Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli e Ayoub El Kaabi. Técnico: Walid Regragui.

Confronto direto e estatísticas de Nigéria e Marrocos

O histórico recente entre Nigéria e Marrocos é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Nigéria e Marrocos

04/02/2018 - Marrocos 4 x 0 Nigéria - (Campeonato Africano de Nações)

25/01/2014 - Nigéria 4 x 3 Marrocos - (Campeonato Africano de Nações)

27/01/2004 - Nigéria 0 x 1 Marrocos - (Copa Africana de Nações)

02/02/2000 - Nigéria 2 x 0 Marrocos - (Copa Africana de Nações)

11/12/1996 - Marrocos 2 x 0 Nigéria - (Amistoso Internacional)

Estatísticas e curiosidades de Nigéria x Marrocos

A seleção da Nigéria tem 1,15 gols marcados em 13 confrontos diretos contra Marrocos Marrocos venceu seis desses 13 encontros, com percentual de 46% de aproveitamento Será o sexto encontro em Copas Africanas, com três vitórias marroquinas e duas da Nigéria A Nigéria marcou 2,8 gols por jogo nesta edição do torneio Os marroquinos têm média de 60,2% de posse em cinco jogos, sendo o quinto time com mais finalizações

Comparação de Odds para Nigéria x Marrocos

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,98 1,78 Betano 1,90 1,83 Bet365 1,90 1,80

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Nigéria x Marrocos

Nigéria marca o primeiro gol (2,35 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,98 na Betsson) Mais de 9,5 chutes de Marrocos (1,60 na Betano) Mais de 1,5 gols no segundo tempo (2,37 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.