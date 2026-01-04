Nigéria x Moçambique – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Nigéria x Moçambique, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, às 16h (horário de Brasília), no Complexo Esportivo de Fez, com transmissão ao vivo da TV Band e Band Sports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Nigéria x Moçambique (05/01/2026)

O confronto entre Nigéria e Moçambique reúne duas seleções que costumam adotar uma postura ofensiva, buscando o gol independentemente do adversário. A expectativa é de um jogo aberto, com transições rápidas e espaços sendo explorados dos dois lados do campo.

Mesmo com a Nigéria entrando com certo favoritismo, o Moçambique tem mostrado capacidade de competir e aproveitar oportunidades ofensivas, o que torna o cenário propício para gols de ambas as equipes ao longo da partida.

Ambos os times marcaram em oito dos últimos nove jogos da Nigéria

Quatro dos últimos cinco jogos da seleção de Moçambique terminaram com ambos marcam

A seleção de Moçambique confirmou o mercado de ambos marcam em 52% das partidas na temporada atual

Outros palpites para Nigéria x Moçambique

A partida tende a ser bastante disputada, com ambas as seleções entrando em campo focadas em garantir vaga na próxima fase da Copa Africana de Nações (CAN), cenário que indica um confronto mais aberto e com tendência de placar elevado. Todos os últimos quatro jogos da seleção nigeriana terminaram com mais de 2,5 gols, fator que fortalece o prognóstico. Além disso, os últimos três confrontos diretos entre as equipes também favoreceram essa leitura, já que todos terminaram com pelo menos três gols combinados.

A expectativa é de que a Nigéria saia na frente e marque ainda nos primeiros minutos, indo para o intervalo já em vantagem. Esse padrão se repetiu em três dos últimos quatro jogos da equipe, colaborando diretamente para o palpite.

Por fim, o embate promete ser emocionante, mas com vantagem para a seleção nigeriana. A equipe venceu três dos últimos quatro confrontos que disputou e, diante de Moçambique, também saiu vencedora em todos os últimos três encontros, reforçando o favoritismo.

Análise e Forma dos Times

Nigéria - Momento e escalação

A Nigéria terminou na primeira colocação do Grupo C, com três vitórias sobre Uganda, Tunísia e Tanzânia. Agora, enfrenta um adversário tecnicamente inferior, o que indica boas chances de uma vitória com relativa tranquilidade. Para o confronto, o técnico Éric Chelle terá todo o elenco à disposição, sem desfalques relevantes.

Provável escalação de Nigéria: Francis Uzoho; Bruno Onyemaechi, Calvin Bassey, Igoh Ogbu e Ryan Alebiosu; Moses Simon, Raphael Onyedika, Fisayo Dele-Bashiru e Samuel Chukweze; Paul Onuachu e Victor Osimhen. Técnico: Éric Chelle

Moçambique - Momento e escalação

A seleção de Moçambique precisou lutar bastante para garantir sua vaga nas oitavas de final. A equipe terminou na terceira colocação, com uma vitória e duas derrotas, avançando devido ao desempenho inferior do Gabão, que foi a única seleção do Grupo F a perder todas as partidas.

Para o confronto, Moçambique entra em campo com elenco completo, mas terá de se organizar muito bem taticamente para conseguir competir de igual para igual diante da seleção nigeriana, adversário de nível técnico superior.

Provável escalação da Moçambique: Ivan Urrubal; Nanani, Edmilson Dove, Chamboco e Diogo Calila; Nené e Manuel Kambala; Gildo, Dominguês e Geny Catamo; Stanley Ratifo. Técnico: Chiquinho Conde

Confronto direto e estatísticas de Nigéria e Moçambique

O histórico recente entre Nigéria e Moçambique é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Nigéria e Moçambique

16/10/2023 – Nigéria 3 x 2 Moçambique – Amistoso Internacional

15/01/2014 – Nigéria 4 x 2 Moçambique – Copa Africana de Nações

20/01/2010 – Nigéria 3 x 0 Moçambique – Copa Africana de Nações

11/10/2009 – Nigéria 1 x 0 Moçambique – Eliminatórias da Copa do Mundo

29/03/2009 – Moçambique 0 x 0 Nigéria – Eliminatórias da Copa do Mundo

Estatísticas e curiosidades de Nigéria x Moçambique

Na temporada atual, 62% dos jogos da seleção de Moçambique terminaram com pelo menos três gols As duas equipes somam 2,76 gols de média na temporada atual Ambas as seleções chutam uma média de 21 vezes ao gol, facilitando um placar elástico A seleção Moçambicana não venceu o primeiro tempo em 62% de suas partidas Moçambique perdeu três de quatro jogos recentes

Comparação de Odds para Nigéria x Moçambique

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Nigéria vence Empate Moçambique vence Betsson 1,40 4,55 9,70 Betano 1,37 4,55 9,75 Bet365 1,36 4,60 11,00

Resumo dos palpites do Lance! para Nigéria x Moçambique

