Fulham x Liverpool – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Fulham x Liverpool, pela 20ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste domingo, 4 de janeiro, às 12h (horário de Brasília), Estádio Craven Cottage, em Londres, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Fulham x Liverpool (04/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Liverpool entra em campo com claro favoritismo e aparece como o principal candidato à vitória no confronto. A equipe figura entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Inglês, enquanto o Fulham não integra o top 10 da competição, evidenciando a diferença de momento e de desempenho entre os clubes.

Os Reds vêm demonstrando consistência técnica, especialmente no setor ofensivo, mantendo um padrão elevado de criação e finalização. Mesmo atuando fora de casa, o Liverpool viaja a Londres com o objetivo de somar pontos importantes para se manter na parte de cima da tabela e seguir firme na disputa pelas melhores posições da Premier League. Diante desse cenário, a expectativa é de uma atuação dominante, com controle do jogo e maiores chances de confirmar o resultado positivo.

Liverpool venceu quatro dos últimos cinco jogos Fora de casa, os vermelhos venceram três de cinco partidas recentes Liverpool venceu 52% de suas partidas na temporada atual

Outros palpites para Fulham x Liverpool

O Liverpool costuma adotar uma postura forte nos minutos iniciais, buscando abrir o placar e, na sequência, administrar a vantagem com uma estrutura defensiva bem ajustada. A equipe não tem priorizado placares elásticos, focando essencialmente na conquista do resultado, e não no saldo de gols. Esse comportamento se reflete no fato de o Liverpool ter marcado o primeiro gol em cinco dos últimos seis jogos, cenário que volta a aparecer como tendência diante do Fulham.

Esse contexto também se alinha ao palpite de mais de 2,5 gols na partida, mercado que se confirmou em cinco dos últimos seis confrontos diretos. A equipe londrina apresenta, até o momento, uma média ofensiva modesta de apenas 1,5 gol por jogo, e o Liverpool, 1,7.

Por fim, mesmo diante do favoritismo do Liverpool, é esperado algum nível de reação do Fulham, que atua em casa e contará com o apoio de sua torcida. O histórico recente do confronto indica essa possibilidade, já que o mercado de ambos marcam se repetiu em sete dos últimos oito confrontos diretos entre as equipes. Os Whites terminaram com o mercado de ambos marcam concretizados em 56% de suas partidas na temporada atual.

Análise e Forma dos Times

Fulham - Momento e escalação

O Fulham ocupa atualmente a 11ª posição do Campeonato Inglês e vem apresentando irregularidade em suas atuações recentes. A equipe empatou com o Crystal Palace, venceu West Ham e Nottingham Forest, mas, anteriormente, acabou derrotada pelo Newcastle. Apesar da necessidade de somar pontos para subir na tabela, o confronto diante do Liverpool promete ser bastante complicado.

Além do desafio técnico, o Fulham entra em campo desfalcado. O time não contará com o ponta-direita Samuel Chukwueze, o ponta-esquerda Alex Iwobi e o lateral-esquerdo Calvin Bassey, todos ausentes por compromissos com suas seleções. Também estão fora Joshua King, que se recupera de uma lesão no joelho, e Kenny Tete, lateral-direito que sentiu dores após uma forte pancada na partida anterior. Essas ausências tendem a impactar diretamente o desempenho da equipe no duelo.

Provável escalação do Fulham: Bernd Leno; Antonee Robinson, Jorge Cuenca, Joachim Andersen e Timothy Castagne; Sander Berge e Sasa Lukic; Kevin, Emile Smith-Rowe e Harry Wilson; Raúl Jiménez. Técnico: Marco Silva

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool ocupa atualmente a quarta colocação e atravessa um momento bastante positivo na temporada. A equipe está há cinco partidas sem perder, tanto atuando em casa quanto fora, e figura entre as principais candidatas ao título da Premier League.

Para o confronto, o técnico Arne Slot terá desfalques importantes. O time não contará com o ponta-direita Mohammed Salah, que cumpre compromissos com sua seleção, além de Alexander Isak, que sofreu uma fratura na perna e tem retorno previsto apenas para o mês de abril.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté e Conor Bradley; Curtis Jones e Ryan Gravenberch; Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai e Jeremie Frimpong; Hugo Ekitike. Técnico: Arne Slot

Confronto direto e estatísticas de Fulham e Liverpool

O histórico recente entre Fulham e Liverpool é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Fulham e Liverpool

06/04/2025 – Fulham 3 x 2 Liverpool – Premier League 14/12/2024 – Liverpool 2 x 2 Fulham – Premier League 21/04/2024 – Fulham 1 x 3 Liverpool – Premier League 24/01/2024 – Fulham 1 x 1 Liverpool – Copa da Liga Inglesa (EFL Cup) 10/01/2024 – Liverpool 2 x 1 Fulham – Copa da Liga Inglesa (EFL Cup)

Estatísticas e curiosidades de Fulham e Liverpool

Nos confrontos diretos, o visitante abriu o placar em três dos últimos quatro jogos Os Reds marcaram o primeiro gol em 57% das partidas da temporada O Liverpool registrou 65% dos jogos com mais de 2,5 gols Nas partidas do Liverpool nesta ano, 64% terminaram com ambos os times marcando As duas equipes finalizam, em média, 27 vezes por partida, indicando maior probabilidade de um placar mais elevado

Comparação de Odds para Fulham x Liverpool

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance! para Fulham x Liverpool

