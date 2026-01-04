Egito x Benin – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Egito x Benin, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, às 13h (horário de Brasília), no Grande Estádio de Agadir, com transmissão ao vivo da TV Band e Band Sports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Egito x Benim (05/01/2026)

O Seleção do Egito entra em campo como favorita absoluta e reúne condições para conquistar a vitória com placar elástico. O Benin tem encontrado muitas dificuldades no setor ofensivo e, ao longo de toda a Copa Africana de Nações, conseguiu balançar as redes apenas uma vez, evidenciando suas limitações no ataque. Em contrapartida, o Egito vem demonstrando força ofensiva consistente, especialmente com a qualidade individual de jogadores renomados como Mohamed Salah, referência técnica da equipe.

Diante desse cenário, a expectativa é de que o Egito assuma o controle da partida desde os primeiros minutos, imponha ritmo elevado e construa uma vantagem confortável no placar. Mesmo em um cenário no qual o Benin consiga marcar, esse gol acabaria reforçando ainda mais o prognóstico principal, que aponta para um jogo aberto, com domínio egípcio e alta probabilidade de gols ao longo dos 90 minutos.

Nos confrontos diretos, 66% dos jogos entre as equipes terminaram com mais de 2,5 gols Três dos últimos cinco jogos do Egito ultrapassaram a marca de 2,5 gols A seleção do Benin superou a linha de 2,5 gols em três dos últimos cinco confrontos

Outros palpites para Egito x Benin

A expectativa é de um confronto amplamente controlado pelo Egito, cenário que se repetiu em três dos últimos cinco jogos, nos quais a equipe venceu sem sofrer gols. Já o Benin não registrou nenhuma partida com ambos marcam ao longo do período recente e acabou derrotado em todos esses compromissos. Diante desse contexto, o prognóstico aponta para o Egito abrindo o placar, confirmando a vitória e mantendo o zero no setor defensivo. No último encontro entre as seleções, o resultado foi 2 x 0 para o Egito, novamente sem gols para os beninenses.

Mesmo assim, é esperado que o Benin tente reagir defensivamente para conter o volume ofensivo egípcio, o que pode resultar em um aumento no número de faltas e cartões. Esse padrão se confirma pelo fato de que quatro dos últimos jogos da equipe terminaram com mais de 4,5 cartões. Além disso, as duas seleções apresentam média conjunta de cinco cartões por partida, reforçando a tendência disciplinar elevada.

Por fim, a expectativa também é de um número alto de escanteios. Ambas as equipes contam com jogadores de boa estatura e utilizam com frequência as jogadas aéreas e cruzamentos, características que naturalmente elevam a incidência de cantos. Na Copa Africana de Nações, Egito e Benin ultrapassam a média de oito escanteios por partida, sustentando o último mercado analisado para o confronto.

Análise e Forma dos Times

Egito - Momento e escalação

A seleção egípcia terminou na primeira colocação do Grupo B e aparece como uma das principais candidatas ao título da Copa Africana de Nações. A equipe conquistou duas vitórias, diante de África do Sul e Zimbábue, e empatou com Angola, resultados que garantiram a classificação às oitavas de final.

O adversário da vez, o Benin, é tecnicamente inferior e tende a encontrar dificuldades, sobretudo para conter o poder ofensivo do Egito, liderado pelo centroavante Mohamed Salah. Para o confronto, o técnico Hossam Hassan contará com o elenco completo e deve mandar a campo uma equipe preparada para impor seu ritmo desde os primeiros minutos.

Provável escalação de Egito: Mostafa Shobeir Oufa; Ahmed Fatouh, Khaled Sobhi, Hossam Abdelmaguid e Ahmed Eid; Mohanad Lasheen, Mohamed Ismail e Mahmoud Saber; Mostafa Mohamed, Ibrahim Adel e Mohamed Salah. Técnico: Hossam Hassan

Benin - Momento e escalação

A seleção de Benin viveu um momento mais instável na competição. Em três partidas da Copa Africana de Nações, venceu apenas uma e sofreu duas derrotas, diante de Senegal e República Democrática do Congo. O cenário indica dificuldades, especialmente no sistema defensivo, que tende a ser bastante exigido contra o Egito, equipe que demonstrou bom ajuste coletivo e regularidade ofensiva ao longo do torneio.

Além disso, o Benin terá um desfalque importante: o centroavante Andréas Hountondji, que sofreu uma fratura no tornozelo em uma das partidas e está fora do confronto, reduzindo ainda mais as opções ofensivas da equipe.

Provável escalação da Benin: Marcel Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Olivier Verdon e Tamimou Ouorou; Attidjikou Samadou e Imourane Hassane; Junior Olaitan, Dokou Dodo e Aiyegun Tosin; Steve Mounié. Técnico: Gernot Rohr

Confronto direto e estatísticas de Egito e Benin

O histórico recente entre Egito e Benin é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Egito e Benin

20/01/2010 – Egito 2 x 0 Benin – Copa Africana de Nações

19/11/2008 – Egito 5 x 1 Benin – Amistosos Internacionais

04/09/2005 – Egito 4 x 1 Benin – Copado Mundo (2005)

Estatísticas e curiosidades de Egito x Benin

A equipe do Egito chutou a média de 14,29 vezes por partida A seleção Beninense deu 7,8 chutes ao gol de média na temporada atual A equipe beninense não alcançou o mercado de ambos marcam em todas as últimas cinco partidas Três dos últimos cinco jogos do Egito também finalizaram com mais de 4,5 cartões Três de quatro jogos recentes do Egito tiveram mais de 7,5 escanteios

Comparação de Odds para Egito x Benin

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Acima de 2,5 Gols Abaixo de 2,5 Gols Betsson 2,40 1,55 Betano 2,42 1,57 Bet365 2,35 1,57

Resumo dos palpites do Lance! para Egito x Benin

