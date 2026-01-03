Marrocos x Tanzânia – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Marrocos x Tanzânia, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O confronto acontece neste domingo, 4 de janeiro de 2026, às 13h (horário de Brasília), no estádio Moulay Abdellah, com transmissão ao vivo da TV Band e Band Sports. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Marrocos x Tanzânia (04/01/2026)

A seleção do Marrocos entra em campo com clara superioridade técnica, tanto no setor ofensivo quanto no defensivo. A equipe não sofreu derrotas nos últimos cinco jogos disputados e chega para este confronto com amplo favoritismo. A tendência é de uma atuação controlada, com ritmo mais cadenciado, visando administrar o resultado e preservar o elenco para as próximas fases da competição.

Diante desse cenário, a expectativa é de um jogo com placar ajustado, mas com o Marrocos confirmando a vitória sem grandes dificuldades. O histórico recente das equipes reforça a tendência de poucos gols no confronto.

Quatro dos últimos cinco jogos do Marrocos terminaram com menos de 2,5 gols Nos confrontos diretos, as duas seleções não ultrapassaram a marca de três gols A Tanzânia não superou a linha de 2,5 gols em 80% de suas partidas

Outros palpites para Marrocos x Tanzânia

A proposta de aposta é a vitória do Marrocos, combinada com gol de Ayoub El Kaabi a qualquer momento. O centroavante é o atual artilheiro da seleção e atravessa excelente fase, tendo marcado três gols nas últimas três partidas disputadas. A expectativa é de que o Marrocos adote uma postura agressiva desde os minutos iniciais, pressione a Tanzânia e vá para o intervalo já em vantagem no placar, cenário que se confirmou em quatro dos últimos cinco jogos, reforçando ainda mais o prognóstico.

Por fim, diante da superioridade técnica e do forte volume ofensivo marroquino, a tendência é de que a Tanzânia tenha dificuldades para marcar. Com isso, o mercado de ambos marcam não aparece como uma boa opção. Nos confrontos diretos, o Marrocos venceu a Tanzânia sem sofrer gols, sustentando a expectativa de mais uma atuação segura no setor defensivo.

Análise e Forma dos Times

Marrocos - Momento e escalação

A seleção do Marrocos entra em campo como uma das principais favoritas à vitória e ao título da Copa Africana de Nações. A equipe terminou na primeira colocação do Grupo A e confirmou a classificação às oitavas de final com uma vitória convincente por 3 x 0 sobre a Zâmbia. Além disso, o Marrocos não sofreu derrotas nos últimos cinco jogos, reforçando o excelente momento vivido pela seleção.

O técnico Walid Regragui contará com o elenco completo e deve adotar uma postura ofensiva, mantendo o esquema 4-2-3-1, formação que potencializa a qualidade técnica do meio-campo e a força do ataque marroquino.

Provável escalação de Marrocos: Yassine Bounou; Mohamed Chibi, Adam Masina, Nayef Aguerd e Achraf Hakimi; Azzedine Ounahi e Neil El-Aynaoui; Abde Azzalzouli, Ismael Saibari e Brahim Diaz; Ayoub El-Kaabi. Técnico: Walid Regragui

Tanzânia - Momento e escalação

A seleção da Tanzânia não venceu nenhuma partida até o momento e avançou às oitavas de final devido ao desempenho ainda mais fraco da Uganda. A classificação foi construída exclusivamente por meio dos empates contra Tunísia e Uganda, já que a equipe acabou derrotada em todos os demais compromissos disputados.

O desempenho geral expõe dificuldades técnicas e, principalmente, fragilidades defensivas. Diante do confronto contra o Marrocos, a Tanzânia precisará apresentar um sistema defensivo muito mais sólido para tentar conter o forte volume ofensivo da seleção marroquina.

Provável escalação da Tanzânia: Hussein Masalanga; Mohamed Hussein, Ibrahim Hamad, Bakari Mwamnyeto e Dickson Job; Novatus Miroshi e Alphonce Msanga; Simon Msuva, Feisal Salum e Haji Mnoga; Mbwana Samatta. Técnico: Miguel Gamondi

Confronto direto e estatísticas de Marrocos e Tanzânia

O histórico recente entre Marrocos e Tanzânia é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Marrocos e Tanzânia

22/08/2025 – Tanzânia 0 x 1 Marrocos – Amistoso Internacional

25/03/2025 – Marrocos 2 x 0 Tanzânia – Eliminatórias da Copa do Mundo

17/01/2024 – Marrocos 3 x 0 Tanzânia – Copa Africana de Nações

Estatísticas e curiosidades de Marrocos e Tanzânia

A seleção marroquina registrou menos de 2,5 gols em 58% das partidas nesta temporada O Marrocos não confirmou o mercado de ambos marcam em 62% dos jogos na temporada El Kaabi apresenta uma taxa de conversão de gols de 60% Atuando como mandante, o Marrocos venceu 11 dos últimos 12 jogos Ambos os times marcaram em todos os últimos quatro jogos da Tanzânia

Comparação de Odds para Marrocos x Tanzânia

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 1,63 2,22 Betano 1,65 2,25 Bet365 1,65 2,22

Resumo dos palpites do Lance! para Marrocos x Tanzânia

Menos de 2,5 Gols (2,22 na Betsson) Ayoub El Kaabi marca a qualquer momento (1,70 na Betsson) Marrocos vence o 1º tempo (1,50 na Betsson) Ambos marcam: Não (1,40) na Betsson)

