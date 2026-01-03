Manchester City x Chelsea – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Manchester City x Chelsea pela Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
O Lance! apresenta os melhores palpites para Fulham x Liverpool, pela 20ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste domingo, 4 de janeiro, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio City of Manchester, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Manchester City x Chelsea (04/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Manchester City entra em campo com clara superioridade técnica e coletiva em relação ao adversário. A equipe vive um momento extremamente sólido, sem derrotas recentes, e vem demonstrando alto nível de desempenho tanto na Premier League quanto na Champions League, com um ataque consistente e eficiente.
Atual vice-líder do Campeonato Inglês, o City mantém regularidade na criação de chances e controle das partidas, impondo seu ritmo desde os primeiros minutos. Atuando em casa, a tendência é de uma postura ainda mais dominante, com a equipe entrando com força máxima e foco total em conquistar os três pontos diante do Chelsea, reforçando sua candidatura na briga pelas primeiras posições da tabela.
- O Manchester City venceu todos os últimos quatro confrontos diretos contra o Chelsea
- Atuando em casa, o City venceu 11 dos últimos 12 jogos
- Considerando outros compromissos recentes, a equipe de Manchester venceu oito das últimas nove partidas
Outros palpites para Manchester City x Chelsea
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Manchester City entra em campo como favorito, mas isso não significa que o Chelsea não tenha capacidade de reação ao longo da partida. O segundo melhor prognóstico aponta para o mercado de ambos marcam, com expectativa de que os Blues exerçam pressão sobre o mandante em diversos momentos do jogo. Esse cenário se confirmou em cinco dos últimos seis jogos do Chelsea, reforçando a viabilidade da aposta.
Outro ponto relevante é a tendência de o City marcar o primeiro gol, possivelmente ainda nos minutos iniciais. A equipe tem adotado uma postura extremamente ofensiva desde o apito inicial, buscando impor ritmo alto e ir para o intervalo já em vantagem. Esse comportamento se repetiu nas últimas quatro partidas, nas quais o mandante abriu o placar.
Por fim, o confronto também indica um placar mais elevado. Três dos últimos cinco jogos dos Citizens terminaram com pelo menos três gols, o que sustenta a expectativa de um duelo movimentado e com boa produção ofensiva.
Análise e Forma dos Times
Manchester City - Momento e escalação
O Manchester City ocupa a vice-liderança da Premier League e segue sendo considerado uma das equipes mais fortes do futebol atual. O time se destaca pela facilidade em criar chances tanto pelo jogo central quanto pelas laterais, explorando diferentes alternativas ofensivas, com destaque para Erling Haaland, peça fundamental na finalização das jogadas.
A equipe atravessa uma sequência positiva, sem derrotas nos últimos jogos. Mesmo nos empates recentes, o City não sofreu mais do que um gol por partida, evidenciando a solidez do sistema defensivo.
Para o confronto, o ponta Savinho ainda é dúvida após sofrer uma pancada na rodada anterior. Já são desfalques confirmados o atacante Omar Marmoush, ausente por compromissos com sua seleção, Oscar Bobb, que se recupera de uma lesão no tendão, e John Stones, fora devido a um problema muscular, com retorno previsto para breve.
Provável escalação do Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Nathan Aké, Ruben Dias e Matheus Nunes; Phil Foden, Nico González e Bernardo Silva; Jeremy Doku e Rayan Cherki; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola
Chelsea - Momento e escalação
O Chelsea atravessa um momento razoável na temporada e ocupa atualmente a quinta colocação da Premier League. Apesar da posição competitiva na tabela, a equipe ainda demonstra inconsistência, alternando com frequência entre vitórias e derrotas, o que dificulta a construção de uma sequência mais sólida de resultados. Diante desse cenário, o duelo contra o Manchester City tende a ser especialmente desafiador, mesmo atuando em casa.
Nos compromissos mais recentes, o Chelsea empatou com o Bournemouth e, anteriormente, foi derrotado pelo Aston Villa por 2 x 1, resultados que reforçam a instabilidade apresentada pelo time. Para o confronto, o técnico Willy Caballero não possui desfalques relevantes e deve contar com força máxima, apostando na organização coletiva para tentar equilibrar as ações diante de um adversário tecnicamente superior.
Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Malo Gusto; Enzo Fernández e Andrey Santos; Alejandro Garnacho, Cole Palmer e Estêvão; Liam Delap. Técnico: Willy Caballero
Confronto direto e estatísticas de Manchester City e Chelsea
O histórico recente entre Manchester City e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Manchester City e Chelsea
- 25/01/2025 – Manchester City 3 x 1 Chelsea – Premier League
- 18/08/2024 – Chelsea 0 x 2 Manchester City – Premier League
- 03/08/2024 – Manchester City 4 x 2 Chelsea – Community Shield
- 20/04/2024 – Manchester City 1 x 0 Chelsea – Copa da Inglaterra (FA Cup)
- 17/02/2024 – Manchester City 1 x 1 Chelsea – Premier League
Estatísticas e curiosidades de Manchester City e Chelsea
- Os Citizens confirmaram o mercado de ambos marcam em 70% das partidas na temporada atual
- Nos confrontos diretos contra o Chelsea, o City marcou o primeiro gol em oito dos últimos dez jogos
- A equipe de Manchester abriu o placar em 77% das partidas disputadas nesta temporada
- Quatro dos últimos cinco jogos do Chelsea terminaram com mais de 2,5 gols
- As duas equipes somam uma média combinada de 10,5 chutes certos ao gol por partida, aumentando as probabilidades de um placar mais elástico
Comparação de Odds para Manchester City x Chelsea
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:
|Casa de Apostas
|Acima de 2,5 Gols
|Abaixo de 2,5 Gols
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Manchester City x Chelsea
- Manchester City vence (1,60 na Betsson)
- Ambos marcam (1,55 na Betsson)
- Manchester City faz o 1º gol (1,51 na Betsson)
- Acima de 2,5 Gols (1,50 na Betsson)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias