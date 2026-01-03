Manchester City x Chelsea – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Fulham x Liverpool, pela 20ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste domingo, 4 de janeiro, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio City of Manchester, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Manchester City x Chelsea (04/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Manchester City entra em campo com clara superioridade técnica e coletiva em relação ao adversário. A equipe vive um momento extremamente sólido, sem derrotas recentes, e vem demonstrando alto nível de desempenho tanto na Premier League quanto na Champions League, com um ataque consistente e eficiente.

Atual vice-líder do Campeonato Inglês, o City mantém regularidade na criação de chances e controle das partidas, impondo seu ritmo desde os primeiros minutos. Atuando em casa, a tendência é de uma postura ainda mais dominante, com a equipe entrando com força máxima e foco total em conquistar os três pontos diante do Chelsea, reforçando sua candidatura na briga pelas primeiras posições da tabela.

O Manchester City venceu todos os últimos quatro confrontos diretos contra o Chelsea

Atuando em casa, o City venceu 11 dos últimos 12 jogos

Considerando outros compromissos recentes, a equipe de Manchester venceu oito das últimas nove partidas

Outros palpites para Manchester City x Chelsea

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Manchester City entra em campo como favorito, mas isso não significa que o Chelsea não tenha capacidade de reação ao longo da partida. O segundo melhor prognóstico aponta para o mercado de ambos marcam, com expectativa de que os Blues exerçam pressão sobre o mandante em diversos momentos do jogo. Esse cenário se confirmou em cinco dos últimos seis jogos do Chelsea, reforçando a viabilidade da aposta.

Outro ponto relevante é a tendência de o City marcar o primeiro gol, possivelmente ainda nos minutos iniciais. A equipe tem adotado uma postura extremamente ofensiva desde o apito inicial, buscando impor ritmo alto e ir para o intervalo já em vantagem. Esse comportamento se repetiu nas últimas quatro partidas, nas quais o mandante abriu o placar.

Por fim, o confronto também indica um placar mais elevado. Três dos últimos cinco jogos dos Citizens terminaram com pelo menos três gols, o que sustenta a expectativa de um duelo movimentado e com boa produção ofensiva.

Análise e Forma dos Times

Manchester City - Momento e escalação

O Manchester City ocupa a vice-liderança da Premier League e segue sendo considerado uma das equipes mais fortes do futebol atual. O time se destaca pela facilidade em criar chances tanto pelo jogo central quanto pelas laterais, explorando diferentes alternativas ofensivas, com destaque para Erling Haaland, peça fundamental na finalização das jogadas.

A equipe atravessa uma sequência positiva, sem derrotas nos últimos jogos. Mesmo nos empates recentes, o City não sofreu mais do que um gol por partida, evidenciando a solidez do sistema defensivo.

Para o confronto, o ponta Savinho ainda é dúvida após sofrer uma pancada na rodada anterior. Já são desfalques confirmados o atacante Omar Marmoush, ausente por compromissos com sua seleção, Oscar Bobb, que se recupera de uma lesão no tendão, e John Stones, fora devido a um problema muscular, com retorno previsto para breve.

Provável escalação do Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Nathan Aké, Ruben Dias e Matheus Nunes; Phil Foden, Nico González e Bernardo Silva; Jeremy Doku e Rayan Cherki; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea atravessa um momento razoável na temporada e ocupa atualmente a quinta colocação da Premier League. Apesar da posição competitiva na tabela, a equipe ainda demonstra inconsistência, alternando com frequência entre vitórias e derrotas, o que dificulta a construção de uma sequência mais sólida de resultados. Diante desse cenário, o duelo contra o Manchester City tende a ser especialmente desafiador, mesmo atuando em casa.

Nos compromissos mais recentes, o Chelsea empatou com o Bournemouth e, anteriormente, foi derrotado pelo Aston Villa por 2 x 1, resultados que reforçam a instabilidade apresentada pelo time. Para o confronto, o técnico Willy Caballero não possui desfalques relevantes e deve contar com força máxima, apostando na organização coletiva para tentar equilibrar as ações diante de um adversário tecnicamente superior.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Malo Gusto; Enzo Fernández e Andrey Santos; Alejandro Garnacho, Cole Palmer e Estêvão; Liam Delap. Técnico: Willy Caballero

Confronto direto e estatísticas de Manchester City e Chelsea

O histórico recente entre Manchester City e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Manchester City e Chelsea

25/01/2025 – Manchester City 3 x 1 Chelsea – Premier League

18/08/2024 – Chelsea 0 x 2 Manchester City – Premier League

03/08/2024 – Manchester City 4 x 2 Chelsea – Community Shield

20/04/2024 – Manchester City 1 x 0 Chelsea – Copa da Inglaterra (FA Cup)

17/02/2024 – Manchester City 1 x 1 Chelsea – Premier League

Estatísticas e curiosidades de Manchester City e Chelsea

Os Citizens confirmaram o mercado de ambos marcam em 70% das partidas na temporada atual Nos confrontos diretos contra o Chelsea, o City marcou o primeiro gol em oito dos últimos dez jogos A equipe de Manchester abriu o placar em 77% das partidas disputadas nesta temporada Quatro dos últimos cinco jogos do Chelsea terminaram com mais de 2,5 gols As duas equipes somam uma média combinada de 10,5 chutes certos ao gol por partida, aumentando as probabilidades de um placar mais elástico

Comparação de Odds para Manchester City x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Acima de 2,5 Gols Abaixo de 2,5 Gols Betsson 1,49 2,61 Betano 1,50 2,60 Bet365 1,50 2,62

Resumo dos palpites do Lance! para Manchester City x Chelsea

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.