Confira os principais palpites para Napoli x Chelsea, duelo pela Champions League que acontece nesta quarta-feira (28/01). A partida será disputada no Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles, a partir das 17h (horário de Brasília). Todos os jogos da última rodada da fase de liga acontecem simultaneamente, com vagas diretas nas oitavas e nos playoffs em disputa. Assim, veja também as informações dos times para o encontro.

Palpite do Lance! para Napoli x Chelsea (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Napoli e Chelsea têm uma tendência para um encontro mais truncado em solo italiano. O time de Antonio Conte é reconhecido pela maior intensidade defensiva, estilo característico da equipe. Assim, não sofreu gol em cinco dos últimos nove jogos em casa. Na Champions, o mercado se repetiu em três dos últimos quatro duelos.

O Chelsea de Liam Rosenior ainda busca encaixar seu padrão ofensivo. Contra o Pafos, na última rodada, encontrou muita dificuldade em furar a marcação da equipe, marcando apenas uma vez. Assim, a necessidade do resultado pode gerar um confronto mais truncado, visto a forma como jogam. Nossa indicação é para o mercado bater nesse encontro.

O Napoli sofreu apenas um gol em três partidas como mandante na competição Na Premier League, a equipe inglesa terminou nove de 13 compromissos sem ser vazada Os Blues são o oitavo melhor sistema defensivo do torneio, com oito tentos sofridos

Outros palpites para Napoli x Chelsea

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Nos últimos dez jogos, os dois ataques tiveram a maior produtividade logo após os primeiros 30 minutos. O Napoli marcou quatro de dez vezes no período inicial, enquanto os Blues três de 20. A equipe italiana empatou na faixa de minutagem em três das cinco partidas recentes. O contexto de posturas mais intensas sem bola deve favorecer o empate nesse recorte.

Fisicamente, o Chelsea tem uma temporada de muitas punições levadas em seus jogos. A média de amarelos na Champions é de 1,9 por jogo, enquanto na Premier League 2,3. A equipe teve mais de 4,5 cartões totais em cinco dos últimos sete duelos. Quatro das cinco partidas recentes do Napoli na competição tiveram mais de 3,5 advertências. A análise é de chegadas mais fortes, com alto número de cartões.

Por fim, como citado no primeiro palpite, o estilo de jogo deve favorecer o desarmes na partida. O esquema com três zagueiros do Napoli deve povoar esse setor para dificultar a criação dos Blues. A média em sete partidas é de 13,3 por jogo. O Chelsea deve explorar bastante o perde pressiona, aumentando as roubadas de bola.

Análise e Forma dos Times

Napoli - Momento e escalação

O empate com o Copenhagen na última rodada foi ruim para o Napoli em termos de classificação para os playoffs. O resultado tirou a equipe dos 24 primeiros colocados da Liga dos Campeões. Assim, os italianos terão que pontuar diante dos Blues - e torcer por alguns tropeços - para avançar de fase. Os napolitanos se apegam a campanha como mandante para isso.

Em três jogos em casa, o Azzurri teve duas vitórias e um empate. No final de semana, a equipe de Conte não teve um bom desempenho diante da Juventus, ao ser derrotada por 3 a 0. Um dos desfalques certos será o goleiro Milinkovic-Savic. Ele sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa e está em recuperação. Já o brasileiro David Neres passou por uma cirurgia e também será desfalque.

Provável escalação do Napoli: Alex Meret; Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Juan Jesus; Miguel Gutiérrez, Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola; Eljif Elmas e Antonio Vergara; Rasmus Höjlund. Técnico: Antonio Conte.

Chelsea - Momento e escalação

Sob o comando de Estêvão, o Chelsea venceu por 3 a 1 o Crystal Palace na Premier League e chega embalado para este compromisso. O atacante ex-Palmeiras marcou um gol e deu assistência para João Pedro na vitória dos Blues. O resultado foi a terceira vitória seguida do time neste início de trabalho de Liam Rosenior. A equipe agora busca confirmar sua vaga no G8 da Liga dos Campeões.

Os Blues venceram por 1 a 0 o Pafos na última partida na competição e assumiu a oitava posição. A grande dúvida no elenco do time é a presença de Cole Palmer. O meia inglês sofreu uma nova lesão e não tem presença confirmada. Após uma atuação ruim no Selhurst Park, Pedro Neto pode ceder espaço para Garnacho ser titular no ataque ao lado de Estêvão e João Pedro.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile e Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernandez; Estêvão e Alejandro Garnacho; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

Confronto direto e estatísticas de Napoli e Chelsea

O histórico recente entre Napoli e Chelsea é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Napoli e Chelsea

14/03/2012 - Chelsea 4 x 1 Napoli - (Champions League) 21/02/2012 - Napoli 3 x 1 Chelsea - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Napoli x Chelsea

Será o terceiro encontro direto entre as equipes, com uma vitória para cada lado até o momento Cinco dos últimos seis jogos do Napoli terminaram com menos de 4,5 cartões Os Blues marcaram 20 gols nos últimos dez compromissos A equipe inglesa tem 45,9 bolas recuperadas por jogo nesta Liga dos Campeões O Napoli venceu quatro dos últimos sete jogos como mandante

Comparação de Odds para Napoli x Chelsea

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de cartões na partida:

Casa Mais de 3,5 gols Menos de 3,5 gols Betsson 1,98 1,72 Betano 2,15 1,65 Bet365 2,10 1,66

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Napoli x Chelsea

Ambas as equipes marcam: não ( 2,20 na Betsson)

na Betsson) Empate nos primeiros 30 minutos de jogo ( 1,73 na Betsson)

na Betsson) Mais de 3,5 cartões ( 1,60 na Betano)

na Betano) Mais de 31,5 desarmes na partida (1,90 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.