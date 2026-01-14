Monsoon x Internacional – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Monsoon x Internacional pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O duelo acontece nesta quinta-feira, 15 de janeiro, às 19h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Monsoon x Internacional (15/01)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Internacional chega como favorito pelo desequilíbrio técnico e pelo contexto competitivo. Mesmo fora do Beira-Rio, o Colorado tende a assumir o controle do jogo desde os primeiros minutos, com mais posse, volume ofensivo e capacidade de transformar domínio territorial em chances claras. A diferença de elenco e de ritmo pesa, especialmente contra um adversário que ainda busca estabilidade no Estadual.

Do outro lado, o Monsoon enfrenta dificuldades estruturais, sobretudo na organização defensiva. A equipe tem mostrado problemas para sustentar jogos em nível mais alto, sofre para proteger a área e cede espaços com facilidade quando é pressionada. Esse cenário favorece um Internacional mais maduro, capaz de explorar erros, acelerar nos momentos certos e administrar o resultado ao longo dos 90 minutos.

Monsoon não vence há cinco jogos O Monsoon sofreu gols em 1 partidas consecutivas O Internacional apresenta maior média de finalizações e posse de bola na competição

Outros palpites para Monsoon x Internacional

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Os dados indicam um jogo com gols para os dois lados, ainda que o Internacional seja favorito. O Monsoon costuma ser vazado, mas também encontra espaços para marcar, enquanto o Inter participa de partidas em que o mercado de ambas marcam se confirma com frequência. O cenário aponta para um duelo menos travado do ponto de vista ofensivo, com oportunidades para as duas equipes ao longo dos 90 minutos.

Ao mesmo tempo, o confronto tende a ser mais controlado disciplinarmente e com poucos escanteios. As estatísticas mostram consistência no mercado de menos de 4,5 cartões para ambos os lados, sugerindo um jogo sem excesso de faltas duras ou interrupções. Já a linha de menos de 10,5 escanteios se sustenta pelo perfil das equipes, que não acumulam tantos tiros de canto mesmo quando têm mais posse ou iniciativa ofensiva.

Análise e Forma dos Times

Monsoon - Momento e escalação

O Monsoon disputa o Campeonato Gaúcho buscando afirmação em um contexto de clara desvantagem técnica em relação aos principais clubes do estado. Com sede em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, a equipe é comandada por Paulo Baier e tenta se apoiar na organização e na competitividade para compensar a diferença de elenco.

Na rodada anterior, o time voltou a apresentar dificuldades defensivas, especialmente na proteção da área e na contenção das transições do adversário, um problema recorrente neste início de competição.

Provável escalação do Monson: Pavan; Vinicius Garcia, Yuri, Ricardo e Pará; Jonathan Cabeça, Henrique e Jean Carlo; Anderson, Luan e Elieser. Técnico: Paulo Baier.

Internacional - Momento e escalação

O Internacional segue utilizando uma formação alternativa neste início de Campeonato Gaúcho, com o auxiliar permanente Pablo Fernández à frente da equipe enquanto Paulo Pezzolano comanda a pré-temporada do elenco principal.

O contexto é de rodagem do grupo e avaliação de peças, mas sem abrir mão de competitividade. Na última rodada, o Colorado mostrou poder de reação ao virar o jogo contra o Novo Hamburgo, desempenho que reforça a confiança para a sequência da competição.

Provável escalação do Internacional: Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Ronaldo e Benjamin; Diego Coser, Allex (João Bezerra) e Gustavo Prado; Raykkonen. Técnico: Pablo Fernández.

Confronto direto e estatísticas de Monsoon x Internacional

O histórico recente entre Monsoon x Internacional fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Monsoon x Internacional

15/02/2025 – Internacional 2 x 0 Monsoon (Campeonato Gaúcho)

Estatísticas e curiosidades de Monsoon x Internacional

O Monsoon não vence há cinco partidas A defesa do Monsoon foi vazada em 11 jogos consecutivos O Internacional também sofreu gol em seus últimos nove compromissos Em seis dos últimos sete jogos do Internacional, o placar ultrapassou a marca de 2,5 gols O Monsoon registra cinco jogos seguidos com menos de 2,5 gols

Comparação de Odds para Monsoon x Internacional

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,65 2,18 Betano 1,65 2,20 Br4 1,65 2,15

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Monsoon x Internacional

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.