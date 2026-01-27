Confira os palpites, análise detalhada e as melhores odds para Monaco x Juventus pela Champions League. A partida no Stade Louis II acontece nesta quarta-feira (28), a partir das 17h (horário de Brasília). O encontro será válido pela oitava rodada da competição continental. Além das odds, o Lance! traz as principais informações e curiosidades deste duelo.

Palpite do Lance! para Monaco x Juventus (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A despedida da primeira fase da Champions League reúne duas equipes com estilos diretos buscando vencer a última rodada. O Monaco foi derrotado em três dos últimos cinco jogos feitos. Nos três reveses, sofreu 12 gols - incluindo uma goleada por 6 a 1 do Real Madrid. A Juventus teve nas últimas dez partidas 21 tentos feitos.

71% desses gols marcados foram em segundos tempos. Ou seja, 15 vezes que marcou foi após o intervalo. Oito desses duelos tiveram a etapa final mais produtiva. A expectativa de uma primeira parte mais truncada deve favorecer o mercado indicado.

13 dos 14 gols feitos pela Juventus nesta Champions League foram nos segundos tempos O Monaco viu o segundo tempo mais produtivo em três dos últimos cinco jogos em casa A equipe do Principado marcou 70% das vezes nos dez compromissos recentes na etapa final

Outros palpites para Monaco x Juventus

A Juventus está vivendo um excelente momento na temporada, com seis vitórias nos últimos oito jogos. E muito passa pelo bom começo das partidas. Em oito das dez recentes, foi o primeiro time a balançar as redes. O Monaco chega ao duelo com desfalques na linha defensiva, o que pode favorecer a pressão dos visitantes. Assim, a tendência é que a Velha Senhora pressione e seja o responsável por abrir o placar.

Quatro das sete rodadas disputadas pelo Monaco terminaram com um lado vitorioso. A Juventus, por outro lado, vem de três vitórias seguidas na competição com mais de 1,5 gols no placar. O desempenho recente dos italianos é superior, com maior imposição ofensiva. Contudo, o fator classificação deve pesar por um mandante buscando pressionar em muitos momentos, favorecendo a chance dupla.

As equipes têm partidas recentes com baixo número de cartões distribuídos no total. O mercado abaixo de 4,5 teve em quatro dos cinco jogos recentes do Monaco. Isso se repetiu nos últimos seis compromissos da Velha Senhora. A média de advertências amarelas recebidas pelos franceses é de 1,7.

Análise e Forma dos Times

Monaco - Momento e escalação

O Monaco fecha em casa a participação na fase de liga da competição. Ainda dentro do G24, tenta somar pontos para não depender de outros resultados nesta última rodada. A equipe está neste momento na 21ª posição, com nove pontos - um a mais que o primeiro fora da zona de playoffs. O time quer se recuperar da goleada sofrida para o Real Madrid por 6 a 1 na última terça-feira (20).

Os Les Rouge et Blanc tiveram duas baixas no 0 a 0 com o Le Havre pela Ligue 1, que despertaram o alerta de Sebastien Pocognoli. Os zagueiros Wout Faes e Eric Dier se lesionaram no confronto e estão no departamento médico. O primeiro não poderia jogar diante da Juve devido a ter chegado nesta janela de janeiro. Sem Dier, o lateral Jordan Teze é o cotado a ser deslocado para fazer dupla com Kehrer.

Provável escalação do Monaco: Philipp Kohn; Vanderson, Jordan Teze, Thilo Kehrer e Caio Henrique; Denis Zakaria e Jordan Teze; Maghnes Akliouche, Ansu Fati e Aleksandr Golovin; Folarin Balogun. Técnico: Sebastien Pocognoli.

Juventus - Momento e escalação

A Juventus aposta no bom momento para buscar o quatro triunfo na fase de liga. Com o 2 a 0 sobre o Benfica, a equipe já se garantiu nos playoffs da competição. Contudo, as chances da vaga direta nas oitavas são mínimas - já que dez equipes estão a sua frente para quatro vagas. A Velha Senhora atravessa grande fase na competição.

As três vitórias seguidas nas últimas três rodadas colocaram o time bem posicionado antes da partida final. O bom momento também vem na Serie A, com direito a um 3 a 0 sobre o Napoli no último domingo. Luciano Spalletti pode repetir a formação que iniciou a vitória sobre os Lusitanos na última semana.

Provável escalação do Juventus: Di Gregorio; Pierre Kalulu, Bremer e Lloyd Kelly; Weston McKennie, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram e Andrea Cambiaso; Kenan Yildiz e Francisco Conceição; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti.

Confronto direto e estatísticas de Monaco e Juventus

O histórico recente entre Monaco e Juventus é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Monaco e Juventus

09/05/2017 - Juventus 2 x 1 Monaco - (Champions League)

03/05/2017 - Monaco 0 x 2 Juventus - (Champions League)

22/04/2015 - Monaco 0 x 0 Juventus - (Champions League)

14/04/2015 - Juventus 1 x 0 Monaco - (Champions League)

15/04/1998 - Monaco 3 x 2 Juventus - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Monaco x Juventus

A Juventus está há quatro confrontos sem perder do Monaco O time do Principado perdeu sete dos últimos 13 jogos na atual temporada A Velha Senhora tem cinco gols marcados e cinco sofridos como visitante na competição Cinco dos últimos seis jogos do Monaco terminaram com mais de 2,5 gols O time francês não vence a Juve desde 1998

Comparação de Odds para Monaco x Juventus

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,75 2,05 Betano 1,75 2,05 Bet365 1,72 2,10

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Monaco x Juventus

Segundo tempo com mais gols (2,02 na Betsson) Juventus marca o primeiro gol (1,80 na Betsson) Monaco ou Juventus vence e mais de 1,5 gols (1,70 na Betano) Menos de 4,5 cartões (1,61 na Bet365)

