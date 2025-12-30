Moçambique x Camarões – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Moçambique x Camarões. O confronto acontece nesta quarta-feira, 31 de dezembro, às 16h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio d'Agadir, em Agadir, pela terceira e última rodada do Grupo F da Copa Africana de Nações.

Palpite do Lance para Moçambique x Camarões (31/12)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A seleção camaronesa entra em campo já classificada para enfrentar Moçambique, mas ainda deve adotar postura ofensiva para tentar manter a segunda colocação do Grupo F. O principal palpite é para Camarões marcar primeiro e sustentar a vantagem até o intervalo, comportamento que tem se repetido em seus jogos recentes. Do outro lado, Moçambique costuma apresentar dificuldades na primeira etapa das partidas, o que reforça a expectativa de domínio camaronês ao menos no primeiro tempo.

Além disso, os prognósticos recentes fortalecem essa aposta, que atualmente apresenta uma odd bastante atrativa. A seleção de Moçambique também já está classificada e, por isso, tende a atuar de forma mais leve defensivamente, o que pode resultar na concessão de pelo menos um gol ainda na etapa inicial.

Camarões venceu o primeiro tempo em três dos últimos quatro jogos A seleção de Moçambique saiu atrás no placar em três dos últimos cinco jogos Camarões marcou o primeiro gol e saiu na frente do placar nos últimos três confrontos

Outros palpites para Moçambique x Camarões

Camarões entra em campo com clara vantagem na comparação técnica e no momento atual da competição. A equipe ocupa a primeira colocação com folga e já está classificada para as oitavas de final, assim como Moçambique, que não deve apresentar grande poder de reação para conter o ataque dos camaroneses. Um dos melhores palpites é a vitória de Camarões, sustentada pela sequência invicta de quatro jogos em confrontos diretos contra os moçambicanos.

Outro bom mercado está na quantidade de escanteios. Ao analisar as estatísticas, observa-se que as seleções da Copa Africana de Nações (CAN) tendem a priorizar ataques pelo centro do campo, evitando jogadas pelas laterais e cruzamentos, o que reduz significativamente o número de cantos. Algumas partidas, inclusive, terminaram sem nenhum escanteio, reforçando esse padrão. Três dos últimos cinco jogos de Moçambique tiveram menos de 8,5 escanteios, o que fortalece o palpite.

Por fim, a expectativa é de um placar enxuto, com poucos gols, mais especificamente menos de três bolas na rede. Esse prognóstico é reforçado pelo desempenho recente de Camarões fora de casa, já que a equipe registrou menos de três gols em todos os seus últimos 11 jogos como visitante.

Análise e Forma dos Times

Moçambique - Momento e escalação

Moçambique vive um momento razoável na Copa Africana de Nações (CAN) e vem de vitória sobre o Gabão por 3 x 2 em sua última partida. O resultado representou um passo importante rumo à classificação, mas a equipe ainda precisará superar Camarões para buscar uma colocação mais favorável no grupo. Antes disso, perdeu para a Costa do Marfim e empatou com o Chade, o que evidencia certa irregularidade, tanto atuando em casa quanto fora.

O técnico Chiquinho Conde entrará em campo com a equipe completa, mas precisará ajustar principalmente o setor defensivo para conter o forte ataque camaronês. A atenção será redobrada sobre Christian Kofane, centroavante do Bayer Leverkusen, que vive bom momento e é uma das principais armas ofensivas do adversário.

Provável escalação de Moçambique: Ernan Siluane; Diogo Calila, Mexer, Reinildo Mandava e Bruno Langa; Guima e Alfons Amade; Geny Catamo, Dominguês e Witi; Faisal Bangal. Técnico: Chiquinho Conde

Camarões - Momento e escalação

O momento de Camarões é relativamente superior, já que a seleção perdeu apenas uma partida em seus últimos cinco jogos. Líder do grupo, também leva vantagem nos confrontos diretos, tendo superado Moçambique na maioria das ocasiões. A equipe entra em campo completa e deve adotar uma formação com cinco jogadores no meio-campo, reforçando a proteção da faixa central e do setor defensivo, com o objetivo de neutralizar as ações ofensivas de Moçambique e evitar sofrer gols.

Provável escalação de Camarões: Devis Epassy; Che Malone Junior, Samuel Kotto e Nouhou Tolo; Christian Bassogog, Danny Namaso, Carlos Baleba, Arthur Avom e Yongwa; Bryan Mbeumo; Christian Kofane. Técnico: David Pagou

Confronto direto e estatísticas de Moçambique e Camarões

O histórico recente entre Moçambique e Camarões para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Moçambique e Camarões

11/10/2021 – Moçambique 0 x 1 Camarões – (Eliminatórias da Copa do Mundo – CAF)

08/10/2021 – Camarões 3 x 1 Moçambique – (Eliminatórias da Copa do Mundo – CAF)

16/11/2020 – Moçambique 0 x 2 Camarões – (Qualificação para a CAN 2021)

12/11/2020 – Camarões 4 x 1 Moçambique – (Qualificação para a CAN 2021)

11/04/1999 – Moçambique 1 x 6 Camarões – (Qualificação para a CAN 2000)

Estatísticas e curiosidades de Moçambique x Camarões

Camarões venceu como visitante as últimas três partidas O mesmo aconteceu em três de cinco jogos recentes de Camarões, onde os escanteios não passaram de 8,5 as duas equipes somam apenas 2,2 gols de média na temporada 2025 Na Copa Africana de Nações, as duas equipes somam apenas 3,33 escanteios como média nas partidas Camarões deu 4,17 chutes ao gol na CAN, enquanto o Moçambique apenas 3,10

Comparação de Odds para Moçambique x Camarões

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,25 1,62 Betano 2,27 1,62 Bet365 2,25 1,61

Resumo dos palpites do Lance para Moçambique x Camarões

Camarões vence o 1º tempo (2,28 na Betsson)) Menos de 8,5 Escanteios (1,75 na Betsson) Camarões vence (1,62 na Betsson) Menos de 2,5 Gols (1,62 na Betsson)

