Moçambique x Camarões – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo pela Copa Africana de Nações
Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Moçambique x Camarões. O confronto acontece nesta quarta-feira, 31 de dezembro, às 16h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio d'Agadir, em Agadir, pela terceira e última rodada do Grupo F da Copa Africana de Nações.
Palpite do Lance para Moçambique x Camarões (31/12)
A seleção camaronesa entra em campo já classificada para enfrentar Moçambique, mas ainda deve adotar postura ofensiva para tentar manter a segunda colocação do Grupo F. O principal palpite é para Camarões marcar primeiro e sustentar a vantagem até o intervalo, comportamento que tem se repetido em seus jogos recentes. Do outro lado, Moçambique costuma apresentar dificuldades na primeira etapa das partidas, o que reforça a expectativa de domínio camaronês ao menos no primeiro tempo.
Além disso, os prognósticos recentes fortalecem essa aposta, que atualmente apresenta uma odd bastante atrativa. A seleção de Moçambique também já está classificada e, por isso, tende a atuar de forma mais leve defensivamente, o que pode resultar na concessão de pelo menos um gol ainda na etapa inicial.
- Camarões venceu o primeiro tempo em três dos últimos quatro jogos
- A seleção de Moçambique saiu atrás no placar em três dos últimos cinco jogos
- Camarões marcou o primeiro gol e saiu na frente do placar nos últimos três confrontos
Outros palpites para Moçambique x Camarões
Camarões entra em campo com clara vantagem na comparação técnica e no momento atual da competição. A equipe ocupa a primeira colocação com folga e já está classificada para as oitavas de final, assim como Moçambique, que não deve apresentar grande poder de reação para conter o ataque dos camaroneses. Um dos melhores palpites é a vitória de Camarões, sustentada pela sequência invicta de quatro jogos em confrontos diretos contra os moçambicanos.
Outro bom mercado está na quantidade de escanteios. Ao analisar as estatísticas, observa-se que as seleções da Copa Africana de Nações (CAN) tendem a priorizar ataques pelo centro do campo, evitando jogadas pelas laterais e cruzamentos, o que reduz significativamente o número de cantos. Algumas partidas, inclusive, terminaram sem nenhum escanteio, reforçando esse padrão. Três dos últimos cinco jogos de Moçambique tiveram menos de 8,5 escanteios, o que fortalece o palpite.
Por fim, a expectativa é de um placar enxuto, com poucos gols, mais especificamente menos de três bolas na rede. Esse prognóstico é reforçado pelo desempenho recente de Camarões fora de casa, já que a equipe registrou menos de três gols em todos os seus últimos 11 jogos como visitante.
Análise e Forma dos Times
Moçambique - Momento e escalação
Moçambique vive um momento razoável na Copa Africana de Nações (CAN) e vem de vitória sobre o Gabão por 3 x 2 em sua última partida. O resultado representou um passo importante rumo à classificação, mas a equipe ainda precisará superar Camarões para buscar uma colocação mais favorável no grupo. Antes disso, perdeu para a Costa do Marfim e empatou com o Chade, o que evidencia certa irregularidade, tanto atuando em casa quanto fora.
O técnico Chiquinho Conde entrará em campo com a equipe completa, mas precisará ajustar principalmente o setor defensivo para conter o forte ataque camaronês. A atenção será redobrada sobre Christian Kofane, centroavante do Bayer Leverkusen, que vive bom momento e é uma das principais armas ofensivas do adversário.
Provável escalação de Moçambique: Ernan Siluane; Diogo Calila, Mexer, Reinildo Mandava e Bruno Langa; Guima e Alfons Amade; Geny Catamo, Dominguês e Witi; Faisal Bangal. Técnico: Chiquinho Conde
Camarões - Momento e escalação
O momento de Camarões é relativamente superior, já que a seleção perdeu apenas uma partida em seus últimos cinco jogos. Líder do grupo, também leva vantagem nos confrontos diretos, tendo superado Moçambique na maioria das ocasiões. A equipe entra em campo completa e deve adotar uma formação com cinco jogadores no meio-campo, reforçando a proteção da faixa central e do setor defensivo, com o objetivo de neutralizar as ações ofensivas de Moçambique e evitar sofrer gols.
Provável escalação de Camarões: Devis Epassy; Che Malone Junior, Samuel Kotto e Nouhou Tolo; Christian Bassogog, Danny Namaso, Carlos Baleba, Arthur Avom e Yongwa; Bryan Mbeumo; Christian Kofane. Técnico: David Pagou
Confronto direto e estatísticas de Moçambique e Camarões
O histórico recente entre Moçambique e Camarões para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Moçambique e Camarões
- 11/10/2021 – Moçambique 0 x 1 Camarões – (Eliminatórias da Copa do Mundo – CAF)
- 08/10/2021 – Camarões 3 x 1 Moçambique – (Eliminatórias da Copa do Mundo – CAF)
- 16/11/2020 – Moçambique 0 x 2 Camarões – (Qualificação para a CAN 2021)
- 12/11/2020 – Camarões 4 x 1 Moçambique – (Qualificação para a CAN 2021)
- 11/04/1999 – Moçambique 1 x 6 Camarões – (Qualificação para a CAN 2000)
Estatísticas e curiosidades de Moçambique x Camarões
- Camarões venceu como visitante as últimas três partidas
- O mesmo aconteceu em três de cinco jogos recentes de Camarões, onde os escanteios não passaram de 8,5
- as duas equipes somam apenas 2,2 gols de média na temporada 2025
- Na Copa Africana de Nações, as duas equipes somam apenas 3,33 escanteios como média nas partidas
- Camarões deu 4,17 chutes ao gol na CAN, enquanto o Moçambique apenas 3,10
Comparação de Odds para Moçambique x Camarões
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Resumo dos palpites do Lance para Moçambique x Camarões
- Camarões vence o 1º tempo (2,28 na Betsson))
- Menos de 8,5 Escanteios (1,75 na Betsson)
- Camarões vence (1,62 na Betsson)
- Menos de 2,5 Gols (1,62 na Betsson)
