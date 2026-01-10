Mirassol x São Paulo – Palpites, análise e odds

O Lance! traz os principais palpites para Mirassol x São Paulo, duelo da primeira rodada do Campeonato Paulista 2026. O encontro neste domingo (11/01), acontece no Estádio José Maria Campos Maia, o Maião, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Com o novo regulamento, a primeira fase terá oito rodadas, com os oito primeiros colocados avançado de fase. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para o jogo.

Palpite do Lance! para Mirassol x São Paulo (11/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Diferente da última temporada, o Mirassol estreia neste domingo com uma série de mudanças em seu elenco. As saídas e chegadas irão proporcionar um período de adaptação, mesmo com a mnutenção da filosofia de jogo. Esse cenário é parecido com o do São Paulo, que conseguiu manter uma base titular, mas encerrou 2025 com um desempenho decepcionante.

Esses diferentes contextos favorecem para esperamos um encontro mais equilibrado. As equipes prometem impor intensidade física, apesar da partida marcar o retorno após período de descanso.

O Mirassol empatou oito dos 25 jogos feitos no Maião na última temporada O São Paulo teve quatro derrotas e duas vitórias nos últimos seis jogos de 2025

Outros mercados para Mirassol x São Paulo

Na reta final de 2025, o Mirassol marcou nove dos últimos 16 gols feitos em primeiros tempos. Já o São Paulo teve 58% das vezes no período. O encontro promete ser movimentado já quando a bola rolar. Logo, apostamos em um ou dois tentos marcados no período.

O Mirassol teve um excelente desempenho como mandante em 2025. O time balançou as redes em 94% das partidas feitas em casa - 24 de 25. Além disso, teve média de 2,28 gols feitos e 1,04 sofridos. O Tricolor terminou o último ano com uma defesa instável. Contudo, para um duelo de abertura de campeonato, os ataques devem ter chances para marcar.

O pouco tempo de pré-temporada das equipes podem forçar um jogo com mais erros técnicos. Assim, a bola longa na profundidade se torna uma opção para as equipes. O Leão Caipira terminou 2025 cedendo 61 escanteios aos adversários. O São Paulo apostam em um esquema com três zagueiros e dois alas, o que indica muita chegada a linha de fundo. Assim, o palpite é de cinco ou mais tiros de canto a favor do Tricolor.

Análise e Forma dos Times

Mirassol - Momento e escalação

O Mirassol abre neste domingo uma temporada que promete ser histórica para o clube. Pela primeira vez, disputará a Copa Libertadores, já garantido na fase de grupos. O sucesso no último Brasileirão colocou o elenco em evidência. Foram 14 saídas de jogadores do elenco de 2025, com 12 novos reforços para o técnico Rafael Guanaes. Entre as saídas estão Jemmes, Danielzinho e Gabriel, todos titulares ao longo do último ano.

Entre as novidades para 2026, o Leão Caipira contará com jogadores como Eduardo, Lucas Mugni, Yuri Lara e William Machado. Na sua primeira coletiva do ano, Guanaes - que também renovou o contrato após proposta do Botafogo - destacou a necessidade de manter a filosofia de trabalho. A tendência é que a primeira escalação seja uma mescla de titulare do ano passado com alguns reforços.

Provável escalação do Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Yuri Lara, Denilson e Eduardo; Alesson, Negueba e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes.

São Paulo - Momento e escalação

O São Paulo chega para o Paulistão em meio à crise política que atinge o clube. O presidente Júlio Casares está pressionado por conta dos últimos acontecimentos envolvendo o time. No meio disso, o Tricolor fechou com dois novos reforços para a temporada. Carlos Coronel e Danielzinho, esse ex-Mirassol, já foram apresentados e ficam à disposição na partida.

Hernán Crespo terá uma notícia boa para o primeiro compromisso da temporada. Após sofrer com departamento médico cheio, apenas três atletas iniciam 2026 no dm. Ryan Francisco e André Silva, ambos em recuperação de LCA, e Enzo Díaz.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Abordela e Alan Franco; Cédric, Pablo Maia, Danielzinho, Maros Antônio e Wendell; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Confronto direto e estatísticas de Mirassol e São Paulo

O histórico recente entre Mirassol e São Paulo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Mirassol e São Paulo

19/10/2025 - Mirassol 3 x 0 São Paulo - (Campeonato Brasileiro) 24/05/2025 – São Paulo 0 x 2 Mirassol – (Campeonato Brasileiro) 05/02/2025 – São Paulo 4 x 1 Mirassol – (Campeonato Paulista) 23/01/2024 – Mirassol 1 x 1 São Paulo – (Campeonato Paulista) 13/03/2022 – Mirassol 0 x 3 São Paulo – (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de Mirassol x São Paulo

Dois dos últimos dez confrontos diretos terminaram com igualdade no placar Cinco dos nove encontros diretos tiveram ambas as equipes marcando Cinco dos últimos seis jogos do Mirassol em 2025 terminaram com mais de 10,5 escanteios O São Paulo fechou 2025 com média de 4,4 escanteios cobrados por jogo Somado, as equipes marcaram 40 gols no último Paulistão - 21 do Mirassol e 19 do São Paulo

Comparação de Odds para Mirassol x São Paulo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,80 1,90 Betano 1,80 1,93 Bet365 1,90 1,90

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Mirassol x São Paulo

Resultado: Empate (3,25 na Betsson) Um ou dois gols no primeiro tempo (1,65 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,80 na Betano) Mais de 4,5 escanteios do São Paulo (1,83 na Bet365)

