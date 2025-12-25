menu hamburguer
Marrocos x Mali – Palpites, análise e odds

Confira os prognósticos para o duelo pela Copa Africana de Nações

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Marrocos x Mali. O confronto acontece nesta sexta-feira, 26 de dezembro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Prince Moulay Abdellah Stadium, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Marrocos x Mali (26/12)

A tendência é de vitória de Marrocos pela combinação entre contexto competitivo, força do elenco e ambiente do jogo. Atuando no Prince Moulay Abdellah Stadium, a seleção marroquina conta com apoio massivo da torcida e chega embalada após uma estreia segura, com vitória por 2 a 0, desempenho que reforçou a consistência defensiva e a capacidade de controlar o ritmo da partida. Dentro de um grupo equilibrado, vencer novamente é decisivo para encaminhar a classificação com antecedência.

Tecnicamente, Marrocos se apresenta em um patamar acima no continente, com jogadores experientes em ligas europeias e um modelo de jogo consolidado, baseado em organização sem a bola e transições ofensivas eficientes. Mali, embora competitiva fisicamente, tende a ter menos posse e mais dificuldades para propor o jogo, o que favorece um cenário em que os marroquinos assumem o controle territorial e criam mais chances claras ao longo dos 90 minutos.

  • Marrocos venceu seis dos últimos oito jogos oficiais
  • A seleção marroquina manteve a baliza zerada em quatro dos últimos cinco compromissos
  • Marrocos finaliza em média mais de 12 vezes por jogo

Outros palpites para Marrocos x Mali

O cenário aponta para um jogo com gols dos dois lados, já que o Mali tem conseguido balançar as redes com regularidade, marcou em quatro dos últimos seis jogos, enquanto Marrocos atravessa uma sequência de cinco vitórias consecutivas, mantendo alto nível ofensivo e controle das partidas.

Pela postura mais dominante desde o início, a tendência é que a seleção marroquina marque o primeiro gol, repetindo um padrão recente de pressão inicial e aproveitamento das primeiras chances.

Ao mesmo tempo, a expectativa é de baixo número de cartões. Marrocos e Mali apresentam histórico disciplinar sólido, com ampla maioria de jogos recentes abaixo da linha de 4,5 advertências. Isso indica um confronto mais controlado, com menos faltas duras e maior fluidez, reforçando o palpite em menos de 4,5 cartões no total.

Análise e Forma dos Times

Marrocos - Momento e escalação

Marrocos chega para a segunda rodada da CAN como favorito do torneio, sustentado por um momento extremamente sólido. A vitória por 2 a 0 sobre Ilhas Comores na estreia confirmou a força coletiva da equipe, que mantém uma longa sequência de invencibilidade e alto nível competitivo.

O time se destaca pelo equilíbrio entre defesa organizada e ataque eficiente, com boa presença no campo ofensivo e capacidade de definir jogos sem se expor excessivamente. Para este duelo, não há registro de desfalques relevantes, o que permite à comissão técnica repetir a base titular e manter o padrão de jogo.

Provável escalação do Marrocos: Yassine Bono; Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Romain Saiss e Anass Salah-Eddine; Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat e Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Soufiane Rahimi e Ismael Saibari. Técnico: Hoalid Regragui.

Mali - Momento e escalação

Do outro lado, o Mali deixou boa impressão apesar do empate em 1 a 1 com a Zâmbia, resultado frustrante pelo gol sofrido nos minutos finais. A equipe tem como principal virtude a consistência defensiva, evidenciada pelo fato de não ter sofrido mais de um gol em 18 partidas consecutivas.

Em contrapartida, apresenta dificuldades para sustentar vantagem no placar e transformar volume de jogo em vitórias. Contra Marrocos, o desafio será manter a disciplina defensiva sem abdicar totalmente do ataque, evitando recuar em excesso e permitir domínio territorial ao adversário.

Provável escalação de Mali: Djigui Diarra; Woyo Coulibaly, Mamadou Fofana, Abdoulaye Diaby e Amadou Danté; Mamadou Sangaré, Aliou Dieng e Lassine Sinayoko; Kamory Doumbia, Nene Dorgeles e El Bilal Touré. Técnico: Tom Saintfiet.

Confronto direto e estatísticas de Marrocos x Mali

O histórico recente entre Marrocos e Mali fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Marrocos x Mali

  • 07/02/2021 – Mali 0 x 2 Marrocos (Copa Africana de Nações)
  • 05/09/2017 – Mali 0 x 0 Marrocos (Eliminatórias da Copa do Mundo)
  • 01/09/2017 – Marrocos 6 x 0 Mali (Eliminatórias da Copa do Mundo)
  • 06/03/2013 – Marrocos 2 x 1 Mali (Amistoso Internacional)
  • 28/05/2006 – Mali 1 x 0 Marrocos (Amistoso Internacional)

Estatísticas e curiosidades de Marrocos x Mali

  1. Marrocos venceu cinco dos últimos confrontos da temporada
  2. A seleção marroquina está há 18 jogos sem perder, reforçando o ótimo momento na competição
  3. O Mali chega invicto há quatro partidas
  4. Em quatro dos últimos cinco jogos do Mali, o total da partida ficou abaixo de 2,5 gols
  5. Marrocos foi o primeiro a marcar em todos os últimos cinco jogos

Comparação de Odds para Marrocos x Mali

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

CasaMais de 2,5 golsMenos de 2,5 gols

Betsson

2,25

1,62

Betano

2,30

1,63

Br4

2,30

1,65

Resumo dos palpites do Lance para Marrocos x Mali

  1. Resultado: Marrocos vence (1,58 na Betsson)
  2. Ambas as equipes marcam (2,32 na Betsson)
  3. Marcar primeiro gol: Marrocos (1,52 na Superbet)
  4. Menos de 4,5 cartões (1,76 na Betano)

