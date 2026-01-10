Manchester United x Brighton – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo pela FA Cup
Confira os palpites do Lance para Manchester United x Brighton pela terceira fase da FA Cup. O duelo acontece neste domingo, 11 de janeiro, às 13h30 (horário de Brasília). A bola rola no Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Manchester United x Brighton (11/01)
O cenário aponta valor no Brighton vence sobretudo pelo momento contrastante das equipes. O Manchester United chega à terceira fase da FA Cup ainda instável após a saída de Rúben Amorim, com dificuldades claras de organização coletiva, especialmente na fase defensiva e na construção desde trás. A equipe tem mostrado pouca capacidade de controle de jogo, sofre para reagir quando sai atrás no placar e apresenta baixa consistência emocional, algo que se reflete em atuações irregulares mesmo em Old Trafford.
Do outro lado, o Brighton mantém um padrão competitivo mais sólido, com identidade bem definida, boa ocupação de espaços e eficiência na transição ofensiva. Mesmo longe de casa, os Seagulls costumam sustentar intensidade e volume de jogo, explorando bem erros adversários. A sequência recente sem derrotas reforça a leitura de que o Brighton chega mais confiável, enquanto o United ainda vive um processo de ajuste que tem cobrado preço em resultados.
- O Brighton está há três partidas sem derrota
- O Manchester United não vence há três jogos
- O Brighton apresenta maior média de finalizações certas por jogo no recorte recente
Outros palpites para Manchester United x Brighton
O palpite de ambas as equipes marcam se sustenta pela combinação entre a fragilidade defensiva recente do Manchester United e a capacidade do Brighton de criar chances mesmo fora de casa. Ao mesmo tempo, o United costuma encontrar espaços no ataque, especialmente em jogos eliminatórios, o que eleva a probabilidade de gols para os dois lados.
Já os mercados de menos de 4,5 cartões e menos de 10,5 escanteios apontam para um jogo com controle maior das ações e menor nível de confronto físico excessivo. As duas equipes têm histórico recente de partidas mais disciplinadas e com volume moderado de bolas paradas, cenário compatível com um duelo técnico, de ritmo cadenciado e sem grande tendência a excessos.
Análise e Forma dos Times
Manchester United - Momento e escalação
O Manchester United chega ao duelo pela FA Cup inserido em um contexto de instabilidade na Premier League. O empate por 2 a 2 com o Burnley, fora de casa, manteve a equipe na sétima colocação, com 32 pontos.
Isso evidencia a dificuldade em sustentar resultados positivos mesmo contra adversários da parte inferior da tabela. O time até apresentou bons momentos ofensivos, mas voltou a sofrer com lapsos defensivos e pouca consistência ao longo dos 90 minutos, problema recorrente na campanha.
Provável escalação do Manchester United: Lammens; Lisandro Martínez, Heaven e Luke Shaw; Diogo Dalot, Casemiro, Ugarte e Patrick Dorgu; Mason Mount, Matheus Cunha e Benjamin Sesko. Técnico: Darren Fletcher.
Brighton - Momento e escalação
O Brighton chega embalado pelo empate em 1 a 1 com o Manchester City, no Etihad Stadium, resultado que reforça a competitividade da equipe mesmo diante de adversários do topo da tabela. Na Premier League, soma 29 pontos e ocupa a 11ª colocação, com uma campanha marcada por regularidade e bom desempenho coletivo.
O time mantém um padrão de jogo bem definido, com circulação rápida da bola, intensidade sem posse e capacidade de competir fora de casa. Na FA Cup, o histórico recente é positivo: o Brighton não é eliminado na terceira fase desde 2019/20 e alcançou as quartas de final em duas das últimas três edições.
Provável escalação do Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Ayari, Gross; Watson, Rutter, Mitoma; Welbeck. Técnico: Fabian Hurzeler.
Confronto direto e estatísticas de Manchester United x Brighton
O histórico recente entre Manchester United e Brighton fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Manchester United x Brighton
- 25/10/2025 – Manchester United 4 x 2 Brighton (Premier League)
- 19/01/2025 – Manchester United 1 x 3 Brighton (Premier League)
- 24/08/2024 – Brighton 2 x 1 Manchester United (Premier League)
- 19/05/2024 – Brighton 0 x 2 Manchester United (Premier League)
- 16/09/2023 – Manchester United 1 x 3 Brighton (Premier League)
Estatísticas e curiosidades de Manchester United x Brighton
- O confronto tem sido marcado por defesas pouco sólidas, com o Manchester United sofrendo gol em três dos recortes recentes e o Brighton em cinco
- Em quatro dos últimos cinco jogos entre as equipes, a partida terminou com mais de 2,5 gols
- O mercado de ambas as equipes marcam também se confirmou em quatro de cinco encontros recentes
- Apesar dos gols, os jogos costumam ser menos truncados, com menos de 4,5 cartões em quatro de cinco partidas
- O mesmo padrão aparece nos escanteios: menos de 10,5 em quatro de cinco duelo
Comparação de Odds para Manchester United x Brighton
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Resumo dos palpites do Lance para Manchester United x Brighton
- Resultado: Brighton vence (3,70 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (1,50 na Betsson)
- Menos de 4,5 cartões (1,65 na Superbet)
- Menos de 10,5 escanteios (1,52 na Betano)
