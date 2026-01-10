Manchester United x Brighton – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Manchester United x Brighton pela terceira fase da FA Cup. O duelo acontece neste domingo, 11 de janeiro, às 13h30 (horário de Brasília). A bola rola no Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Manchester United x Brighton (11/01)

O cenário aponta valor no Brighton vence sobretudo pelo momento contrastante das equipes. O Manchester United chega à terceira fase da FA Cup ainda instável após a saída de Rúben Amorim, com dificuldades claras de organização coletiva, especialmente na fase defensiva e na construção desde trás. A equipe tem mostrado pouca capacidade de controle de jogo, sofre para reagir quando sai atrás no placar e apresenta baixa consistência emocional, algo que se reflete em atuações irregulares mesmo em Old Trafford.

Do outro lado, o Brighton mantém um padrão competitivo mais sólido, com identidade bem definida, boa ocupação de espaços e eficiência na transição ofensiva. Mesmo longe de casa, os Seagulls costumam sustentar intensidade e volume de jogo, explorando bem erros adversários. A sequência recente sem derrotas reforça a leitura de que o Brighton chega mais confiável, enquanto o United ainda vive um processo de ajuste que tem cobrado preço em resultados.

O Brighton está há três partidas sem derrota

O Manchester United não vence há três jogos

O Brighton apresenta maior média de finalizações certas por jogo no recorte recente

Outros palpites para Manchester United x Brighton

O palpite de ambas as equipes marcam se sustenta pela combinação entre a fragilidade defensiva recente do Manchester United e a capacidade do Brighton de criar chances mesmo fora de casa. Ao mesmo tempo, o United costuma encontrar espaços no ataque, especialmente em jogos eliminatórios, o que eleva a probabilidade de gols para os dois lados.

Já os mercados de menos de 4,5 cartões e menos de 10,5 escanteios apontam para um jogo com controle maior das ações e menor nível de confronto físico excessivo. As duas equipes têm histórico recente de partidas mais disciplinadas e com volume moderado de bolas paradas, cenário compatível com um duelo técnico, de ritmo cadenciado e sem grande tendência a excessos.

Análise e Forma dos Times

Manchester United - Momento e escalação

O Manchester United chega ao duelo pela FA Cup inserido em um contexto de instabilidade na Premier League. O empate por 2 a 2 com o Burnley, fora de casa, manteve a equipe na sétima colocação, com 32 pontos.

Isso evidencia a dificuldade em sustentar resultados positivos mesmo contra adversários da parte inferior da tabela. O time até apresentou bons momentos ofensivos, mas voltou a sofrer com lapsos defensivos e pouca consistência ao longo dos 90 minutos, problema recorrente na campanha.

Provável escalação do Manchester United: Lammens; Lisandro Martínez, Heaven e Luke Shaw; Diogo Dalot, Casemiro, Ugarte e Patrick Dorgu; Mason Mount, Matheus Cunha e Benjamin Sesko. Técnico: Darren Fletcher.

Brighton - Momento e escalação

O Brighton chega embalado pelo empate em 1 a 1 com o Manchester City, no Etihad Stadium, resultado que reforça a competitividade da equipe mesmo diante de adversários do topo da tabela. Na Premier League, soma 29 pontos e ocupa a 11ª colocação, com uma campanha marcada por regularidade e bom desempenho coletivo.

O time mantém um padrão de jogo bem definido, com circulação rápida da bola, intensidade sem posse e capacidade de competir fora de casa. Na FA Cup, o histórico recente é positivo: o Brighton não é eliminado na terceira fase desde 2019/20 e alcançou as quartas de final em duas das últimas três edições.

Provável escalação do Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Ayari, Gross; Watson, Rutter, Mitoma; Welbeck. Técnico: Fabian Hurzeler.

Confronto direto e estatísticas de Manchester United x Brighton

O histórico recente entre Manchester United e Brighton fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Manchester United x Brighton

25/10/2025 – Manchester United 4 x 2 Brighton (Premier League)

19/01/2025 – Manchester United 1 x 3 Brighton (Premier League)

24/08/2024 – Brighton 2 x 1 Manchester United (Premier League)

19/05/2024 – Brighton 0 x 2 Manchester United (Premier League)

16/09/2023 – Manchester United 1 x 3 Brighton (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Manchester United x Brighton

O confronto tem sido marcado por defesas pouco sólidas, com o Manchester United sofrendo gol em três dos recortes recentes e o Brighton em cinco Em quatro dos últimos cinco jogos entre as equipes, a partida terminou com mais de 2,5 gols O mercado de ambas as equipes marcam também se confirmou em quatro de cinco encontros recentes Apesar dos gols, os jogos costumam ser menos truncados, com menos de 4,5 cartões em quatro de cinco partidas O mesmo padrão aparece nos escanteios: menos de 10,5 em quatro de cinco duelo

Comparação de Odds para Manchester United x Brighton

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,65 2,18 Betano 1,65 2,20 Br4 1,65 2,15

Resumo dos palpites do Lance para Manchester United x Brighton

