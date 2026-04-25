Manchester United x Brentford – Palpites, análise e odds (27/04)

O Manchester United recebe o Brentford em Old Trafford nesta segunda-feira pela 34ª rodada da Premier League 2025/26, em um duelo que carrega peso real na tabela para os dois lados. Os Red Devils ocupam o terceiro lugar com 58 pontos e estão a apenas seis pontos de garantir matematicamente a vaga na Liga dos Campeões 2026/27.

O Brentford, com 48 pontos e na nona colocação, chega ao norte da Inglaterra após uma campanha surpreendente sob o comando de Keith Andrews, mas travado por uma incomum série de cinco empates consecutivos na liga. O obstáculo histórico, porém, é concreto: em toda a era Premier League, o Brentford nunca venceu no estádio do United.

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Análise da partida

A temporada do Manchester United é uma das narrativas mais improváveis da Premier League 2025/26. O clube começou o ano em queda livre sob Ruben Amorim, fora do top quatro e sem perspectiva clara, até que a diretoria optou por Michael Carrick em 13 de janeiro. Desde então, o United não saiu mais da terceira posição.

Com 58 pontos em 33 rodadas, os Red Devils estão oito pontos à frente do Brighton, que ocupa a sexta colocação e é o primeiro time fora das vagas de Champions League. Com cinco jogos ainda por disputar, a classificação europeia de maior prestígio está matematicamente ao alcance, e uma vitória nesta segunda-feira praticamente elimina qualquer cenário adverso.

A forma recente do United não é linear, mas o saldo é positivo. A derrota para o Leeds por 2 a 1, em abril, expôs fragilidades defensivas que ainda persistem. Porém, a resposta veio imediatamente: vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge no sábado seguinte, resultado que reafirmou a capacidade do grupo de reagir sob pressão e em condições adversas.

Do outro lado, o Brentford é a história do ano na Premier League. Quando Keith Andrews assumiu o comando em julho de 2025, substituindo Thomas Frank, o ceticismo era generalizado: um técnico sem experiência prévia como principal, em um clube que havia perdido seu melhor treinador da era moderna. A nona colocação com 48 pontos, a dois de um lugar europeu, é a resposta mais eloquente possível.

A vaga continental ainda é real para os Bees. O sexto lugar, que pode garantir acesso à Europa League dependendo dos critérios da UEFA ao final da temporada, está a dois pontos. Brighton, Bournemouth e Chelsea estão todos comprimidos na mesma faixa da tabela, o que significa que cada rodada pode alterar o cenário completamente.

O problema do Brentford é que os últimos cinco jogos terminaram em empate, sem uma vitória sequer. O 2 a 2 com West Ham, o 2 a 2 com o Wolverhampton, o 0 a 0 com Leeds, o 2 a 2 com o Everton e o 0 a 0 com o Fulham formam uma sequência que, em termos de pontuação, custou ao time até sete pontos em relação a um aproveitamento pleno. Para quem briga por Europa, é uma sangria silenciosa.

Para os dois clubes, portanto, esta partida representa muito mais do que três pontos comuns. O United precisa vencer para blindar de vez sua vaga na Champions. O Brentford precisa vencer para não ver a janela europeia se fechar nas últimas rodadas. A pressão não é unilateral.

Outros palpites para Manchester United x Brentford

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Confrontos diretos

No histórico geral entre os dois clubes, são 22 jogos em todas as competições, com o United na frente: 11 vitórias contra oito do Brentford e três empates. O recorte recente, porém, favorece os visitantes.

O Brentford venceu os dois últimos confrontos diretos: 3 a 1 em setembro de 2025, no Gtech, com dois gols de Thiago e um de Mathias Jensen; e 4 a 3 em maio de 2025, em uma partida frenética. Antes disso, o United havia vencido por 2 a 1 em outubro de 2024. Os encontros recentes entre os dois times raramente terminam sem gols dos dois lados, o que reforça o argumento de que esta partida tem ingredientes para ser movimentada.

O dado mais relevante para esta segunda-feira, no entanto, é que o Brentford nunca venceu em Old Trafford na era Premier League. Mesmo nas campanhas mais sólidas dos Bees, o estádio de Manchester permanece como barreira histórica não ultrapassada.

Notícias de Manchester United x Brentford

Manchester United

No Manchester United, Harry Maguire retorna de suspensão e deve assumir a titularidade na zaga central ao lado de Heaven. Martínez (segundo jogo de suspensão de três), de Ligt (problema nas costas, fora desde novembro) e Patrick Dorgu (lesão muscular) estão descartados. Leny Yoro é dúvida: Carrick afirmou que "há uma possibilidade" de o zagueiro estar disponível, mas sem confirmação.

Escalação provável do Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Ayden Heaven, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Benjamin Sesko. Técnico: Michael Carrick.

Brentford

No Brentford, os desfalques são numerosos: Jordan Henderson está fora desde o final de março; Vitaly Janelt tem fratura no metatarso; Rico Henry não se recuperou de lesão no posterior da coxa; Josh Dasilva (joelho) e Kaye Furo (virilha) também estão indisponíveis. Fabio Carvalho e Antoni Milambo encerraram a temporada com lesões no ligamento cruzado. Aaron Hickey voltou ao banco de reservas no empate com o Fulham depois de dois meses afastado.

Escalação provável do Brentford (4-3-3): Caoimhín Kelleher; Michael Kayode, Nathan Collins, Ethan Pinnock, Kristoffer Ajer; Mathias Jensen, Yehor Yarmoliuk, Mikkel Damsgaard; Dango Ouattara, Igor Thiago, Kevin Schade. Técnico: Keith Andrews.

Destaques individuais de Manchester United x Brentford

Jogador destaque · Manchester United Bruno Fernandes 18 Assistências na Premier League 2025/26 8 Gols na Premier League 2025/26 8.02 Rating médio FotMob na temporada 36 Grandes chances criadas na PL (1º lugar) Jogador destaque · Brentford Igor Thiago 21 Gols na Premier League 2025/26 39 Finalizações no alvo na temporada 7.23 Rating médio FotMob na temporada 51% Precisão nas finalizações (76 tentativas)

Os técnicos

Michael Carrick retornou ao United como técnico interino em 13 de janeiro de 2026, depois de uma passagem de dois anos e meio pelo Middlesbrough (outubro de 2022 a maio de 2024). Como jogador, foram 464 partidas pelo clube, cinco títulos ingleses, uma Champions League e uma Europa League, entre outras conquistas. Desde que assumiu, reorganizou a equipe taticamente, valorizou o papel ofensivo de Fernandes e colocou o United na rota direta para a Liga dos Campeões.

Keith Andrews estreou como técnico principal de elite nesta temporada, sem experiência prévia na cadeira de comando na Premier League. O irlandês, que acumulou 35 partidas pela seleção da República da Irlanda como jogador, passou pela seleção irlandesa entre 2020 e 2023, depois foi auxiliar no Sheffield United e chegou ao Brentford em julho de 2024. A promoção a técnico principal em junho de 2025 gerou ceticismo, mas a campanha dos Bees, a renovação antecipada de contrato até 2032 ainda em fevereiro e a possibilidade de vaga europeia colocam Andrews no mapa dos revelações da temporada.

Análise tática

Carrick opera com um 4-2-3-1 no qual a dupla de volantes Casemiro e Mainoo protege a zaga e libera Fernandes para atuar avançado, diretamente atrás de Sesko. O esquema pressupõe saídas rápidas em transição, com Mbeumo e Cunha pelas diagonais para criar espaço ao centroavante esloveno.

A principal fragilidade está na linha defensiva: sem Martínez, a zaga tem menos agressividade nos duelos e tende a recuar em blocos mais profundos quando pressionada. Mbeumo pela direita foi o jogador menos influente nos últimos jogos, o que pode dar ao lado esquerdo do Brentford mais espaço para explorar.

Andrews monta o Brentford em um 4-3-3 com bloco médio, usando Thiago como referência central para bolas longas e pivôs, enquanto Ouattara pela direita e Schade pela esquerda esticam a linha defensiva adversária. Damsgaard funciona como meia criativo com liberdade para infiltrar.

Em Old Trafford, o desafio do Brentford será duplo: conter Fernandes sem sacrificar linhas ofensivas, e encontrar espaços no lado esquerdo defensivo do United, onde a ausência de Martínez deixa Shaw e o lateral improvisado mais expostos às costas.

Prognóstico de placar exato para Manchester United x Brentford

🎯 Previsão de Placar Manchester United 2 x 1 Brentford O United deve aproveitar o mando de campo e a seqüência de empates do Brentford para garantir os três pontos. Os Bees chegam sem vencer há cinco rodadas, enquanto os Red Devils reencontraram a consistência sob Michael Carrick e lutam pela Champions League. O Brentford nunca venceu em Old Trafford na era Premier League, em oito visitas ao estádio de Manchester.

Bruno Fernândes lidera a Premier League com 18 assistências e 36 grandes chances criadas, sendo o principal fator ofensivo do United.

Igor Thiago marcou os dois gols na vitória do Brentford por 3 x 1 sobre o United em setembro e é ameaça real com 51% de precisão nas finalizações.

A ausência de Martínez (suspenso) e os cinco empates consecutivos do Brentford favorecem um United que, em casa, não pode se dar ao luxo de ceder pontos na reta final.

Resumo do palpites do Lance para Manchester United x Brentford