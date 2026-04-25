Lazio x Udinese – Palpites, análise e odds (27/04)
Confira os palpites e informações de Lazio x Udinese pela Serie A
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A Lazio recebe a Udinese nesta segunda-feira, 27 de abril de 2026, no Estádio Olímpico de Roma, pela 34ª rodada da Serie A. A equipe de Maurizio Sarri chega embalada pela classificação à final da Coppa Italia, conquistada a poucos dias após eliminar a Atalanta nos pênaltis. O destaque ficou para o jovem goleiro Edoardo Motta, que defendeu quatro cobranças consecutivas e garantiu a vaga na decisão contra a Internazionale.
Apesar da euforia, o desgaste físico é um fator relevante para o time romano. A maratona de 120 minutos somada à disputa de pênaltis pode impactar o rendimento da equipe, que agora precisa equilibrar a empolgação com a recuperação física. Ainda assim, o momento positivo mantém a Lazio confiante para o duelo em casa.
Do outro lado, a Udinese chega em situação mais tranquila na tabela. A equipe comandada por Kosta Runjaic ocupa a 11ª posição com 43 pontos e já garantiu sua permanência na elite italiana. Sem grandes pressões, o foco passa a ser encerrar a temporada de forma consistente.
No entanto, os visitantes têm um desfalque importante no setor ofensivo. O artilheiro Keinan Davis, com dez gols na competição, segue fora por lesão. Com isso, a responsabilidade criativa recai sobre Nicolò Zaniolo, principal nome da equipe na construção de jogadas e produção ofensiva ao longo da temporada.
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Análise da partida
A vitória por 2 a 0 sobre o Napoli na rodada anterior foi um dos resultados mais marcantes da Lazio na Serie A nos últimos meses. Com gols de Matteo Cancellieri e Toma Basic, os Biancocelesti alcançaram um feito histórico ao se tornarem o primeiro clube a vencer quatro partidas consecutivas como visitante contra o Napoli na competição.
Apesar desse momento positivo, a temporada tem sido marcada por dificuldades. Maurizio Sarri revelou que o elenco sofreu com 52 lesões ao longo da campanha, afetando diretamente a regularidade da equipe. Nomes importantes como Ivan Provedel, Nicolo Rovella, Samuel Gigot, Danilo Cataldi, Adam Marusic e Daniel Maldini seguem fora, refletindo o desgaste físico enfrentado ao longo do ano.
Na tabela, a Lazio soma 47 pontos em 33 jogos, com campanha de altos e baixos. O desempenho como mandante também deixa a desejar, com o Estádio Olímpico longe de ser uma fortaleza consistente nesta edição. Diante disso, o principal caminho para uma vaga em competições europeias passa pela final da Coppa Italia, onde enfrentará a Internazionale.
A Udinese, por sua vez, vive um cenário mais estável, mas sem grandes ambições nesta reta final. A equipe construiu uma campanha segura, longe da zona de rebaixamento, mas não conseguiu manter regularidade nas últimas rodadas. A derrota por 1 a 0 para o Parma na rodada anterior exemplifica essa oscilação, que marca o fim de temporada do clube friulano.
Outros palpites para Lazio x Udinese
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Confrontos diretos
O histórico do confronto favorece amplamente a Lazio. Em 33 partidas disputadas entre as equipes, os Biancocelesti somam 18 vitórias, contra sete da Udinese, além de oito empates. Apesar dessa vantagem, o duelo do primeiro turno desta Serie A terminou em igualdade por 1 a 1, no Bluenergy Stadium, indicando um equilíbrio maior no cenário recente.
Aliás, os confrontos mais recentes reforçam essa tendência. Nos últimos cinco encontros considerando todas as competições, a Udinese venceu duas vezes, a Lazio apenas uma, e houve ainda dois empates. Esses números mostram que, embora o histórico geral favoreça os romanos, o time friulano tem conseguido competir de igual para igual, inclusive fora de casa, e não deve ser subestimado neste confronto.
Notícias de Lazio x Udinese
Lazio
A Lazio segue com o departamento médico bastante movimentado para esta rodada. Estão fora nomes como Ivan Provedel, Nicolò Rovella, Samuel Gigot, Danilo Cataldi, Adam Marusic e Daniel Maldini, reduzindo significativamente as opções de Maurizio Sarri para rodar o elenco. O volume de ausências limita ajustes e exige maior esforço dos titulares, especialmente após o desgaste recente na Coppa Italia.
A principal notícia positiva é o retorno de Mattia Zaccagni, já reintegrado após lesão muscular e decisivo ao participar do lance do gol de Alessio Romagnoli na semifinal. Toma Basic também volta a ser opção, embora ainda sem condição física ideal. No gol, o jovem Edoardo Motta deve ser mantido como titular após a atuação decisiva contra a Atalanta.
Provável escalação da Lazio (4-3-3): Edoardo Motta; Manuel Lazzari, Mario Gila, Alessio Romagnoli e Nuno Tavares; Kenneth Taylor, Fisayo Dele-Bashiru e Toma Basic; Gustav Isaksen, Tijjani Noslin e Mattia Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.
Udinese
Pela Udinese, o principal problema é a ausência do artilheiro Keinan Davis, que segue fora por lesão. Além dele, Jordan Zemura e Alessandro Zanoli também estão indisponíveis, impactando especialmente o setor defensivo da equipe comandada por Kosta Runjaic.
Diante desse cenário, a tendência é de ajustes táticos na Udinese. A equipe deve adotar uma linha com três zagueiros para compensar as ausências nas laterais, utilizando Hassane Kamara e Kingsley Ehizibue como alas. No ataque, sem Davis, Adam Buksa deve assumir a função de referência na área.
Provável escalação da Udinese (3-5-2): Maduka Okoye; Oumar Solet, Christian Kabasele e Thomas Kristensen; Kingsley Ehizibue, Jurgen Ekkelenkamp, Jesper Karlstrom, Arthur Atta e Hassane Kamara; Nicolò Zaniolo e Adam Buksa. Técnico: Kosta Runjaic.
Destaques individuais de Lazio x Udinese
Os Técnicos
Maurizio Sarri, de 67 anos, retornou ao comando da Lazio em junho de 2025, iniciando sua segunda passagem pelo clube após um ciclo anterior consistente entre 2021 e 2024. Adepto do conhecido "Sarri-ball", baseado em pressão alta e circulação rápida, o treinador construiu sua reputação no Napoli e conquistou títulos relevantes como a Europa League com o Chelsea em 2019 e a Serie A com a Juventus em 2020. Na Lazio, seu principal objetivo é recolocar o clube em competições europeias, com a final da Coppa Italia contra a Internazionale surgindo como a via mais direta.
Do outro lado, Kosta Runjaic, de 54 anos, vive sua segunda temporada à frente da Udinese após assumir o cargo em 2024. O treinador austro-alemão chegou à Itália após trabalhos no futebol alemão e passagem marcante pelo Legia Warsaw, onde conquistou títulos nacionais. Em Udine, conseguiu estabilizar uma equipe que antes brigava contra o rebaixamento, consolidando um sistema defensivo competitivo, embora tenha enfrentado dificuldades com perdas importantes como Keinan Davis por lesão e a saída de Florian Thauvin no início da temporada, fatores que ainda impactam a consistência ofensiva do time.
Análise Tática
O sistema 4-3-3 de Maurizio Sarri na Lazio é baseado em posse rápida e circulação intensa para quebrar linhas adversárias. Pelos lados, Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen atuam abertos, criando amplitude e espaços para infiltrações pelo meio. Nesse contexto, Toma Basic e Kenneth Taylor aparecem como peças-chave nas chegadas à área e na construção ofensiva.
As ausências de Nicolò Rovella e Danilo Cataldi aumentam a responsabilidade de Taylor na organização do meio-campo. O holandês precisará equilibrar criação e proteção defensiva, o que pode gerar vulnerabilidades nas transições. Esse cenário expõe a linha defensiva em momentos de perda de posse, especialmente contra equipes que exploram contra-ataques com velocidade.
A Udinese, comandada por Kosta Runjaić, deve adotar uma estrutura com três zagueiros, utilizando Kingsley Ehizibue e Hassane Kamara como alas. O sistema prioriza compactação e proteção do setor central, com Nicolò Zaniolo atuando livremente atrás de Adam Buksa. Pelos lados do meio, Othmane Atta e Jurgen Ekkelenkamp contribuem tanto na marcação quanto na transição ofensiva.
A estratégia friulana é clara: fechar espaços e explorar os avanços da Lazio pelos lados. Quando os laterais sobem, surgem brechas que podem ser atacadas, especialmente com Zaniolo encontrando liberdade entre as linhas. A capacidade do italiano de conduzir e acelerar o jogo será fundamental para transformar defesa em ataque com eficiência.
Os números reforçam o favoritismo defensivo da Lazio, que sofreu apenas 30 gols em 33 rodadas da Serie A. Ainda assim, o desempenho da Udinese passa diretamente por Zaniolo: nas últimas cinco rodadas em que participou de gols, o time conquistou quatro resultados positivos. Isso evidencia o quanto a equipe depende de sua inspiração para competir em jogos de maior exigência.
Prognóstico de placar exato para Lazio x Udinese
- A Lazio não perdeu nenhum dos últimos três jogos em casa na Serie A nesta temporada, somando dois empates e uma vitória nesse período
- A Udinese não marcou na derrota mais recente, o 1 x 0 para o Parma em casa, e perdeu Keinan Davis, seu artilheiro com dez gols, por lesão
- A Lazio sofreu apenas 30 gols em 33 rodadas — 0,91 por jogo, abaixo da média de 1,2 da Serie A nesta temporada
- Zaccagni retornou de lesão muscular grave e esteve em campo na semifinal da Coppa Italia — sua presença reforça sensivelmente a criatividade da Lazio no Olímpico
Resumo dos palpites do Lance para Lazio x Udinese
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,95
Palpite alternativo: Lazio marcar o primeiro gol – Odd 1,75
Palpite alternativo 2: Mais de 4,5 cartões – Odd 2,15
Palpite alternativo 3: Mais de 9,5 escanteios – Odd 2,00
Palpite de placar exato: Lazio 2 x 1 Udinese – Odd 8,00
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