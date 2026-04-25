Lazio x Udinese – Palpites, análise e odds (27/04)

A Lazio recebe a Udinese nesta segunda-feira, 27 de abril de 2026, no Estádio Olímpico de Roma, pela 34ª rodada da Serie A. A equipe de Maurizio Sarri chega embalada pela classificação à final da Coppa Italia, conquistada a poucos dias após eliminar a Atalanta nos pênaltis. O destaque ficou para o jovem goleiro Edoardo Motta, que defendeu quatro cobranças consecutivas e garantiu a vaga na decisão contra a Internazionale.

Apesar da euforia, o desgaste físico é um fator relevante para o time romano. A maratona de 120 minutos somada à disputa de pênaltis pode impactar o rendimento da equipe, que agora precisa equilibrar a empolgação com a recuperação física. Ainda assim, o momento positivo mantém a Lazio confiante para o duelo em casa.

Do outro lado, a Udinese chega em situação mais tranquila na tabela. A equipe comandada por Kosta Runjaic ocupa a 11ª posição com 43 pontos e já garantiu sua permanência na elite italiana. Sem grandes pressões, o foco passa a ser encerrar a temporada de forma consistente.

No entanto, os visitantes têm um desfalque importante no setor ofensivo. O artilheiro Keinan Davis, com dez gols na competição, segue fora por lesão. Com isso, a responsabilidade criativa recai sobre Nicolò Zaniolo, principal nome da equipe na construção de jogadas e produção ofensiva ao longo da temporada.

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Análise da partida

A vitória por 2 a 0 sobre o Napoli na rodada anterior foi um dos resultados mais marcantes da Lazio na Serie A nos últimos meses. Com gols de Matteo Cancellieri e Toma Basic, os Biancocelesti alcançaram um feito histórico ao se tornarem o primeiro clube a vencer quatro partidas consecutivas como visitante contra o Napoli na competição.

Apesar desse momento positivo, a temporada tem sido marcada por dificuldades. Maurizio Sarri revelou que o elenco sofreu com 52 lesões ao longo da campanha, afetando diretamente a regularidade da equipe. Nomes importantes como Ivan Provedel, Nicolo Rovella, Samuel Gigot, Danilo Cataldi, Adam Marusic e Daniel Maldini seguem fora, refletindo o desgaste físico enfrentado ao longo do ano.

Na tabela, a Lazio soma 47 pontos em 33 jogos, com campanha de altos e baixos. O desempenho como mandante também deixa a desejar, com o Estádio Olímpico longe de ser uma fortaleza consistente nesta edição. Diante disso, o principal caminho para uma vaga em competições europeias passa pela final da Coppa Italia, onde enfrentará a Internazionale.

A Udinese, por sua vez, vive um cenário mais estável, mas sem grandes ambições nesta reta final. A equipe construiu uma campanha segura, longe da zona de rebaixamento, mas não conseguiu manter regularidade nas últimas rodadas. A derrota por 1 a 0 para o Parma na rodada anterior exemplifica essa oscilação, que marca o fim de temporada do clube friulano.

Outros palpites para Lazio x Udinese

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Confrontos diretos

O histórico do confronto favorece amplamente a Lazio. Em 33 partidas disputadas entre as equipes, os Biancocelesti somam 18 vitórias, contra sete da Udinese, além de oito empates. Apesar dessa vantagem, o duelo do primeiro turno desta Serie A terminou em igualdade por 1 a 1, no Bluenergy Stadium, indicando um equilíbrio maior no cenário recente.

Aliás, os confrontos mais recentes reforçam essa tendência. Nos últimos cinco encontros considerando todas as competições, a Udinese venceu duas vezes, a Lazio apenas uma, e houve ainda dois empates. Esses números mostram que, embora o histórico geral favoreça os romanos, o time friulano tem conseguido competir de igual para igual, inclusive fora de casa, e não deve ser subestimado neste confronto.

Notícias de Lazio x Udinese

Lazio

A Lazio segue com o departamento médico bastante movimentado para esta rodada. Estão fora nomes como Ivan Provedel, Nicolò Rovella, Samuel Gigot, Danilo Cataldi, Adam Marusic e Daniel Maldini, reduzindo significativamente as opções de Maurizio Sarri para rodar o elenco. O volume de ausências limita ajustes e exige maior esforço dos titulares, especialmente após o desgaste recente na Coppa Italia.

A principal notícia positiva é o retorno de Mattia Zaccagni, já reintegrado após lesão muscular e decisivo ao participar do lance do gol de Alessio Romagnoli na semifinal. Toma Basic também volta a ser opção, embora ainda sem condição física ideal. No gol, o jovem Edoardo Motta deve ser mantido como titular após a atuação decisiva contra a Atalanta.

Provável escalação da Lazio (4-3-3): Edoardo Motta; Manuel Lazzari, Mario Gila, Alessio Romagnoli e Nuno Tavares; Kenneth Taylor, Fisayo Dele-Bashiru e Toma Basic; Gustav Isaksen, Tijjani Noslin e Mattia Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

Udinese

Pela Udinese, o principal problema é a ausência do artilheiro Keinan Davis, que segue fora por lesão. Além dele, Jordan Zemura e Alessandro Zanoli também estão indisponíveis, impactando especialmente o setor defensivo da equipe comandada por Kosta Runjaic.

Diante desse cenário, a tendência é de ajustes táticos na Udinese. A equipe deve adotar uma linha com três zagueiros para compensar as ausências nas laterais, utilizando Hassane Kamara e Kingsley Ehizibue como alas. No ataque, sem Davis, Adam Buksa deve assumir a função de referência na área.

Provável escalação da Udinese (3-5-2): Maduka Okoye; Oumar Solet, Christian Kabasele e Thomas Kristensen; Kingsley Ehizibue, Jurgen Ekkelenkamp, Jesper Karlstrom, Arthur Atta e Hassane Kamara; Nicolò Zaniolo e Adam Buksa. Técnico: Kosta Runjaic.

Destaques individuais de Lazio x Udinese

Jogador destaque · Lazio Edoardo Motta Goleiro · 21 anos · Itália 4 Pênaltis salvos consecutivos contra a Atalanta na semifinal da Coppa Italia 21 Anos de idade — titular substituindo o lesionado Provedel 1 Gol sofrido nos 120 minutos da semifinal contra a Atalanta em Bérgamo 30 Gols sofridos pela Lazio em 33 rodadas — abaixo da média de 1,2 por jogo da liga Jogador destaque · Udinese Nicolò Zaniolo Meia-atacante · 26 anos · Itália (por empréstimo do Galatasaray) 5 Gols na Serie A 2025/26 — segundo artilheiro da Udinese na liga 6 Assistências na Serie A — líder de passes decisivos do clube na temporada 29 Partidas disputadas na Serie A 6,84 Nota média FotMob na temporada — principal meia criativo da equipe no momento

Os Técnicos

Maurizio Sarri, de 67 anos, retornou ao comando da Lazio em junho de 2025, iniciando sua segunda passagem pelo clube após um ciclo anterior consistente entre 2021 e 2024. Adepto do conhecido "Sarri-ball", baseado em pressão alta e circulação rápida, o treinador construiu sua reputação no Napoli e conquistou títulos relevantes como a Europa League com o Chelsea em 2019 e a Serie A com a Juventus em 2020. Na Lazio, seu principal objetivo é recolocar o clube em competições europeias, com a final da Coppa Italia contra a Internazionale surgindo como a via mais direta.

Do outro lado, Kosta Runjaic, de 54 anos, vive sua segunda temporada à frente da Udinese após assumir o cargo em 2024. O treinador austro-alemão chegou à Itália após trabalhos no futebol alemão e passagem marcante pelo Legia Warsaw, onde conquistou títulos nacionais. Em Udine, conseguiu estabilizar uma equipe que antes brigava contra o rebaixamento, consolidando um sistema defensivo competitivo, embora tenha enfrentado dificuldades com perdas importantes como Keinan Davis por lesão e a saída de Florian Thauvin no início da temporada, fatores que ainda impactam a consistência ofensiva do time.

Análise Tática

O sistema 4-3-3 de Maurizio Sarri na Lazio é baseado em posse rápida e circulação intensa para quebrar linhas adversárias. Pelos lados, Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen atuam abertos, criando amplitude e espaços para infiltrações pelo meio. Nesse contexto, Toma Basic e Kenneth Taylor aparecem como peças-chave nas chegadas à área e na construção ofensiva.

As ausências de Nicolò Rovella e Danilo Cataldi aumentam a responsabilidade de Taylor na organização do meio-campo. O holandês precisará equilibrar criação e proteção defensiva, o que pode gerar vulnerabilidades nas transições. Esse cenário expõe a linha defensiva em momentos de perda de posse, especialmente contra equipes que exploram contra-ataques com velocidade.

A Udinese, comandada por Kosta Runjaić, deve adotar uma estrutura com três zagueiros, utilizando Kingsley Ehizibue e Hassane Kamara como alas. O sistema prioriza compactação e proteção do setor central, com Nicolò Zaniolo atuando livremente atrás de Adam Buksa. Pelos lados do meio, Othmane Atta e Jurgen Ekkelenkamp contribuem tanto na marcação quanto na transição ofensiva.

A estratégia friulana é clara: fechar espaços e explorar os avanços da Lazio pelos lados. Quando os laterais sobem, surgem brechas que podem ser atacadas, especialmente com Zaniolo encontrando liberdade entre as linhas. A capacidade do italiano de conduzir e acelerar o jogo será fundamental para transformar defesa em ataque com eficiência.

Os números reforçam o favoritismo defensivo da Lazio, que sofreu apenas 30 gols em 33 rodadas da Serie A. Ainda assim, o desempenho da Udinese passa diretamente por Zaniolo: nas últimas cinco rodadas em que participou de gols, o time conquistou quatro resultados positivos. Isso evidencia o quanto a equipe depende de sua inspiração para competir em jogos de maior exigência.

Prognóstico de placar exato para Lazio x Udinese

🎯 Previsão de Placar Lazio 2 x 1 Udinese A Lazio chega ao Olímpico com o moral elevado pela classificação à final da Coppa Italia, mas precisa administrar um elenco castigado por lesões e o desgaste físico após os 120 minutos, mais pênaltis, contra a Atalanta. A necessidade de garantir os três pontos em casa e manter a coesão do grupo antes da decisão pesa a favor dos Biancocelesti. A Udinese encara o confronto mais difícil da reta final com opções limitadas no setor ofensivo. Ainda assim, o empate por 1 x 1 no primeiro turno mostra que os friulanos têm capacidade de marcar mesmo fora de casa. Os dados indicam um duelo com a Lazio controlando as ações na maior parte do tempo, mas com a Udinese podendo explorar os espaços deixados pelos laterais quando avançam, principalmente em transições rápidas com Zaniolo e Ekkelenkamp. A Lazio não perdeu nenhum dos últimos três jogos em casa na Serie A nesta temporada, somando dois empates e uma vitória nesse período

na Serie A nesta temporada, somando dois empates e uma vitória nesse período A Udinese não marcou na derrota mais recente , o 1 x 0 para o Parma em casa, e perdeu Keinan Davis , seu artilheiro com dez gols, por lesão

, o 1 x 0 para o Parma em casa, e , seu artilheiro com dez gols, por lesão A Lazio sofreu apenas 30 gols em 33 rodadas — 0,91 por jogo, abaixo da média de 1,2 da Serie A nesta temporada

— 0,91 por jogo, abaixo da média de 1,2 da Serie A nesta temporada Zaccagni retornou de lesão muscular grave e esteve em campo na semifinal da Coppa Italia — sua presença reforça sensivelmente a criatividade da Lazio no Olímpico

Resumo dos palpites do Lance para Lazio x Udinese