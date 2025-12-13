Corinthians x Cruzeiro – Palpites, análise e odds

Confira os prognósticos para o duelo da semifinal da Copa do Brasil

Confira os palpites do Lance para Corinthians x Cruzeiro pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O duelo acontece neste domingo, 14 de dezembro, às 18h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. No jogo de ida, o Timão bateu a Raposa por 1 a 0, em pleno Mineirão. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Corinthians x Cruzeiro (14/12)

Corinthians x Cruzeiro - Resultado: Corinthians (2,75)

O Corinthians chega para o jogo de volta em cenário amplamente favorável. Além da vitória por 1 a 0 no Mineirão, o time atua na Neo Química Arena, onde tende a controlar o ritmo das partidas decisivas, especialmente na Copa do Brasil. A equipe vive ótimo momento na competição, com atuações consistentes, boa leitura dos tempos do jogo e eficiência para transformar vantagem mínima em classificação, sem necessidade de se expor excessivamente.

Do outro lado, o Cruzeiro chega pressionado e em fase negativa. A equipe não vence há quatro partidas, apresenta dificuldades na construção ofensiva e terá a obrigação de propor o jogo fora de casa, cenário que historicamente aumenta seus riscos defensivos. Com o Corinthians confortável para jogar de forma reativa, explorando transições e o apoio da torcida, o prognóstico aponta para nova vitória do time paulista.

Outros palpites para Corinthians x Cruzeiro

O cenário do confronto favorece um jogo mais controlado pelo Corinthians, sem necessidade de se expor defensivamente. Com a vantagem construída no jogo de ida e atuando em casa, o Timão tende a priorizar organização, linhas compactas e gestão do resultado, o que reduz o espaço para o Cruzeiro criar chances claras. Diante das dificuldades ofensivas recentes da equipe mineira, o mercado de ambas as equipes marcam: não ganha valor.

Já o contexto aponta para pressão territorial do Cruzeiro ao longo da partida, o que costuma inflar o número de escanteios, mesmo sem conversão em gols. Assim, o mercado de mais de 10,5 escanteios aparece bem alinhado ao desenho do jogo. Individualmente, Memphis Depay para marcar a qualquer momento se sustenta pelo protagonismo ofensivo, presença constante na área e papel decisivo nos momentos-chave da Copa do Brasil.

Análise e Forma dos Times

Corinthians - Momento e escalação

O Corinthians chega para a partida de volta em cenário confortável após vencer o jogo de ida por 1 a 0, em Belo Horizonte, com gol de Memphis Depay. A vantagem permite ao time atuar com maior controle emocional e tático, sem a obrigação de propor o jogo a qualquer custo, fator relevante em um duelo decisivo de Copa do Brasil.

Sob o comando de Dorival Júnior, o Timão tende a priorizar organização defensiva, intensidade nos duelos e eficiência nas transições, explorando o apoio da torcida na Neo Química Arena. Com a possibilidade de avançar à final mesmo com um empate, o Corinthians entra em campo focado na gestão do resultado e na manutenção da solidez apresentada ao longo da competição.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza: Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, Carrillo e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro entra em campo pressionado pelo cenário do confronto. Para avançar diretamente à final, a equipe mineira precisa vencer o Corinthians por dois gols de diferença em São Paulo, o que exige postura ofensiva desde os primeiros minutos e maior exposição defensiva ao longo da partida.

Caso consiga apenas uma vitória pela margem mínima, a decisão da vaga será levada para os pênaltis. Quem avançar enfrentará na final o vencedor da outra semifinal, disputada entre Fluminense e Vasco, o que aumenta o peso estratégico e emocional do duelo na Neo Química Arena.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva e Walace (Matheus Henrique); Christian, Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Confronto direto e estatísticas de Corinthians x Cruzeiro

O histórico recente entre Corinthians e Cruzeiro é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Corinthians x Cruzeiro

10/12/2025 - Cruzeiro 0 x 1 Corinthians (Copa do Brasil)

23/11/2025 - Cruzeiro 3 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

23/07/2025 - Corinthians 0 x 0 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

20/11/2024 - Corinthians 2 x 1 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

07/07/2024 - Cruzeiro 3 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Corinthians x Cruzeiro

O Cruzeiro não vence há quatro partidas, vivendo sequência negativa às vésperas do duelo decisivo A equipe mineira sofreu gol em quatro jogos consecutivos, indicando fragilidade defensiva recente O Corinthians recebeu mais de 4,5 cartões em oito dos últimos dez jogos, reflexo de partidas intensas e físicas O Cruzeiro ultrapassou a marca de 4,5 cartões em nove dos últimos dez jogos, evidenciando alto índice disciplinar Em quatro dos últimos cinco jogos, o Corinthians teve partidas com mais de 10,5 escanteios

Comparação de Odds para Corinthians x Cruzeiro

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 3,5 gols Menos de 3,5 gols Betsson 1,64 2,21 Betano 1,70 2,15 Br4 1,75 2,20 Superbet 1,62 2,00

Resumo dos palpites do Lance para Corinthians x Cruzeiro

