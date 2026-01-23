Manchester City x Wolverhampton – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Manchester City x Wolverhampton pela Premier League. O duelo acontece neste sábado, 24 de janeiro, às 12h (horário de Brasília). A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, em jogo válido pela 23ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Manchester City x Wolverhampton (24/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Manchester City tende a impor ritmo alto desde o apito inicial no Etihad, com posse dominante, pressão pós-perda agressiva e volume constante pelos corredores. Em casa, a equipe de Guardiola costuma acelerar nos primeiros 30 minutos para transformar controle territorial em vantagem cedo, sobretudo explorando circulação rápida por dentro e chegadas dos meias à área.

Do outro lado, o Wolverhampton geralmente adota postura mais reativa fora de casa, com linhas baixas e foco em transições. Esse desenho costuma gerar resistência inicial, mas também expõe o time a ondas de pressão e a bolas paradas defensivas no começo do jogo, cenário favorável para o City abrir o placar ainda antes do intervalo.

O Manchester City venceu o 1º tempo em seis dos últimos oito jogos contra o Wolverhampton O City foi o primeiro a marcar em oito dos últimos dez confrontos diante dos Wolves Em partidas de Premier League no Etihad, o Manchester City costuma abrir o placar ainda no 1º tempo na maioria dos jogos, reflexo da pressão inicial e do alto volume ofensivo como mandante

Outros palpites para Manchester City x Wolverhampton

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Os palpites apontam para um jogo movimentado no Etihad, com boas chances de gols dos dois lados. Manchester City e Wolverhampton vêm de sequências recentes em que ambas as equipes marcaram em 4 dos últimos 6 jogos, o que reforça um cenário de placar ativo, ainda que o City concentre maior volume ofensivo. A fragilidade defensiva pontual dos Wolves, somada à capacidade do City de conceder espaços em transições, sustenta esse mercado.

No aspecto disciplinar, a tendência é de partida com menos cartões, já que o Wolverhampton ficou abaixo de 4,5 advertências em cinco dos últimos seis jogos, e o confronto entre City e Wolves terminou com menos de 4,5 cartões em seis das últimas oito ocasiões. Individualmente, Haaland aparece como destaque para marcar dois ou mais gols, sustentado por um histórico extremamente favorável: são dez gols em sete jogos oficiais contra o Wolverhampton, explorando justamente um tipo de defesa que costuma sofrer com atacantes de força física e presença de área.

Análise e Forma dos Times

Manchester City - Momento e escalação

O Manchester City ocupa a vice-liderança da Premier League com 43 pontos e entra pressionado para reduzir a distância para o topo da tabela. O momento, porém, é negativo: a equipe vem de quatro jogos sem vencer no campeonato inglês e chega abalada após a derrota por 3 a 1 para o Bodo/Glimt, fora de casa, pela Champions League.

Antes disso, havia perdido o clássico para o Manchester United, o que ampliou o questionamento sobre a consistência recente do time, sobretudo no controle defensivo e na intensidade sem a bola. Apesar da fase, o City segue forte no aspecto ofensivo, muito apoiado em Haaland, que atravessa jejum de quatro partidas sem marcar, mas ainda soma 30 participações diretas em gols na temporada (26 gols e quatro assistências em 31 jogos).

Provável escalação do Manchester City: Donnarumma; Matheys Nunes, Khusanov, Marc Guehi e O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Phil Foden e Doku; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Wolverhampton - Momento e escalação

O Wolverhampton vive um cenário delicado na Premier League, ocupando a 20ª e última colocação, com apenas oito pontos somados. A campanha é extremamente fraca no recorte geral: apenas uma vitória em 21 jogos, com dificuldades claras na produção ofensiva e baixa eficiência nas duas áreas.

O time tem passado boa parte da temporada reagindo a desvantagens no placar, o que ajuda a explicar a posição na tabela e a pressão crescente sobre o elenco.

Provável escalação do Wolverhampton: Sá; Mosquera, Bueno e Krejci; Tchatchoua, André, João Gomes, Mané e Bueno; Arokodare e Hee-Chan. Técnico: Rob Edwards.

Confronto direto e estatísticas de Manchester City x Wolverhampton

O histórico recente entre Manchester City e Wolverhampton fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Manchester City x Wolverhampton

16/08/2025 – Wolverhampton 0 x 4 Manchester City (Premier League) 02/05/2025 – Manchester City 1 x 0 Wolverhampton (Premier League) 20/10/2024 – Wolverhampton 1 x 2 Manchester City (Premier League) 04/05/2024 – Manchester City 5 x 1 Wolverhampton (Premier League) 30/09/2023 – Wolverhampton 2 x 1 Manchester City (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Manchester City x Wolverhampton

O Manchester City venceu quatro dos últimos cinco confrontos contra o Wolverhampton O Wolverhampton sofreu gols em 12 partidas consecutivas diante do City Sete dos últimos oito jogos entre Manchester City e Wolverhampton terminaram com mais de 2,5 gols O Manchester City foi o primeiro a marcar em oito dos últimos dez confrontos Em seis dos últimos oito encontros, o City venceu o primeiro tempo

Comparação de Odds para Manchester City x Wolverhampton

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,80 1,98 Betano 1,82 2,00 Bet365 1,80 1,98

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Manchester City x Wolverhampton

Vencer 1º tempo: Manchester City (1,58 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,80 na Betsson) Menos de 3,5 cartões (1,62 na Superbet) Marcar 2 ou mais gols: Haaland (2,88 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.