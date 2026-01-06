Manchester City x Brighton – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Manchester City x Brighton pela Premier League
O Lance! apresenta os melhores palpites para Manchester City x Brighton, pela 21ª rodada da Premier League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 07 de janeiro, às 16h30 (horário de Brasília), no Ettihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Manchester City x Brighton (07/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Manchester City e Brighton vêm protagonizando confrontos bastante movimentados nos últimos anos, com média elevada de gols para ambos os lados. Os visitantes, inclusive, têm conseguido impor dificuldades aos Citizens, conquistando duas vitórias e um empate nos últimos três encontros entre as equipes. Ainda assim, o City chega com amplo favoritismo para abrir o placar, sustentado pelo fato de possuir o melhor ataque da Premier League, com 44 gols marcados. Diante desse cenário, nosso palpite ganha ainda mais força.
- O Manchester City registra média de 2,2 gols marcados por partida da Premier League, enquanto o Brighton registra 1,5 gols de média
- Os Citizens foi o primeiro a marcar nos últimos dez jogos contra os Seagulls, além de cinco de seus últimos seis jogos na temporada
- Nos últimos cinco confrontos entre as equipes tivemos mais de 2,5 gols
Outros palpites para Manchester City x Brighton
Na temporada, o Manchester City apresenta um excelente retrospecto ao iniciar suas partidas em alto nível, conseguindo sair em vantagem cedo e administrar o placar na maioria dos jogos. Em oito dos últimos dez compromissos, os Citizens venceram o primeiro tempo, o que reforça ainda mais o nosso palpite.
Como já mencionado, outro fator relevante nos confrontos entre as equipes é o perfil de jogos abertos e com muitos gols. Em seis dos últimos sete duelos entre City e Brighton, ambas as equipes balançaram as redes, indicando novamente um cenário favorável para gols dos dois lados.
Tijjani Reijnders é daqueles jogadores que muitas vezes passam despercebidos, mas entregam muito dentro de campo. O holandês vem sendo um dos destaques do Manchester City na temporada, com 11 participações diretas em gols — cinco gols marcados e seis assistências. Nos últimos quatro jogos, anotou três gols, o que reforça nosso palpite em mais uma atuação decisiva do meio-campista.
Análise e Forma dos Times
Manchester City - Momento e escalação
Apesar do ótimo momento, com dez partidas consecutivas sem derrotas, o Manchester City vem de dois empates seguidos que frustraram os planos de se aproximar do líder Arsenal, permitindo que o rival abrisse seis pontos de vantagem na liderança da Premier League. Na última rodada, o empate sofrido contra o Chelsea, nos acréscimos, acendeu um sinal de alerta para a equipe de Pep Guardiola. Agora, os Citizens precisam retomar a sequência de vitórias para não deixar o líder ampliar ainda mais a vantagem.
Além dos já lesionados Mateo Kovacic e John Stones, a equipe pode ter as ausências dos zagueiros Rúben Dias e Josko Gvardiol. Omar Marmoush e Rayan Aït-Nouri seguem representando suas seleções na Copa Africana de Nações.
Provável escalação do Manchester City: Gigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké e Nico O'Reilly; Rodri , Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden e Tijjani Reijnders; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Brighton - Momento e escalação
A importante vitória contra o Burnley na última rodada encerrou uma sequência de seis partidas consecutivas sem vitórias, mantendo a equipe na parte de cima da tabela da competição, na décima colocação, com 28 pontos. O objetivo agora é embalar uma sequência positiva de resultados e seguir na briga por uma vaga nas competições europeias.
Para a partida, Fabian Hürzeler não contará com Carlos Baleba, que está defendendo a Seleção de Camarões na Copa Africana de Nações. Além disso, Adam Webster, Yankuba Minteh e Solly March seguem fora, entregues ao departamento médico.
Provável escalação do Brighton: Bart Verbruggen; Joel Veltman, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke e Ferdi Kadioglu; Diego Gómez, Yasin Ayari, Brajan Gruda, Georginio Rutter e Kaoru Mitoma; Charalampos Kostoulas. Técnico: Fabian Hurzeler.
Confronto direto e estatísticas de Manchester City x Brighton
O histórico recente entre Manchester City e Brighton é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Manchester City x Brighton
- 31/08/2025 - Brighton 2 x 1 Manchester City - Premier League
- 15/03/2025 - Manchester City 2 x 2 Brighton - Premier League
- 09/11/2024 - Brighton 2 x 1 Manchetser City - Premier League
- 25/07/2024 - Brighton 0 x 4 Manchester City - Premier League
- 21/10/2023 - Manchester City 2 x 1 Brighton - Premier League
Estatísticas e curiosidades de Manchester City x Brighton
- Em todas as competições foram disputados 35 jogos entre as duas equipes, com 21 vitórias do Manchester City, sete empates e sete triunfos do Brighton
- O Manchester City registra 63 gols marcados e 25 gols sofridos em 29 partidas na temporada até o momento
- O Brighton registra 42 gols marcados e 29 gols sofridos na temporada, em 23 partidas
- No Ettihad Stadium, os Citizens vem de 12 vitórias nos 15 jogos disputados entre as equipes
- Tijjani Reijnders registra 14 participações em gol na temporada, com sete gols e sete assistências, contando clube e seleção
Comparação de Odds para Manchester City x Brighton
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:
|Casa de Apostas
|Manchester City
|Empate
|Brighton
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Manchester City x Brighton
- Manchester City abrir o placar e mais de 2,5 gols (1,88 na Betsson)
- Manchester City vencer o primeiro tempo (1,82 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (1,60 na Betsson)
- Tijjani Reijnders marcar gol ou dar assistência (1,93 na Betano).
