Manchester City x Brighton – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Manchester City x Brighton, pela 21ª rodada da Premier League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 07 de janeiro, às 16h30 (horário de Brasília), no Ettihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Manchester City x Brighton (07/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Manchester City e Brighton vêm protagonizando confrontos bastante movimentados nos últimos anos, com média elevada de gols para ambos os lados. Os visitantes, inclusive, têm conseguido impor dificuldades aos Citizens, conquistando duas vitórias e um empate nos últimos três encontros entre as equipes. Ainda assim, o City chega com amplo favoritismo para abrir o placar, sustentado pelo fato de possuir o melhor ataque da Premier League, com 44 gols marcados. Diante desse cenário, nosso palpite ganha ainda mais força.

O Manchester City registra média de 2,2 gols marcados por partida da Premier League, enquanto o Brighton registra 1,5 gols de média Os Citizens foi o primeiro a marcar nos últimos dez jogos contra os Seagulls, além de cinco de seus últimos seis jogos na temporada Nos últimos cinco confrontos entre as equipes tivemos mais de 2,5 gols

Outros palpites para Manchester City x Brighton

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Na temporada, o Manchester City apresenta um excelente retrospecto ao iniciar suas partidas em alto nível, conseguindo sair em vantagem cedo e administrar o placar na maioria dos jogos. Em oito dos últimos dez compromissos, os Citizens venceram o primeiro tempo, o que reforça ainda mais o nosso palpite.

Como já mencionado, outro fator relevante nos confrontos entre as equipes é o perfil de jogos abertos e com muitos gols. Em seis dos últimos sete duelos entre City e Brighton, ambas as equipes balançaram as redes, indicando novamente um cenário favorável para gols dos dois lados.

Tijjani Reijnders é daqueles jogadores que muitas vezes passam despercebidos, mas entregam muito dentro de campo. O holandês vem sendo um dos destaques do Manchester City na temporada, com 11 participações diretas em gols — cinco gols marcados e seis assistências. Nos últimos quatro jogos, anotou três gols, o que reforça nosso palpite em mais uma atuação decisiva do meio-campista.

Análise e Forma dos Times

Manchester City - Momento e escalação

Apesar do ótimo momento, com dez partidas consecutivas sem derrotas, o Manchester City vem de dois empates seguidos que frustraram os planos de se aproximar do líder Arsenal, permitindo que o rival abrisse seis pontos de vantagem na liderança da Premier League. Na última rodada, o empate sofrido contra o Chelsea, nos acréscimos, acendeu um sinal de alerta para a equipe de Pep Guardiola. Agora, os Citizens precisam retomar a sequência de vitórias para não deixar o líder ampliar ainda mais a vantagem.

Além dos já lesionados Mateo Kovacic e John Stones, a equipe pode ter as ausências dos zagueiros Rúben Dias e Josko Gvardiol. Omar Marmoush e Rayan Aït-Nouri seguem representando suas seleções na Copa Africana de Nações.

Provável escalação do Manchester City: Gigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké e Nico O'Reilly; Rodri , Bernardo Silva, Rayan Cherki, Phil Foden e Tijjani Reijnders; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Brighton - Momento e escalação

A importante vitória contra o Burnley na última rodada encerrou uma sequência de seis partidas consecutivas sem vitórias, mantendo a equipe na parte de cima da tabela da competição, na décima colocação, com 28 pontos. O objetivo agora é embalar uma sequência positiva de resultados e seguir na briga por uma vaga nas competições europeias.

Para a partida, Fabian Hürzeler não contará com Carlos Baleba, que está defendendo a Seleção de Camarões na Copa Africana de Nações. Além disso, Adam Webster, Yankuba Minteh e Solly March seguem fora, entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Brighton: Bart Verbruggen; Joel Veltman, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke e Ferdi Kadioglu; Diego Gómez, Yasin Ayari, Brajan Gruda, Georginio Rutter e Kaoru Mitoma; Charalampos Kostoulas. Técnico: Fabian Hurzeler.

Confronto direto e estatísticas de Manchester City x Brighton

O histórico recente entre Manchester City e Brighton é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Manchester City x Brighton

31/08/2025 - Brighton 2 x 1 Manchester City - Premier League

15/03/2025 - Manchester City 2 x 2 Brighton - Premier League

09/11/2024 - Brighton 2 x 1 Manchetser City - Premier League

25/07/2024 - Brighton 0 x 4 Manchester City - Premier League

21/10/2023 - Manchester City 2 x 1 Brighton - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Manchester City x Brighton

Em todas as competições foram disputados 35 jogos entre as duas equipes, com 21 vitórias do Manchester City, sete empates e sete triunfos do Brighton O Manchester City registra 63 gols marcados e 25 gols sofridos em 29 partidas na temporada até o momento O Brighton registra 42 gols marcados e 29 gols sofridos na temporada, em 23 partidas No Ettihad Stadium, os Citizens vem de 12 vitórias nos 15 jogos disputados entre as equipes Tijjani Reijnders registra 14 participações em gol na temporada, com sete gols e sete assistências, contando clube e seleção

Comparação de Odds para Manchester City x Brighton

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Casa de Apostas Manchester City Empate Brighton Betsson 1,39 5,30 7,50 Betano 1,40 5,10 7,00 Br4bet 1,35 5,33 7,00

Resumo dos palpites do Lance! para Manchester City x Brighton

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.