Mali x Senegal – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Mali x Senegal. O confronto das quartas de final da Copa Africana de Nações será disputado nesta sexta-feira (09/01). A bola rola no Stade Ibn-Batouta, em Tanger, a partir das 13h (horário de Brasília). O classificado garante vaga entre as quatro melhores seleções desta edição do torneio.

Palpite do Lance! para Mali x Senegal (09/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Senegal apresenta nesta CAN um dos melhores desempenhos ofensivos da competição. Não à toa, o time de Pape Thiaw é o segundo melhor ataque da competição, com dez bolas nas redes. O total de gols feitos passou de 1,5 em três dos quatro duelos realizados. E o seu elenco estrelado - comandando por Sadio Mané e Nicolas Jackson, contribui nestes números.

Um outro fator para o número senegalês é o volume de chances criadas. Por jogo, são 15,75 finalizações totais, com 55,6% indo na direção do gol. De fato, Mali deve apostar em um jogo mais defensivo nesta quartas de final. A postura deve favorecer as chances criadas pelos Leões de Teranga no encontro.

Senegal marcou uma média de 3,2 gols por jogo nos últimos dez compromissos A equipe teve dois ou mais tentos feitos em oito destes duelos Mali sofreu 40 finalizações em quatro partidas na CAN

Outros palpites para Mali x Senegal

Somadas, as médias de escanteios das seleções nos últimos dez jogos foi de 8,7. Mali tem um dos baixos número de cobranças na Copa Africana, com três tiros de canto por partida. Senegal teve metade das quatro partidas na competição abaixo de 8,5 escanteios. O jogo promete ser mais truncado pelo meio de campo, diminuindo as cobranças a favor das duas equipes.

46% dos últimos 32 gols marcados por Senegal na temporada foram nos 45 minutos iniciais. O número representa 15 dos tentos feitos. A seleção marcou no período em três jogos no torneio continental. Com o peso do favoritismo, é de se esperar que os Leões dominem as ações na parte inicial. Logo, aumentam as chances de gol no primeiro tempo.

Mali é uma das seleções mais indisciplinadas desta Copa Africana. E muito do número passou por jogos contra equipe melhores tecnicamente. Somente contra Marrocos e Tunísia, os malinenses receberam 13 dos 16 cartões na competição. Novamente, o jogo contra Senegal sugere uma postura mais física da seleção, com chances de alto número de punições.

Análise e Forma dos Times

Mali - Momento e escalação

Mali chega às quartas de final com uma campanha de quatro empates em quatro jogos disputados. O estilo mais pragmático vem levando a seleção longe no torneio. Na última fase, a igualdade diante da Tunísia foi garantida no último minuto com Lassine Sinayoko marcando o gol da equipe. Nos pênaltis, o goleiro Djigui Diarra defendeu duas cobranças e garantiu a classificação malinense.

Tom Saintfiet terá que lidar com algumas baixas contra os Leões de Teranga. Woyo Coulibaly foi expulso ainda no primeiro tempo das oitavas e é desfalque certo. Já Nathan Gassama e Sikou Niakaté estão lesionados. Por outro lado, Amadou Haidara cumpriu suspensão na última rodada e volta à disposição.

Provável escalação do Mali: Djigui Diarra; Fodé Doucouré, Ousmane Camara, Abdoulaye Diaby e Amadou Dante; Yves Bissouma e Mohamed Camara; Dorgeles Nene, Kamory Doumbia e Mamadou Sangare; Lassine Sinayoko. Técnico: Tom Saintfiet.

Senegal- Momento e escalação

A seleção senegalesa segue com o sonho de conquistar o bicampeonato da CAN após passar por Sudão nas oitavas de final. A vitória por 3 a 1 começou com um susto, após sair atrás do placar aos seis minutos. Porém, Pape Gueye, duas vezes, e Ibrahim Mbaye marcaram para confirmar a virada dos Leões de Teranga.

A equipe de Sadio Mané e companhia terão um novo teste para voltar a semifinal pela terceira vez nas últimas quatro edições. Pape Thiaw terá neste duelo das quartas o retorno de Kalidou Koulibaly, que cumpriu suspensão contra Sudão. Após sair bem do banco, Ibrahim Mbaye é cotado para iniciar novamente entre os 11 titulares.

Provável formação do Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e Malick Diouf; Pape Gueye, Idrissa Gueye e Ibrahim Mbaye (Habib Diarra); Ismaïla Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.

Confronto direto e estatísticas de Mali e Senegal

O histórico recente entre Mali e Senegal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Mali e Senegal

26/03/2019 - Senegal 2 x 1 Mali - (Amistoso Internacional)

06/08/2017 - Senegal 1 x 1 Mali - (Amistoso Internacional)

05/03/2014 - Senegal 1 x 1 Mali - (Amistoso Internacional)

17/11/2007 - Senegal 3 x 2 Mali - (Amistoso Internacional)

08/10/2005 - Senegal 3 x 0 Mali - (Eliminatórias da Copa do Mundo)

Estatísticas e curiosidades de Mali x Senegal

Senegal tem dez vitórias em 20 confrontos contra Mali, com média de 1,6 gols marcados por jogo A última vitória de Mali neste confronto foi em janeiro de 1994 pelo placar magro de 1 a 0 Os senegaleses marcaram em 17 dos 20 encontros diretos, sendo vazado em 13 duelos Mali está há sete partidas sem perder, com cinco empates e duas vitórias no recorte Senegal venceu o primeiro tempo em quatro dos últimos cinco jogos

Comparação de Odds para Mali x Senegal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 2,38 1,52 Betano 2,35 1,55 Bet365 2,37 1,53

Resumo dos palpites do Lance! para Mali x Senegal

Mais de 1,5 gols de Senegal (2,00 na Betsson) Menos de 8,5 escanteios (1,85 na Betsson) Senegal marca no primeiro tempo (1,82 na Betano) Mais de 2,5 cartões para Mali (2,10 na Bet365)

