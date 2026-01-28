Lyon x Paok – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Lyon x Paok pela Liga Europa. O duelo acontece nesta quinta-feira, 29 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Groupama Stadium, em Lyon, na França, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase do torneio continental. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Lyon x Paok (29/01/2026)

O Lyon chega para a última rodada da fase de grupos da Liga Europa em um momento de altíssimo nível competitivo. A equipe francesa engatou oito vitórias consecutivas na temporada, com desempenho consistente tanto no aspecto coletivo quanto individual. Jogando no Groupama Stadium, o time mostra controle territorial, intensidade na pressão pós-perda e eficiência no ataque posicional, fatores que costumam pesar em jogos continentais decisivos.

Além da fase técnica, o mando de campo reforça o favoritismo. O Lyon venceu todos os jogos que disputou em casa nesta edição da Liga Europa, impondo ritmo desde os primeiros minutos e limitando as ações ofensivas dos adversários. Diante de um Paok que tende a baixar linhas fora de casa, o cenário aponta para domínio francês ao longo dos 90 minutos e maior volume de finalizações, justificando o prognóstico de vitória do Lyon.

Lyon chega ao confronto com sequência de oito vitórias consecutivas na temporada 100% de aproveitamento como mandante na atual edição da Liga Europa Equipe francesa apresenta regularidade defensiva, sofrendo poucos gols nos jogos recentes do torneio

Outros palpites para Lyon x Paok

Os mercados indicam um jogo com predominância do Lyon, mas também com boas chances de o PAOK balançar as redes. A equipe francesa tende a assumir o controle desde o início e costuma ser agressiva nos primeiros minutos, o que sustenta o palpite de Lyon para marcar o primeiro gol, cenário que se repetiu em oito dos últimos oito jogos do time. Ainda assim, o confronto aponta para um duelo aberto, favorecendo o mercado de ambas as equipes marcam, que se confirmou em quatro dos últimos cinco jogos envolvendo o Lyon.

O recorte ofensivo também reforça a expectativa de placar movimentado. O Lyon apresenta alta média de gols recentes, com o mercado de mais de 2,5 gols sendo validado em cinco das últimas seis partidas. A combinação de mando de campo, intensidade ofensiva e regularidade na criação de chances faz com que os três palpites conversem entre si e desenhem um cenário de jogo dinâmico e com gols.

Análise e Forma dos Times

Lyon - Momento e escalação

O Lyon vive grande fase na Liga Europa, liderando de forma isolada a competição com 18 pontos em sete jogos, fruto de seis vitórias até aqui. A equipe chega embalada após mais um resultado positivo na rodada anterior e mantém um desempenho muito sólido como mandante: venceu sete dos últimos oito jogos disputados em seu estádio.

Para o duelo contra o Paok, o Lyon terá um desfalque pontual: Endrick não está inscrito na fase de liga da Liga Europa e, portanto, não poderá atuar, ficando disponível apenas a partir das oitavas de final. Apesar da ausência, o elenco mantém profundidade suficiente para sustentar o modelo de jogo.

Provável escalação do Lyon: Deschamps; Mata, Kluivert, Niakhate, Maitland-Niles; Morton, Merah, Tessmann; Karabec, Afonso Moreira, Sulc. Técnico: Paulo Fonseca.

Paok - Momento e escalação

O Paok aparece na 12ª colocação, com 12 pontos, e chega para o confronto vivendo um momento de invencibilidade na temporada. Nos últimos cinco jogos, a equipe grega somou três vitórias e dois empates, sustentando uma sequência positiva que reforça a confiança para enfrentar o líder fora de casa. O time vem de resultado competitivo na rodada anterior e aposta na organização coletiva para equilibrar o duelo.

Provável escalação do Paok: Tsiftsis; Kenny, Kedziora, Mitrou e Baba; Ozdoev, Meite, Zivkovic, Taison, Pelkas; Giakoumakis. Técnico: Razvan Lucescu.

Confronto direto e estatísticas de Lyon x Paok

O histórico recente entre Lyon e Paok é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Lyon x Paok

07/11/1973 – Paok 4 x 0 Lyon (Recopa Europeia)

24/10/1973 – Lyon 3 x 3 Paok (Recopa Europeia)

Estatísticas e curiosidades de Lyon x Paok

O Olympique Lyonnais soma oito vitórias em seus jogos recentes O Paok conquistou sete vitórias no mesmo recorte analisado O Lyon teve mais de 2,5 gols em cinco dos últimos seis jogos O Lyon marcou o primeiro gol em todos os oito jogos da temporada O Paok saiu na frente do placar em seis dos últimos sete jogos

Comparação de Odds para Lyon x Paok

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,60 2,30 Betano 1,62 2,32 Bet365 1,60 2,30

Resumo dos palpites do Lance! para Lyon x Paok

Resultado: Lyon vence (1,70 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,65 na Betsson) Marcar primeiro gol: Lyon (1,55 na Superbet) Mais de 2,5 gols (1,68 na Betano)

